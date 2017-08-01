قصة الخوف من العدو الأخضر

لماذا يخافوننا؟ لما يشوهون صورتنا؟ لماذا يعادوننا؟ أسئلة تطرح نفسها في واقع الإسلام اليوم أمام تنامي ظاهرة العداء للإسلام، ووصمه بالإرهاب والتطرف، وفي هذا الكتاب “الإسلام والجمهورية والعالم” يفكك “ألان غريش” ظاهرة كراهية الإسلام في الغرب، متتبعا جذورها العميقة والمتشعبة، كاشفا عن أسبابها ودوافعها برؤية تميل إلى الإنصاف وبعيدة عن التعصب والانغلاق، فـ”ألان غريش” هو الرئيس السابق لمجلة “لموند دبلوماتيك”، وهو فرنسي من أصل مصري، يتقن العربية، ولد وعاش في مصر وتلقى تعليمه لسنوات بها، كاثوليكي وأمه يهودية، ابتعد عن الدين والإيمان اختياريا دون أزمة، شهد الفترة الناصرية وداعيتها الكثيفة، فبقي بعض من ضجيجها في وجدانه، لكنه يعلن أنه فرنسي حتى النخاع ..ومن ثم فنحن أمام كاتب عميق الاطلاع والمعرفة على الغرب بمسيحيته وعلمانيته وعلى الشرق بإسلامه وأزماته واحتقاناته.

الكتاب يناقش قضايا الخوف من الإسلام في الغرب، مسترشدا بالحالة الفرنسية، بقلقها ومخاوفها بافتراءاتها وبسوء قراءتها للإسلام دينا ومعتنقين، ليؤكد أن الغرب استبدل الخطر الأخضر (الإسلام) ليكون عدوا بعد انهيار الخطر الأحمر (الشيوعية) .

الحضارات المتصارعة

منذ أكثر من ربع قرن انطلقت الحرب على الإرهاب، ورغم مضي السنون فقد تزايدت التنظيمات الإرهابية وعملياتها وبؤر انتشارها ووسائلها، فالحرب على الإرهاب لم تقض على الإرهاب نظرا لأن القضاء عليه يحتاج إلى أفق سياسي يتم فيه حل مسببات الإرهاب، غير أن المشكلة الكبرى أن الحرب على الإرهاب تم وضعها في إطار من الصراع الحضاري بين الشرق والغرب، مما جعل الحرب عميقة الجذور متعددة الجبهات، وهو ما عمق الهوة بين الإسلام وبين الغرب، بعد احتلال الصراع للعقول وتحوله إلى نموذجا إدراكيا وتحليلا لا يهدف إلا الإقصاء، وهو ما جعل الأزمة تأخذ بُعدا كونيا خطرا.

ولكن لماذا ينشغل الملحد والعلماني في الغرب بالإسلام والمسلمين، رغم أن الإسلام لا يشكل مرجعا لأي سياسة بعينها في الدول العربية والإسلامية؟

الواقع أن فهم تشكل العالم بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار المعسكر الشيوعي، وكذلك معرفة القوى الممسكة والمحركة للنظام العالمي قد يساهم في الإجابة على هذا السؤال، فمنذ ذلك الوقت سيطرت على الرؤية الغربية فكرة اختراع “العدو” لأسباب متعددة أبرزها: تحقيق التماسك بين القوى الغربية، ويبدو أن المواصفات الغربية في”العدو” انطبقت على الإسلام، فكراهية الغربيين للأجنبي تقوم على دعامتين، هما: العرق الثقافة، وإذا كانت النظريات العنصرية التي ظهرت في الغرب واستمرت مؤثرة في السياسة طيلة ثلاثة قرون، واستخدمت لتبرير الاستعمار والمذابح قد فقدت الكثير من صدقيتها بعد الحرب العالمية الثانية، لكن منذ بداية التسعينيات أخذ الأمريكيون يناقشون مسألة تأثير النمو السكان والاقتصادي في العالم على الغرب، وناقشوا كيفية الإكثار من نسبة المتأثرين بالثقافة الغربية في العالم.

