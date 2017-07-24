خطاب 21 يوليو: قطر لا تمثل الخليج فقط

جاء خطاب 21 يوليو الذي ألقاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد أكثر من 40 يوما على اندلاع الأزمة الخليجية في ظرف يتسم بحالة من استقرار التوتر بين قطر والدول المقاطعة بعد أن أصبح الخيار العسكري خلف الظهور، وبعد انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة، مما يدل على أن إحدى رسائل الخطاب هي قطع الطريق على التكهنات التي تذهب عادة في كل اتجاه بعد هذا النوع من الوساطات خصوصا أن وزير الخارجية الأمريكي لم يتحدث عن نتائج محادثاته مع قادة التي زارها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الخطاب جاء في غضون صمت عملي للوساطة الكويتية المستمرة، وتتحدث بعض الأوساط أنه يتم التحضير لمفاوضات غير معلنة بين قطر والدول المحاصرة، وتكون رسالة الخطاب هنا هي تحديد ملامح حدود المقبول والمرفوض على طاولة التفاوض حتى تأتي كل الأطراف وقد اتضحت لها معالم ما يمكن أن يشكل أساسا ومادة للتفاوض وما لا يمكن أن يدخل في تلك الدائرة، وهذا يظهر في الصياغات الواضحة والتفصيلية أحيانا لبعض القضايا الجوهرية التي تعرض لها الخطاب.

لقد استطاع الخطاب بطريقة واضحة أن يظهر قطر كدولة مركزية في العالم العربي معنية في سياستها بقضاياه الكبرى والجوهرية، فيما أظهر دون تصريح أن دول الحصار واقفة ضد تطلعات الشعوب العربية للعدالة والحرية والديمقراطية، وقد رد الخطاب بطريقة لبقة على مطالب دول الحصار من خلال التأكيد على المستمسكات التي لا تقبل قطر بالتنازل عنها فيما ترك بقية النقاط دون أن يلمسها بشكل تفصيلي، وكأنه يريد أن يقول إن تلك النقاط التي لم يتم التعرض لها هنا هي قابلة للنقاش والتفاوض وفق القاعدة المحددة (احترام السيادة وعدم الإملاءات)، والثوابت التي أراد الخطاب أن يقول إنها غير خاضعة للنقاش في نظري هي:

– الجزيرة مقدس وطني : من القضايا الجوهرية التي أراد الخطاب أن يقول يتخذ منها مواقف واضحة وحاسمة موضوع “الجزيرة” التي دافع عنها الأمير في خطابه دون أن يتطرق إلى ذكر اسمها، ولكن تأكيده على أن حرية التعبير مكسب للشعوب لم يعد ممكنا العودة به إلى الخلف تأتي في مقدمة المعنيين به، كما هو تعريض بالتضييق على الحريات الذي تشهده دول الحصار، والذي بلغ ذروته بعد إصدارها قوانين تجرم التضامن مع قطر ولو بنشر مشاعر ود وإخاء.

وقد أبان الحصار عن القيمة الكبرى لقناة الجزيرة التي استطاعت أن تقف في وجه عشرات القنوات النافثة للدعاية والتحريض، كل ذلك بمهنية ومسؤولية عالية، لقد رد الأمير لقناة الجزيرة الجميل وأبان في التمسك بها عن استمرار رشد الرؤية الاستيراتيجة لقطر التي استطاعت بقناة الجزيرة أن تكون فاعلا دوليا، يحيي ما شاء من قضايا بتناول الجزيرة له ويميته إن شاء إذا قررت الجزيرة عدم تناوله.

وهو موقف مشرف حيث تعتبر حرية التعبير من أهم ما يمز دولة قطر عن غيرها من دول الخليج بل وبقية الدول العربية التي تحاصر الرأي وتضيق بالناشطين من مختلف التوجهات والتيارات.

– حماس ليست إرهابية : القضية الأخرى التي حرص الخطاب على توضيح موقف صارم منها هي قضية الموقف من حماس والإخوان المسلمين، وهذا أحد المطالب الجوهرية لدول الحصار، فقد أكد الخطاب على أن الدين ليس مصدرا للإرهاب وأن الإيديولوجيات المتطرفة علمانية ودينية هي التي تنتج الإرهاب بل وذهب أبعد من ذلك مبينا أن البيئة الضاغطة هي التي تنتج الإرهاب بما تسببه من يأس وإحباط.

وقد كان الأمير واضحا في حديثه عن حماس حيث بين عرف الإرهاب بأنه ” الاعتداء على المدنيين الأبرياء لغايات سياسية”، وهو تعريف واضح يدخل إسرائيل بدرجة أولى ثم بعدها بعض الدول العربية التي تمارس الإرهاب على مواطنيها، وفي نفس الوقت يخرج حركات المقاومة التي لم يقبل الخطاب أن يكل الموقف منها على فهم هذا التعريف الذي يخرجها من مفهوم الإرهاب بشكل واضح، بل أكد نصا على أنه الإرهاب لا يشمل “حركات المقاومة المشروعة”.

– الطغيان والاحتلال أولى بالمحاربة : من الأمور المثيرة في خطاب أمير قطر اعتباره ثلاثي (الطغيان والفقر والاحتلال) أولى بالمحاربة في العالم العربي، ووجه الاستغراب هو أنه ليس من المألوف في خطابات رؤساء الدول العربية الحديث عن الطغيان والاستبداد باعتبارهما إحدى مشكلات الأمة، ذلك بأن أغلب هؤلاء الرؤساء ضالع في الطغيان حتى أصماخ الأذنين، فطرح رئيس دولة لهذا الأمر يعتبر إحراجا كبيرا لبقية القادة العرب، أما الاحتلال فرسالته واضحة حيث إن من بين دول الحصار من لا تزال بعض ترابه الوطني في قبضة المحتل، إضافة إلى التأكيد بموضوع الاحتلال وضرورة محاربته على الوقوف مع المقاومة الفلسطينية للمحتل الإسرائيلي، إلى غير ذلك.

الحقيقة أن خطاب 21 يوليو عكس تطلعات الشعوب التي أظهرت تضامنا كبيرا مع قطر، والتي أرسلت بذلك التضامن رسالة واضحة مفادها أنها تنظر إلى تلك الدولة كركن أساس من أركان اعتمادها في مغالبتها للاستبداد والاحتلال ولتحقيق تطلعاتها نحو الحرية والعدالة والديمقراطية، لقد كان خطابا أوسع في مضامينه ودلالاته من الأزمة الخليجية التي ظهرت كجزء من اهتمام دولة قطر وليست كل اهتمامها، مما سيرسخ تمثيلها للأمة ويعزز حضورها كدولة ذات بعد عالمي أوسع من إقليم الخليج فقط.