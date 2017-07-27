حينما نفتري على التاريخ والجغرافيا

في الصراعات تظهر معادن الرجال من حيث الشرف والمروءة أو العكس. ويُنتظر من رجال العلم والدين أن يكونوا الميزان الذي يقيس الناس عليهم أفعالهم وأخلاقهم، ولكن الواقع غير هذا.

فميزان العلم لم يقوّم الأخلاق المعوجة. وميزان السياسة طاش بميزان العلم والأخلاق.

فبدلاً من أن يكون العلم والأخلاق مقوّمان للسياسة المنحرفة الظالمة، إذا بالعلم يسوّغ تلك الانحرافات، ويسير في ركابها.

فقد خرج علينا أحد العلماء في درس من دروسه بأقوال وإسقاطات تاريخية لا تخلو من مغالطات وتجنيات.

وبدلاً من أن يفتش في التاريخ ليستخرج منه العظة والعبرة، ويقيّم التجارب التاريخية، إذا به ينحى منحى غريب لا يتسق مع قامته ومكانته العلمية.

فقد زعم أن:

1- قطر نسبة إلى قطري بن الفجاءة زعيم الأزارقة : وهذا يعني أن قطر كمسمى لم تكن معرفة قبل شهرة قطري بن الفجاءة.

وقطري قد وافته المنية قبل انقضاء العقد الثامن من الهجرة.

وهذا يعني أن قطر قد عُرفت باسمها هذا في العقد السابع من الهجرة تقريبًا، أو بعد وفاة قطري بن الفجاءة.

وهذا مخالف لتاريخ البلدان.

إذ إن قطر كانت معروفة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم، وإليها تنسب بعض الأنواع من الملابس، يلبسها الرجال والنساء على السواء.

قال عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ -رضي الله عنها- وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتِ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي، انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ([1]).

قال ابن حجر في شرح جملة (وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ):

“اَلدِّرْع: قَمِيص اَلْمَرْأَة.

وَالْقِطْرُ: ثِيَاب مِنْ غَلِيظ اَلْقُطْن وَغَيْرِهِ.

وَقِيلَ: مِنْ اَلْقُطْنِ خَاصَّة.

وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ ثِيَابِ اَلْيَمَنِ تُعْرَفُ بِالْقِطْرِيَّةِ فِيهَا حُمْرَة.

وَقَالَ اَلأَزْهَرِيُّ: اَلثِّيَابُ اَلْقِطْرِيَّة مَنْسُوبَة إِلَى قِطْر قَرْيَة فِي اَلْبَحْرِينِ، فَكَسَرُوا اَلْقَافَ لِلنِّسْبَةِ وَخَفَّفُوا”([2]).

فهنا حدث اختلاف في النسبة بين أن تلك الملابس ترد من اليمن أو من قطر، ولم يرجح ابن حجر بلدًا منهما.

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ([3]).

وقَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ عند شرحه لكلمة (قِطْرِيَّة): “هُوَ ضَرْب مِنْ الْبُرُود فِيهِ حُمْرَة وَلَهَا أَعْلام، فِيهَا بَعْض الْخُشُونَة.

وَقِيلَ: حُلَل جِيَاد تُحْمَل مِنْ الْبَحْرَيْنِ مِنْ قَرْيَة تُسَمَّى قِطْرًا.

وَأَحْسَب أَنَّ الثِّيَاب الْقِطْرِيَّة مَنْسُوب إِلَيْهَا، فَكَسَرَ الْقَاف لِلنِّسْبَةِ”([4]).

وكذا حسم النسبةَ السنديُّ في حاشيته على سنن ابن ماجه فقال: “(قطرية) -بِكَسْرِ الْقَاف وَتَشْدِيد الْيَاء: نِسْبَة إِلَى قَطَر -بِفَتْحَتَيْنِ- قَرْيَة بِالْبَحْرَيْنِ”([5]).

وَقَالَ اِبْن الأَثِير فِي “النِّهَايَة”: “قَالَ الأَزْهَرِيّ: فِي أَعْرَاض الْبَحْرَيْنِ قَرْيَة يُقَال لَهَا: قَطَر، وَأَحْسَب الثِّيَاب الْقِطْرِيَّة نُسِبَتْ إِلَيْهَا فَكَسَرُوا الْقَاف لِلنِّسْبَةِ وَخَفَّفُوا”([6]).

وعليه فإن العلماء قد نسبوا قطري بن الفجاءة إلى قطر، ولم يقولوا: إنها تسمت باسمه.

قال ابن خلكان: “وقد قيل: إن قولهم قطري ليس باسم له، ولكنه نسبة إلى موضع بين البحرين وعمان، وهو اسم بلد كان منه أبو نعامة المذكور، فنسب إليه.

وقيل: إنه هو قصبة عمان، والقصبة هي كرسي الكورة”([7]).

2- قطر جزيرة لا يسكنها أحد : وهذا من عجائب علم الجغرافيا، فهي جزء من شبه جزيرة العرب، ولها حدود برية مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة.

فهي ليست جزيرة بحال. ثم كيف ينتسب أشخاص لبلدان لا يسكنها أحد؛ إنما ينتسب الرجل إلى بلده!

3- الخوارج أصبحوا في قطر : المعروف أن قطر من أهل السنة والجماعة، وعلماؤها وأمراؤها كذلك، والخوارج لهم مذاهب فقهية وسياسية معروفة، ولم نسمع عن فقهاء خوارج عاشوا في قطر.

والأزارقة الذين كان قطري زعيمًا لهم كانوا بالأحواز، وعندما مات قطري مات بطبرستان، أي: في بلاد إيران الآن.

فأين الخوارج من قطر إذن؟

وهذا فيه شبه بعقائد المسيحيين في الخطيئة؛ إذ كانوا يؤمنون أن البشرية حملت الخطيئة منذ آدم حتى جاء المسيح وفدى البشرية عن طريق الصلب، وتم للبشرية وقتها الخلاص.

4- القضاء تمامًا على الخوارج : وقد جعل هذا العالم الكبير طالع دولة قطر من طالع قطري بن الفجاءة، ويزعم أن الخوارج انتهوا تمامًا بعد موته بعامين، فأخذ يتحدث في الغيب بأن دولة قطر ستزول في غضون عامين.

وهذا كذب تاريخي أو جهل بالتاريخ؛ فالخوارج قامت لهم دول في المغرب العربي، ولم يستأصل المهلب بن أبي صفرة([8]) شأفتهم كما يزعم.

([1]) أخرجه البخاري في “الهبة”، باب: “الاِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ”، ح(2628).

([2]) فتح الباري شرح صحيح البخاري، (5/242) باختصار.

([3]) أخرجه أبو داود في “الطهارة”، باب: “الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ”، ح(147)، وقد ضعفه الألباني في “ضعيف سنن أبي داود”.

([4]) عون المعبود شرح سنن أبي داود، (1/172).

([5]) حاشية السندي على سنن ابن ماجه، (1/199).

([6]) النهاية في غريب الحديث والأثر، (4/129).

([7]) وفيات الأعيان، (4/95).

([8]) وقد أخطأ في اسمه فقال: المهلب بن صفرة.