وتأسيسا على هذا التوجه فمنذ نهاية الحرب الباردة رأي الغرب في الإسلام أنه حضارة متمايزة ثقافيا ذات جذور بعيدة في هذا التمايز، وهي حضارة تتسم علاقتها مع الغرب بصراع قديم وطويل بلغ أوجه في الحروب الصليبية، والصراع العثماني الأوروبي، وفترة التحرر من الاستعمار التي كانت دامية وعنيفة.

يذكر “رينيه شاتوبريان” في مذكراته “من وراء القبر” أن نابليون تحدث إليه قائلا:”أكثر ما أثار دهشتي في مصر أولئك الفرسان وهم يقفزون عن خيولهم ليلمسوا الرمل بجباههم.ما هذا الشيء المجهول الذي يعبدونه في الشرق”، والحقيقة أن ملاحظة نابليون متكررة مع الغربيين الذين زاروا الشرق، فأي بلد شرقي يُرى فيه نفس المشهد من تركستان وجاكرتا إلى عمق أفريقيا إلى عواصم العرب، ولعل هذا ما جعل الغربيين ينظرون إلى المسلمين على أنهم كتلة واحدة ومن ثم خطر واحد، فلاشك أن الإسلام مختلف عن الغرب، وتاريخ الإسلام منذ ظهوره يندرج في إطار المواجهة مع المسيحية (والغرب لاحقا)، وهو ما حدا ببعض الغربيين أن يصف الصراع مع الإسلام بأنه “صراع أبدي”، بل إن بعض الكتاب الغربيين يُعرف الإسلام بأنه “دين معاد للمسيحية”.

لذا فمنذ الثورة الإيرانية 1979، وهناك تحذيرات غربية من خطورة الوجود الإسلامي في الغرب، بل إن المفكر برنار لويس هو من غذى بكتاباته فكرة المجابهة بين الإسلام والغرب، فهو أول من صك مصطلح صدام الحضارات في العام 1964م، ثم أعاد طرحها عام 1990 في مقالته الشهيرة “جذور الغضب الإسلامي” وأضاف أن صراع الحضارات أحد ملامح العلاقات الدولية الحديثة، فللحضارات سياسات خارجية، ثم وجد المصطلح رواجا مع مقال هنتنجتون عام 1993 حول صراع الحضارات، فحسب رؤية برنار لويس يتم إدراج كل حرب ومواجهة ضمن صراع الحضارات، وهو ما يجعل الصراع أبدي دون وجود أي إمكانية للحل.

حرية التعبير

تحدث “ألان غريش” عن حرية التعبير التي تستخدم كمخلب قط لاثارة غضب المسلمين، لتكثيف الدعاية السوداء ضد وجودهم في الغرب، فهناك حقيقية هي أن حرية التعبير لها قيودها في كل بلد حتى في الغرب، فمثلا في بريطانيا هناك قيود على انتقاد المسيحية، لكن هذه القيود تغيب مع انتقاد الإسلام، كذلك فإن الصحيفة الدينماركية التي نشرت الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، رفضت قبل سنوات نشر رسم مسيء للمسيح عليه السلام، يُظهر الأشواك الموجود في تاجه على أنها قنابل موجهة ضد العيادات الطبية التي تمارس الإجهاض المتعمد، كذلك يوجد تحفظات في فرنسا العلمانية في نقد اليهودية والكاثوليكية، في حين أن الإسلام يُقدم في فرسا كدين أشد خطرا من بقية الأديان، لذا يتعرض الإسلام لقدر مخيف من الاختزال؛ بل إن غالبية من ينظرون إلى الإسلام على أنه تهديد يغضبون إذا ما اتهموا هم أنفسهم بالعنصرية.

ويلاحظ أن كثيرا من استطلاعات التي تجرى في الغرب خاصة في فرنسا، تظهر موقفا سلبيا من الإسلام، وبالتالي تُخلق صورة نمطية خطرة عن الإسلام وحضارته، وهو ما جعل صدام الحضارات يحتل مكانا شعبيا في الغرب، استغلها بعض الساسة في توحيد شعوبهم، فالتهديد هو الذي يبقي المجتمعات الديمقراطية متماسكة، فبلا تهديد أو عدو أو خوف تصبح المجتمعات مهددة بالتفكك.فالعدو الجيد هو مفتاح المجتمع المتوازن.

