إسلاميو السنغال ورهانات المشاركة في الانتخابات التشريعية

رغم تعدد الواجهات المعبرة عن تيار الإسلام الوسطي في السنغال و قدم حضور بعضها على الساحتين الدعوية والتعليمية ظلت المشاركة السياسية للإسلاميين في مجملها مطبوعة بمستوى من الإحجام والتردد ومحكومة بمحاذير التوجس من الوقوع في أتون العمل السياسي “القذر” وفتنة الانشطار الداخلي بسبب الطموحات والأطماع الشخصية وما لذلك من انعكاس سلبي على تربية الأفراد و انسجام القيادة و ثقة الصف.

أول مشاركة جماعية

إلا أن حصيلة سنوات متواصلة من سياسة “المقعد الشاغر”-إذا ما استثنينا المشاركة الفاعلة لحزب الحركة من أجل الإصلاح الاجتماعي- دفعت التيار الإسلامي هذه المرة للمشاركة بكافة أطيافه في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيم جولتها الأولى في 30 يوليو الجاري، و مع أنها المرة الأولى التي يلقي بها الإسلاميون بثقلهم في المعترك السياسي إلا أن هذه التيارات فشلت في التوصل للحد الأدنى من التنسيق بما يتيح لها التحالف على مستوى دوائر معينة أو تقديم قوائم مشتركة، و لعل مرد ذلك راجع إلى أزمة الثقة بين هذه التيارات و تنازع قيادة ساحة العمل الإسلامي بالسنغال.

و مع أن المكاسب الانتخابية المؤمل أن تحصدها القوى الإسلامية من هذه الاستحقاقات لن يكون كبيرا إلا أن المشاركة في حد ذاتها تعتبر خطوة مهمة في مسار الوعي السياسي لدى هذه التيارات كما ستفتح لها في المستقبل فرصا للاستفادة من الممارسة السياسية في تطوير الخطاب والشراكة السياسية مع قوى متمرسة وتمتلك رصيدا تراكميا كبيرا في مجال العمل السياسي.

خارطة القوى المشاركة

معظم القوى والتيارات الإسلامية المشاركة هي عبارة عن اتجاهات خارجة من رحم جماعة عباد الرحمن -المحسوبة فكريا على جماعة الإخوان المسلمين- التي تعتبر أقدم تيار معتدل عرفته الساحة الإسلامية بالسنغال، و أهم هذه القوى و الأحزاب هي:

1-حزب تحالف الوطنيين من أجل العدالة و التضامن: و هو الذراع السياسي لجماعة عباد الرحمن، تم ترخيص الحزب قبل أزيد من سنتين، و يشارك هذا الحزب لأول مرة في الانتخابات، قد يستفيد الحزب من القدرات التعبوية الكبيرة للجماعة ورصيدها الشعبي والتاريخي.

2-حركة الإصلاح من أجل التنمية الاجتماعية: تعتبر الواجهة السياسية الأكثر فاعلية للإسلاميين و قد تأسست سنة 2000 من طرف منشقين عن جماعة عباد الرحمن، لديها نائبان في البرلمان الحالي من أصل 150 نائبا و كانت متحالفة مع الرئيس ماكي صال قبل أن تتحول إلي صفوف المعارضة.

3-حزب الإصلاح الإتحاد من أجل الديمقراطية: و يشارك من خلال تحالف سياسي يحمل اسم “صوت الشعب” يترأس قائمة هذا التحالف رئيس الحزب منصور انجاي وهو إطار اقتصادي منشق عن جماعة عباد الرحمن.

فرص مفترضة

مع أن الخطاب الإسلامي في العمل السياسي بالسنغال ما يزال جديدا على المشهد السياسي فإن ثمة آفاق مشجعة قد تساهم في ترسيخ الإسلاميين كلاعب أساسي في المشهد السياسي والانتخابي وذلك إذا ما تعاطى الإسلاميون مع اللعبة السياسية باحترافية كبيرة من خلال تبني خطاب يلامس هموم المجتمع السنغالي و يومياته.

وتكمن أهم الفرص التي يمكن أن يستفيد الإسلاميون منها في تراجع القوى السياسية التقليدية في المشهد السياسي السنغالي فالحزب الاشتراكي السنغالي وحزب الحزب الديمقراطي السنغالي الليبرالي اللذين حكما البلاد أزيد من نصف قرن من الزمن يعيشان انحسارا كبيرا، وهذا الانحسار قد يكون في صالح الأحزاب الجديدة التي تتبني مقاربات ذات مصداقية.

ثمة فرصة أخرى يمكن أن يوظفها الإسلاميون في نشر خطابهم السياسي، وتتمثل في وجود مناخ سياسي تعددي حر قابل بمشاركة جميع القوى بغض النظر عن خلفياتها الفكرية، فالسنغال ليست من البلدان التي تبنت في السابق سياسة التضييق تجاه الإسلاميين، بل ظلت تمنحهم ذات الحقوق التي تمنح لباقي القوى الأخرى.

طبيعة النظام الانتخابي بالسنغال القائم على نظام النسبية يتيح أيضا مشاركة أوسع لكافة القوى، مما يعني أن ثمة ميزة إضافية يمكن أن يستفيد منها الإسلاميون في خوض معمعان السياسة.