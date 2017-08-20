العرب بعد قرن من الحرب العالمية الأولى..الصراعات والحروب مستمرة  

كان السّبب الأساسى لاندلاع الحرب العالميّة الأولى حادثة اغتيال ولى عهد النّمسا فرانز فرديناند مع زوجته، وذلك من قبل طالب صربى خلال زيارتهما لسراييفو، وبالتّحديد فى منطقة البوسنة والهرسك، وقد قامت النّمسا بعد هذه الحادثة بإعلان الحرب على صربيا، وقامت روسيا بمناصرة صربيا من خلال إعلانها الحرب على النّمسا، فى حين قامت ألمانيا بإعلان الحرب على روسيا.

كانت الأجواء الدولية قد بلغت ذروتها في الاحتقان ولم يكن ينقصها سوى اندلاع الحرب، فكانت الشرارة التي أشعلت فتيلها على خلفية تضارب وتعارض الأطماع الاستعمارية. وعندما دخلت أكبر قوى فى أوروبا النّمسا، والمجر، وألمانيا، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا العظمى الصّراع الذى عُرف بالحرب العالميّة الأولى ،كانت المنطقة العربية تحت وطأة الاستعمار. وانقسمت الدّول خلال هذه الحرب إلى قسمين: قوات الحلفاء بزعامة المملكة المتحدة، ودول المركز بزعامة ألمانيا، ثمّ اتسعت دائرة التّحالفات مع اتساع دائرة الحروب، ودخلت العديد من الدّول إلى جانب كلّ من الفريقين، وقد استمرّت الحرب مدّةً تزيد على الأربع سنوات، أصبحت من خلالها حرباً عالميّةً بعد أن كانت على نطاق أوروبى.

العرب والحرب العالمية..حشو مدافع

بحسب إيريك هوبزباوم، فإن كل أمة تحتسب زمنها التاريخي وفقا للأحداث التي عايشتها وتركت آثارها في هويتها وذاكرتها، ومن هذا المنظور يقول هوبزباوم إن القرن العشرين بالنسبة لأوروبا كان قد ابتدأ مع الحرب العالمية الأولى التي حملت معها انتصار الثورة البلشفية في روسيا وقيام الاتحاد السوفييتي 1917، وانتهى مع سقوط الاتحاد السوفييتي ونهاية حقبة الحرب الباردة في العام 1991.

وإذا صح هذا التحقيب بالنسبة للزمن الأوروبي، فإن القرن العشرين العربي الطويل لا تزال فصوله مستمرة حتى يومنا هذا، فالقرن العشرين بالنسبة للعرب يمكن اعتباره ممتدا منذ الحرب العالمية الأولى التي أنتجت نظاما إقليميا جديدا في المنطقة ولما تزل آثارها وتبعاته مستمرة حتى يومنا هذا. ويتجلى ذلك في الذي يحدث في سوريا والعراق واليمن وليبيا ،والذي حدث قبل ذلك بفترة وجيزة في الجزائر وتونس ومصر.

كانت الكيفية التي دخل بها العرب الحرب العالمية الأولى قد أسست لبنات لفصول الشتات الطويل الذي وسم التاريخ العربي بعد ذلك، فعلى الرغم من أن العرب لم يكونوا طرفا سياسيا فاعلا في الحرب، إلا أنه قد تم تجنيدهم قسرا على الجانبين، ففرنسا وبريطانيا قامت بتجنيد أبناء المستعمرات في المغرب العربي ومصر وزجوا بهم في الحرب في مواجهة الدولة العثمانية، بينما قامت الدولة العثمانية بتجنيد رعاياها في بلاد الشام والعراق في مواجهة بريطانيا وفرنسا!

ومع انتهاء الحرب وما آلت إليه من تقسيم للمشرق العربي، بدا أن العرب كانوا مجرد حشو مدافع في صراع الدول الكبرى الذي لا ناقة لهم فيه ولا جمل، كما وصفهم الأديب اللبناني “ميخائيل نعيمة”، فيما تنكّر مستخدموهم للتضحيات الجسام التي بذلوها خلال الحرب، وتركوا دولهم المنهوبة منهكة ووحيدة أمام مبضع التقسيم الاستعماري.

قاتلوا مع الطرفين فخرجوا مقسمين

حين خرج الناس للمطالبة بالديمقراطية والحرية وعقلنة المجال السياسي، لم يجدوا ردا على مطالبهم سوى الرصاص الحي ثم البراميل المتفجرة حين فشل الرصاص في ردعهم!

كانت الأمة العربية هي الأمة القومية الوحيدة التي قاتلت مع كلا الطرفين في تلك الحرب، وقد كان هذا مقدمة الشتات العربي الكبير الذي استمر حتى يومنا هذا. فما إن انتهت الحرب حتى أخذ المستعمر يعبث بجغرافية المشرق العربي ويعيد تشكيلها وفقا لمطامعه العسكرية ومصالحه الاقتصادية وحماية خطوطه التجارية!

لكن ثمة من يرى أن هذا الاستقلال لم يكن سوى استقلال صوريّ، فالجغرافيا الاستعمارية التي شكلها المستعمر كانت قد تركت دولا ضعيفة وهشة سواء من حيث مقوماتها المادية الاقتصادية، أو من حيث مصادر شرعيتها السياسية، وهذا صحيح إلى حد كبير، ولذا فقد بقيت هذه الدول رهينة التدخلات الأجنبية والسياسات الاستعمارية وبخاصة بعد إنشاء الكيان الصهيوني عام 1948.