تجربة العدو الأحمر

يؤكد “غريش” أنه مع إلغاء الخلافة العثمانية 1924م بدأ تعريف الدولة الإسلامية يحتل مركز الثقل في تفكير الإسلاميين، إلا أنه أخذ يتبلور داخل الصراع ضد هيمنة القوى الغربية للحفاظ على قيم الإسلام، لكن الغريب أنه منذ أحداث سبتمبر 2001 بدأ البعض يكتب عن حرب عالمية ثالثة بين الإرهاب (الذي تم ربطه بالإسلام) وبين الغرب، وفي تلك الحالة تم تشبيه الإسلام بالنازية، واستحضر المعادون للإسلام تاريخ النازية البغيض لدى الأوروبيين والغربيين في الثلاثينيات، ليصف به الإسلام.

ويلاحظ أنه تم استحضار التجربة الأمريكية في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي لتطبيقها على الإسلام، فقد كانت هناك برامج تذاع في التلفزيون الفرنسي في الثمانينات منها برنامج “الحرب على الأبواب” يتحدث عن قرب المواجهة مع السوفيت، وكان من يستمع إلى هذه البرامج يظن أن الحرب تقف على الأبواب، كذلك تم الدفع بمقولات مثل “التهديد السوفيتي” و”الغرب يتعرض لهزيمة تاريخية” و”نهاية الديمقراطية الغربية” وبهذه المقولات تم خلق وهم العدو الأحمر، ومع انهيار سور برلين والاتحاد السوفيتي، أضاعت الذاكرة القصيرة تلك المقولات وأصبحت مهيأة لاستقبال مقولات عن عدو جديد يصنعه الساسة والإعلام والمثقفون الغربيون ليستمر تماسك الغرب، وكان البديل الأكثر جاذبية هو الإسلام، وأصبح “الخطر الأخضر” بديلا للخطر الأحمر .

وقد طرح “غريش” تساؤلات مهمة في هذا الجانب، منها: لماذا أعمال العنف التي تقع من التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة يتم إلصاقها بكامل المجال السياسي للإسلاميين؟ وهل تشكل تلك الأعمال الإرهابية تهديدا استراتيجيا حقيقا للغرب على غرار التهديد النازي أو الشيوعي؟

ويخلص “غريش” إلى أن العالم الإسلامي الذي تحكم غالبيته نخب فاسدة سياسيا واقتصاديا يعاني من حالة ضعف شديد وانقسام لا تمكنه من مجرد التفكير في الشروع في صراع تاريخي مع الغرب، لذا فإن خلق حالة توازي ومماثلة في الذهنية الغربية بين الشيوعية وبين الإسلام تعاني من هشاشة كبيرة على مستوى الطرح، فالسوفيت كانوا يمتلكون قوة نووية كبرى وترسانة أسلحة ضخمة ومشروعا منافسا وذلك بخلاف التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة، فتلك التنظيمات المتطرفة قد تكون خطرا على الغرب لكنها ليست تهديدا أو خصما استراتيجيا للغرب.

ويستحضر “غريش” نموذج ما يسمى في الغرب بالعمليات الانتحارية التي بدأت في بيروت عام 1981م، ويستدعي التاريخ إبان الحرب الأهلية الإسبانية في الفترة من (1936 حتى1939) حيث شهدت تلك الحرب حالات مماثلة، ورغم ذلك يجل الغرب هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بتلك العمليات ويعلن الغرب “أنهم ماتوا من أجل الوطن”، وهو ما يعني ازدواجية المعايير، ويؤكد “غريش” أن العنف تلجأ إليه التنظيمات عندما تجد نفسها تخوض معركة عادلة ولكنها غير متكافئة فتلجأ إلى أساليب إرهابية، غير أن تلك التنظيمات تضمحل بسببين: إذا لم تُقدم أفقا ملموسا لتحقيق أهدافها، أو إذا ظهر طريق آخر لتحقيق الهداف.

.ويؤكد “غريش” أن هناك ضجيجا حول إرهاب التنظيمات والجماعات، وصمت حول إرهاب الدولة، فالقصف العشوائي للمدنيين يتم الصمت عليه في حين يتم التنديد بعملية إرهابية ضد مدنيين، لذا فالتعامي عن الأسباب الحقيقية للإرهاب لن يجفف منابعه، فالإرهاب دائما ذو دوافع أغلبها يحتاج إلى أفق سياسي لحل أزماته.