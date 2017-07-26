خريطة العنف في غرب إفريقيا

الحديث عن العنف حديث ذو شجون، فقارات العالم تعجُّ بصيحات المظلومين والمشردين، الذين يبحثون عن ملجأ يهربون إليه خوفا من تيار العنف الجارف الذي لا يبقي ولا يذر. وتعتبر القارة الإفريقية من أبرز قارات العالم التي نالت حظا وافرا من مخاطر صراعات العنف، قديما وحديثا.

سنحاول في هذه المقالة أن نسلط الضوء على خريطة تاريخ العنف في الغرب الإفريقي (مالي ونيجيريا تحديدا)، من خلال جولة في كتاب: “جذور العنف في الغرب الإفريقي، حالتا مالي ونيجيريا” للكاتبة المصرية المتخصصة في الشأن الإفريقي عائدة العزب موسى، والتي استعرضت في كتابها نماذج من تاريخ هذه القارة التي حاصرها الاستعمار والفقر والجهل والمرض والرصاص زمناً طويلاً، ولا تزال تقاوم من أجل استعادة الحرية والكرامة، والأمن والاستقرار.

بين دفتيْ الكتاب

يعتبر كتاب: “جذور العنف في الغرب الإفريقي” من أهم الكتب التي تناولت تاريخ العنف في القارة الإفريقية حديثا. وقد قامت المؤلفة بتوزيعه إلى مقدمة وخلاصة ومبحثين رئيسين: الأول خصَّصته لتاريخ العنف في دولة مالي، وتحدثت فيه عن “خريطة جماعات العنف والإرهاب، ومالي وطوارق أزواد مالي، وأطراف الصراع، والخلفية الحقيقية لأحداث الغرب الإفريقي”، والثاني خصّصته لتاريخ العنف في دولة نيجيريا، واستعرضت فيه “جماعات العنف والمؤامرة”، و”الاستعمار يدفع إلى العنف”، و”الخروج من دائرة العنف”.

ذكرت المؤلفة في المقدمة أن فهم التنظيمات في إفريقيا، يستلزم العودة إلى “تاريخ إفريقيا على مدى القرنين الماضيين، أو ما يزيد على ذلك”، من أجل استخلاص “أوجه الصراعات والنزاعات الحادة التي جرت على مدى هذه القرون، وأخلَّت بالنسيج الاجتماعي والثقافي والسياسي لتلك الشعوب..”. تحاول المؤلفة أن تُجيب على جملة من الأسئلة، لعل من أبرزها: من المسؤول عن العنف؟ من هي أطراف الصراع؟ ما هي أبعاد المؤامرة؟.

جذور العنف في مالي

في المبحث الأول، تناولت المؤلفة أربع نقاط رئيسة، ركزت في الأولى على خريطة جماعات العنف والإرهاب في المغرب الإسلامي والشمال الإفريقي، والتي من أبرزها: تنظيم القاعدة، وجماعة أنصار الدين، وحركة الجهاد والتوحيد، والحركة الوطنية لتحرير أزواد. وفي خضم ذلك أشارت إلى أهداف الغرب في المنطقة، وقالت إن “الولايات المتحدة لم يكن هدفها من مبادرة الساحل محاربة الإسلاميين في مجال المعارك القتالية فحسب، بل كانت ترغب في محاربتهم بالنسبة لعقائدهم المتطرفة”.

وفي محاولة للإجابة على السؤال الكبير: من المسؤول عن العنف؟ ألقت المؤلفة مسؤولية العنف في مالي على أربعة أطراف رئيسة، الأول: حكومة مالي، التي استمرت صراعاتها مع الطوارق، حيث ظل “إقليم أزواد في شمال مالي أخطر مناطق الساحل والصحراء اشتعالا”، والثاني: التدخل الفرنسي، فـ “هدف فرنسا من تدخلها في مالي وغيرها من دول الصحراء والساحل هو استعادة موروثها الاستعماري في المنطقة”، ولذلك فـ “هي تستغل انتشار المجموعات الإرهابية، من أجل تعزيز انتشارها في الحزام الأمني لدول الساحل والصحراء..”.

وفي هذا السياق، طرحت المؤلفة سؤالا جوهريا، هو: ما هي دوافع الفرنسيين في الحرب في مالي والساحل؟ وأجابت قائلة: “السبب المعلن هو الحفاظ على مصالح فرنسا الاقتصادية في غرب إفريقيا، والسبب الحقيقي هو الأطماع لكل دول أوروبا في شمال وغرب ووسط إفريقيا”. والثالث: دول الجوار، التي تدعم التدخل الفرنسي، وهي: الجزائر، موريتانيا، النيجر، بوركينا فاسو، ساحل العاج، السنغال. والرابع: الولايات المتحدة، “التي لم يكن لها تاريخيا أي نفوذ في مالي ولا في غيرها من دول المنطقة”، لكنها “تتنافس مع فرنسا الآن للسيطرة..”.

