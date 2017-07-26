أكد المؤتمر الدولي حول “حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر” أنه يشجع وضع صك دولي ملزم جديد مكرس لسلامة الصحفيين، بما في ذلك آلية تنفيذ محددة، من شأنها أن تحسن الاستجابة الدولية للهجمات ضدهم وتدعم ثقافة عدم الإفلات من العقاب.

ونوه المؤتمر في توصياته التي أصدرها في ختام أعماله والتي عقدت بالدوحة خلال الفترة 24 – 25 يوليو 2017 بأن وضع اتفاقية حول سلامة العاملين في وسائل الإعلام، والتي يمكن التفاوض بشأنها في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، من شأنه أن يدعم تنظيم الالتزامات ذات الصلة، والتي لا يمكن استنتاجها من النصوص القانونية المتعددة، ما يجعلها في متناول صانعي القرار وسلطات إنفاذ القانون، إلى جانب مراعاة معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني لوضع الصحفيين.

وأوضح المؤتمر في هذا الخصوص أن هذه الاتفاقية تشمل الالتزام بحماية الصحفيين من الاعتداءات على حياتهم، والاعتقال التعسفي، وحملات العنف والترهيب، والالتزام بالحماية من الاختفاء القسري والاختطاف والالتزام بتنفيذ وإجراء تحقيقات فعالة في التدخلات المزعومة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، في سياق النزاع المسلح، والالتزام بمعاملة العاملين في وسائل الإعلام والمنشآت ذات الصلة مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة أثناء القيام بالعمليات العسكرية لتجنب المخاطر بهدف حماية الصحفيين الذين يقدمون تقارير في مناطق النزاع.

وأكد المؤتمر أنه ينبغي توسيع نطاق الأحكام القانونية الحالية إلى ما هو أبعد من الالتزام بحماية الصحفيين من الاعتداءات على حياتهم، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف من جانب الجهات الحكومية أو الخاصة، والاعتقال التعسفي، والترهيب، والترحيل وإلحاق الضرر بالممتلكات إلى جانب أشكال العنف الأخرى التي تعرض لها الصحفيون خلال الربيع العربي في عام 2011، مع ضرورة مواصلة تطوير قراري مجلس حقوق الإنسان بشأن الهجمات على المنشآت الإعلامية وتوفير ممرات آمنة لوسائل الإعلام في مناطق النزاع.

وأدان المؤتمر وبقوة، مطالب حكومات السعودية والإمارات والبحرين ومصر بإغلاق قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام. وأعرب ممثلو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان وحرية التعبير الذين شاركوا في المؤتمر عن تضامنهم الكامل مع الصحفيين وغيرهم من مسؤولي الإعلام والمساعدين في قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام المستهدفة.

وأقر المؤتمر بالقرارات العديدة التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن في السنوات الأخيرة، والتي تعرب عن أسفها لتأثير الاعتداءات على الإعلاميين على حق الجمهور في الحصول على المعلومات، كما عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي لهذه المخاطر على وسائل الإعلام ككل، وخاصة عندما ترتكب دون عقاب.

كما أقر المؤتمر في توصياته أن عمل الإعلاميين غالبا ما يعرضهم لخطر الترهيب والمضايقات والعنف .. مشيرا للقرارات التي أصدرها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، وأكد على ضرورة ضمان المساءلة عن جميع أشكال العنف ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام كعنصر أساسي في منع حدوث هذه المخاطر مستقبلا.

ودعا المؤتمر بناء على ذلك الحكومات إلى الاعتراف بجميع التوصيات والعهود والإعلانات والقرارات التي أصدرتها أو أقرتها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو، وتنفيذ خطة العمل الأخيرة للأمم المتحدة وتعزيز عملها مع المنظمات المكرسة لسلامة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، والإقرار بقبول الالتزامات بمنح الصحفيين الحماية كمدنيين في حالات النزاع وتعزيز القوانين الوطنية بما في ذلك القوانين الجنائية وإصلاح نظام العدالة لوضع حد للإفلات من العقاب وتوفير المساعدة القضائية والتشريعية لمنع الانتهاكات الخطيرة للقوانين الإنسانية الدولية بما في ذلك استهداف الصحفيين.

كما دعا وكالات الأنباء إلى الإقرار بواجبها المتمثل في رعاية جميع صحفييها، لا سيما المسؤولين عن جمع الأخبار والموظفين أو العاملين المستقلين ومسؤوليتها عن تنظيم دورات تدريبية في مجال السلامة البيئية وتوفير المعدات ذات الصلة، وذلك في أوقات النزاعات أو غير ذلك.

وفي مجال حرية وسائل الإعلام، دعا المؤتمر الحكومات إلى الاقرار بحق المنظمات الإعلامية في الإبلاغ بحرية ودون أي تدخل من جانبها والسماح للمواطنين بالحصول على المعلومات ذات الصلة بالحكومة ومؤسساتها، في سبيل تحقيق الشفافية والمساءلة، فضلا عن دعوتها إلى الحد من تقييد إمكانية وصول وسائل الإعلام ووضع حدود للإبلاغ والحصول على المعلومات وضمان الشفافية والاستقلالية في البت في القرارات المتعلقة بالنشر.