وبمرور الزمن، تفاقمت أزمة الدول العربية وظهرت شيئا فشيئا تجليات فشلها خلال المئة عام على مرور تلك الحرب، وقد واجهت الدولة العربية هذا المأزق باستخدام مزيد من سياسات العنف والقمع والترهيب، وحين خرج الناس للمطالبة بالديمقراطية والحرية وعقلنة المجال السياسي، لم يجدوا ردا على مطالبهم سوى الرصاص الحي ثم البراميل المتفجرة حين فشل الرصاص في ردعهم!

سايكس بيكو..ميراث ثقيل ووعد لم يتحقق

التاريخ يعيد نفسه ،فقد أظهرت إحدى الخرائط، التي تحمل علامات بقلم رصاص ترجع إلى العقد الثاني من القرن العشرين، طموح – وحماقة – خطة بريطانية فرنسية عمرها 100 عام، أسهمت في تشكيل الشرق الأوسط الجديد ،الذي يتعرض حاليا لمرحلة جديدة من إعادة التشكيل.

وبما أن الخطوط المستقيمة على الخريطة ينتج عنها حدود غير معقدة، فقد يكون ذلك هو السبب وراء الخطوط التي اتفق عليها كل من مارك سايكس، ممثلا عن الحكومة البريطانية، وفرانسوا جورج بيكو، ممثلا عن الحكومة الفرنسية، في اتفاقهما المبرم عام 1916، الشهير في العالم العربي باسم اتفاق سايكس- بيكو.

وقسمت الخريطة التي رسمها الرجلان منطقة نفوذ الحكم العثماني منذ بدايات القرن السادس عشر إلى دول جديدة، ثم وضعت تلك الكيانات السياسية تحت نطاقين من النفوذ: أحدهما تحت سيطرة النفوذ البريطاني متمثلا في العراق وشرق الأردن وفلسطين، والآخر تحت سيطرة النفوذ الفرنسي متمثلا في سوريا ولبنان. ولم يكن سايكس وبيكو مكلفَيْن بإعادة رسم حدود الدول العربية في شمال إفريقيا، لكن تقسيم النفوذ هناك كان موجودا أيضا، فأصبحت مصر تحت السيطرة البريطانية، فيما سيطرت فرنسا على المغرب.

مشكلات ما بعد الحرب

غير أن هذا الفرز الجيوسياسي الذي تمخضت عنه تلك الاتفاقية به ثلاث مشكلات:

المشكلة الأولى: أن الاتفاق جرى إبرامه سرا دون معرفة العرب، ناسفا وعد بريطانيا الرئيسي الذي قطعته على نفسها في العقد الأول من القرن الماضي، بأنه في حال ثار العرب ضد الحكم العثماني، سينالون استقلالهم عقب سقوطه. وعندما لم يتحقق هذا الاستقلال، تحولت قوة السياسية العربية في شمال إفريقيا وشرق البحر المتوسط تدريجيا من بناء أنظمة دستورية ليبرالية (كما جرى في مصر وسوريا والعراق في بداية القرن العشرين) إلى قومية حاسمة، وركزت أهدافها في الأساس على التخلص من الاستعماريين والأنظمة التي تعاونت معهم.

وكان ذلك هو السبب الرئيس في ظهور أنظمة عسكرية بسطت سيطرتها على كثير من الدول العربية منذ عام 1950 حتى انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

المشكلة الثانية: أن اتفاقية سايكس-بيكو كانت تهدف إلى تقسيم المشرق العربي على أساس جغرافي وأيضا على أساس طائفي. فلبنان أصبح ملاذا للمسيحيين (المارونيين خاصة) والدروز، فيما أصبحت فلسطين مقصدا لطائفة كبيرة من اليهود. وكان وادي البقاع، الواقع بين الدولتين، من نصيب المسلمين الشيعة، بينما حددت سوريا للمسلمين السنة، أكبر طوائف المنطقة جغرافيا. إلا أن الحدود الجديدة التي جرى تحديدها لم تنسجم مع التمييز الطائفي والقبلي والعرقي على الأرض. كما نحى العرب تلك الاختلافات جانبا، تارة تحت لواء النضال العربي لطرد المستعمر، وتارة أخرى تحت موجة القومية العربية. ولكن على مدار عقود من الزمن لم يكن للعالم العربي مشروع قومي أو محاولة جادة لمواجهة تناقضات نسيجه الاجتماعي ،الذي انتهى لاندلاع انتفاضات عام 2011، وطفت على السطح من جديد الإحباطات والخلافات والآمال التي ظلت مغمورة عقودا طويلة. وهكذا جاءت انتفاضات الشباب عام 2011 كمحاولة لتغيير نظام الدولة الذي أسس بعد الحرب العالمية الأولى وأفضى إلى كل أوضاع مزرية ومشكلات اقتصادية اجتماعية سياسية حادة.

المشكلة الثالثة: وتتمثل في أن نظام الدولة الذي جرى بناؤه في أعقاب الحرب العالمية الأولى قد أظهر جليا فشل العرب في التعامل مع إشكالية ظلت تواجههم طيلة قرن ونصف القرن، وهي إشكالية الصراع على الهوية بين القومية والعلمانية من ناحية وبين الإسلامية (وأحيانا المسيحية) من ناحية آخرى.