ثورات الطوارق وأحداثها

في محور: “مالي وطوارق أزواد”، ووقفت المؤلفة مع ثورات الطوارق وأحداثها، وقالت إن الطوارق عاشوا “طوال حياتهم في مظالم أتتْ عليهم من الدول الاستعمارية، ثم من الدول الوطنية التي عملت على دمجهم في هيكل الدولة، وتقسيم الحدود الدولية التي يعيشون فيها..”. ثم ذكرت أن الطوارق قاموا بأربع ثورات رئيسة، الأولى: ثورة كيدال، وكانت عام 1962، و”انطلقت بعمليات صغيرة تعترض طريق دوريات جنود مالي، وتستولي على سلاحهم، وتمنعهم من التوغل داخل مخيمات الطوارق والعرب..”. والثانية كانت أعوام 1990-1996م، و”ارتكب الجيش المالي خلالها الكثير من الجرائم في حق المدنيين العزل، وأدت الثورة إلى هجرة جماعية إلى البلدان المجاورة”. والثالثة عام 2006، “وقادها ضباط من الطوارق وشنوا هجمات على حاميات عسكرية في كيدال، ولكن لم تصمد الحركة طويلا، وانتهت الانتفاضة من العام نفسه”. والرابعة عام 2012، و”حققت استقلال إقليم أزواد، وانفصاله عن جمهورية مالي..”.

جذور العنف في نيجيريا

الحالة النيجيرية ليست بعيدة عن الحالة المالية، لذلك فإن نيجيريا تعتبر مثالا بارزا على بشاعة العنف في غرب إفريقيا. في بداية الحديث عن الحالة النيجيرية، قالت المؤلفة إن “التنظيمات الإرهابية والجماعات الأصولية الإسلامية المتشددة” لم تظهر في الغرب الإفريقي قبل أحداث 11 سبتمبر، رغم أن هناك “جماعات معارضة وحركات مناوئة لحكمها، كانت تقوم بانقلابات دموية، أو بصراعات قبلية عنيفة”. و”بعد ثلاثة أيام من حادث سبتمبر بدأنا نسمع عن الإرهاب الإسلامي، وبدأ التحرك الأمريكي ينبري لمكافحته، حيث طلبت واشنطن من الدول الإفريقية تأييد الحرب على الإرهاب”. وهنا ظهرت حركات عديدة منها: الطوارق، والأزواد في مالي والقاعدة وحركة الإصلاح والجماعات الأصولية في النيجر، وسيليكا في إفريقيا الوسطى وبوكو حرام في نيجيريا.

هاجس “الاستعمار الجديد”

في سياق الحديث عن المؤامرة والاستعمار الجديد، أشارت المؤلفة إلى نقطتين، الأولى: “أن أغلب جماعات العنف أو الجماعات الجهادية التي تتسم بالإرهاب بدأت جماعات معارضة سلمية، تطالب بحقوق قد تكون مشروعة أو مغالى فيها، وأنها لم تشهر السلاح وتتحول إلى العنف إلا بعدما مورست ضدها ألوان من القهر تصل حد الإبادة”. والثانية: أن “الاستعمار الجديد يدفع إلى العنف”، ولعل هذا ما جعل الأفارقة “يستشعرون خطر أن تقع إفريقيا في يد القوى الاستعمارية من جديد”، فالصراعات تفتح الباب للمستعمر فيدخل لتحقيق أهدافه، والتي منها: “نشر الفتنِ بين جماعات البلد الواحد، وحماية المصالح والشركات الأوروبية العاملة في إفريقيا، ومواجهة النفوذ الصيني وغيره المتصاعد هناك”.

ختمت المؤلفة حديثها عن الحالة النيجيرية بمحور مهم، يتعلق بكيفية “الخروج من دائرة العنف”، قالت فيه: “إن إفريقيا غارقة في وهن يعجزها عن التقدم والتنمية”، وأكدت أن هذا الوهن يعود إلى خمسة أسباب، هي: “الاستعمار، الصراعات القبلية، الفقر، الجهل، والأمراض المتوطنة”.

ولعل السؤال الذي يمكن طرحه في ختام هذا العرض، هو: متى تخرج إفريقيا -وليس مالي ونيجيريا فقط- من هذا الوهن؟ فتطرد الاستعمار، وتتجاوز الصراعات القبلية، وتهزم الفقر والجهل، وتقضي على الأمراض؟