وأقر في سياق متصل بالدور الحيوي الذي تؤديه نقابات العمال في دعم حرية التعبير للصحفيين والدفاع عن حق الصحفيين في الإبلاغ عن القضايا المثيرة للجدل ومنحها سلطة المساءلة.

وشدد المؤتمر إلى أن هذه الدعوات تأتي من منطلق أن حرية التعبير هي أحد حقوق الانسان الأساسية والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهديا بما أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في هذا الصدد ، وكذلك إيمانا بدور الدول في ضمان عدم تعارض التشريعات المصممة لمعالجة شواغل الأمن القومي والجريمة، مع قوانين حماية المصادر، إلا في ظروف استثنائية محددة بدقة، على أن تضع الدول قوانين لحماية حقوق المصادر.

وإدراكا لمخاطر وضع حدود قانونية للتعبير، والسماح للدول بالتدخل في النشر عبر الإنترنت، دعا المؤتمر الحكومات والمنظمات الإعلامية إلى العمل على تحدي خطاب الكراهية، بما في ذلك معاداة المرأة والعنصرية والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، والإيمان بتشجيع تعددية الأفكار والإيديولوجيات كأحد الحلول لمواجهة التعصب والتحيز.

وتضمنت توصيات المؤتمر أيضا دعوة المشاركين الصحفيين إلى احترام مدونات قواعد السلوك التي تطالب بضمان الإنصاف والدقة والحاجة إلى معارضة آلية “كبش الفداء” ضد الأقليات والقضاء على التحامل والجهل.

وفيما يتعلق بحقوق العمال الدولية، أقر المؤتمر بالارتباط الوثيق بين حرية التعبير، خاصة فيما يتصل بوسائل الإعلام، وحرية العاملين في وسائل الإعلام، للاضطلاع بدورهم المهني دون ترهيب أو تمييز.

ودعا أيضا من منطلق الإيمان بقدرة نقابات العمال على حماية الحق في حرية التعبير والدفاع عنه من خلال مدونات قواعد السلوك ووضع المعايير المهنية والمساعي الجماعية، الحكومات إلى احترام أحكام المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتصرف وفقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وأكد الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إن المشاركة الكبيرة في المؤتمر في هذا الظرف العصيب الذي تمر به منطقة الخليج، رسالة واضحة ليس فقط لدول الحصار، بل لكافة دول العالم بأن انحيازهم في هذه اللحظة التاريخية، هو انحياز لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وأن دفاعهم عن قناة الجزيرة هو دفاع عن مبدأ راسخ في حقوق الإنسان، ألا وهو حرية التعبير وحق الأفراد في الحصول المعلومات.

من جهته قال السيد يونس محمد مجاهد، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين، إن ما يهم الاتحاد هو موقف النقابات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني من هذه الحقوق ومرجعياتها بغض النظر عما تقوله الدول التي قال إن علاقة الفيدرالية معها هي علاقة مطلبية فقط فيما يعنى بحرية الرأي والتعبير.

وشدد على ضرورة التزام الأجهزة الإعلامية والصحفية بأخلاقيات المهنة في عملها، سيما وأنه لا توجد وسيلة إعلامية منزهة ونموذج لحرية الصحافة حتى في الدول المتقدمة التي قال إنه يتوفر لديها آليات للضبط والنقد الذاتي.

وأوضح أن الفيدرالية الدولية للصحفيين منفتحة على كل المبادرات ذات الصلة بهذا الموضوع.

من ناحيته أكد السيد سيموس دوولي، القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين بالعاصمة الإيرلندية دبلن، على الرسالة القيمة التي تضطلع بها الصحافة والإعلام مع ضمان حرية التعبير والاهتمام في هذا الصدد بحقوق المرأة والأقليات، وإنه لا يمكن النظر لهذه الحرية بمعزل عن تكوين وإنشاء النقابات والاتحادات.

وقال جيمس تاكر من منظمة “بين أميركا”، إن النضال من أجل تحقيق حرية الإعلام يحتاج إلى إقناع حكومات العالم -خصوصا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- بأهمية الإعلام وضرورته ودوره في التنمية البشرية وخلق الوعي لدى الشعوب.

وأكد أن العديد من الحكومات تريد شيطنة الإعلاميين ومنعهم من ممارسة عملهم بحرية، معتقدين أن الفضاءات المفتوحة التي شكلها الإعلام الجديد يمكن أن تُحجب بممارسات قمعية تعود لعقود خلت.

من جانبها اعتبرت يولدا كوينتانا من منظمة الدفاع عن حرية الوصول للمعلومات بإسبانيا، أن المؤتمر أظهر أن النضال من أجل حرية التعبير حق أساسي عالمي لا يمكن مصادرته.

وكشفت كوينتانا عن ممارسات بعض دول المنطقة ومحاولتها تقييد حرية التعبير والإعلام، من خلال التجسس على المكالمات الهاتفية وصفحات الأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي.

حضر المؤتمر 200 مشارك من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية وباحثين وخبراء في مجال السياسات ومراكز البحوث وخبراء من هيئات المعاهدات ومجموعة من المقررين الخواص في منظومة الأمم المتحدة.