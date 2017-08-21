هذا كتاب صدر قبل سبعين سنة تقريبًا، وهو يتناول بالتحليل الآثار الفكرية والاجتماعية التي خلفها الصوفيون في المجتمع المصري، وذلك من خلال دراسة واحد من أبرز رموز التصوف، وهو السيد أحمد البدوي، الذي له ضريح كبير بمدينة طنطا.

لا يهتم الكتاب بتفنيد الأسانيد الدينية التي يستند إليها تيار الصوفية، وإنما يهتم بالأساس برصد آثارهم في سلوك الأفراد والمجتمعات، ويتناول علاقتهم بفكرة التغيير وبالحركات التغييرية، لاسيما الثورات الكبرى التي شهدها المجتمع المصري المعاصر، ابتداء من ثورة 1919م.. وهو الجانب الذي يهمنا أن نعرض له هنا.

ففي كتابه “السيد البدوي ودولة الدراويش في مصر”- والذي صدرت طبعته الأولى سنة 1948، والثانية سنة 1979م- يتتبع الأستاذ محمد فهمي عبد اللطيف حياة البدوي وتأثيره في النسيج الاجتماعي، كمثال على تأثير الصوفية عامة.

ويوضح المؤلف أن الصوفية جعلت نفسَها وأقطابَها “مركز الدائرة للاعتقاد الديني عند العامة؛ ومن ثم، كان الاعتقاد في كرامات الشيوخ ومنافعهم أقوى مظهر يسود الحياة الدينية للبيئات الشعبية، بل للمجتمع بأسره”.

كما تطرق الكتاب لتأثير الخرافات والفهم الخاطئ للعبادة وللتوكل، في المجتمع، وخلص إلى أن “هذا الشعور كان له أسوأ الأثر في المجتمع المصري، وفي الإضرار بالعقيدة الإسلامية الأصيلة”.

ويلفت المؤلف إلى أن حالة الزهد والتواكل التي أشاعها تيار التصوف، كانت لها تأثيرًا سلبيًّا أدى إلى الاستسلام لما يقع على المجتمع من عسف وظلم، وإلى عدم المطالبة بالحقوق والإصلاحات، فيقول: “ما تركه الصوفية في الحياة الاجتماعية- من تزيين حياة الفقر للناس، والصبر على كل مكروه، والإذعان لكل ما ينالهم من الحكام المتجبرين- هو السبب في عدم قيام ثورات اجتماعية تطالب بإصلاح الطبقات، وتدعو إلى حياة راقية مهذبة تليق بالجماعات والأفراد. رغم أن حالة الفلاح الفرنسي الذي قام بالثورة الفرنسية، كانت أسعد بكثير من حال ‏الفلاح المصري!

وينقل المؤلف عن د. زكي مبارك، من كتابه (الأخلاق عند الغزالي)، ملاحظة مهمة يرصدها مبارك، وهي أنه بينما كان بطرس الناسك يقضي ليله ونهاره في إعداد الخطب وتحبير الرسائل؛ لحث ملوك أوروبا على امتلاك أقطار المسلمين.. كان “الأولياء” القابعون في مراقدهم، يمسكون بالمشاعر العامة، ويأبون لها أن تتحرك إلا حركة الموت!

ويضيف: غرس أرباب الدروشة في نفوس الناس أن بركات الأولياء كافية لحفظ البلاد من كل بلاء، وأن “الأقطاب” قد اقتسموا الأرض فيما بينهم، وأخذ كل منهم لنفسه منطقة يرعاها ويتولى شئونها..!

والأمر هكذا، فليس غريبًا أن تصدر مؤسسة “راند” لاحقًا تقريرها الشهير، في صيف 2002م، تدعو فيه إلى “تعزيز مكانة المذهب الصوفي”، وإلى تشجيع الدول ذات التقاليد الصوفية القوية على التركيز على الجزء الصوفي من تاريخهم. وإلى إدراج التقاليد الصوفية في المناهج الدراسية المعتمدة في المدارس. إضافة إلى شد الانتباه بقوة أكبر إلى “الإسلام الصوفي”.

ويبين فهمي عبد اللطيف أن أولئك الشيوخ والدراويش كانوا يقفون دائمًا في الناحية السلبية عند الثورات الوطنية والنهضات القومية.. ففي الثورة العرابية وفي الثورة المصرية وفي كل حركة سياسية أو معركة وطنية، لا نجد لهم أثرًا يذكر؛ وما كانوا يظهرون إلا في موالدهم ومواكبهم بأعلامهم ودفوفهم.

وحتى لا يظلم أحد عموم حركات التصوف، وقد وُجد منهم مجاهدون ومصلحون، في بلاد شتى؛ يلفت الكاتب إلى فريق آخر من المتصوفة كان لهم موقف مشرف وبطولات في الجهاد سطرها التاريخ بفخار، فيقول:

وهيهات شأن هؤلاء من الموقف الخالد الذي وقفه أبناء الأزهر في الثورة المصرية.. أو من الموقف العظيم الذي وقفه السيد السنوسي الكبير؛ ذلك الذي شرع طريقة في التصوف على أساس الفكرة الإسلامية الصحيحة.. وإن مواقفه في وجه الاستعمار ومناضلة الإيطاليين لمن أروع مواقف الجهاد في تاريخ الإسلام.

ولذا، يشير المؤلف إلى أن التصوف قد انحرف عن مساره الصحيح، وعن أصل نشأته؛ المتمثلة في تزكية النفس والعناية بالجانب الروحي، دون إهمال حقوق الجسد والانعزال عن حركة الحياة، فيقول:

من يوم أن خرج هؤلاء الدراويش والشيوخ بالتصوف عن طريقته في القرن السادس للهجرة، وابتدأوا يجعلونه نظامًا له طقوسه ومراسيمه وأعلامه وشاراته، على ما هو معهود في نظام الرهبنة؛ انتقل التصوف من عالم التجرد والحقائق إلى عالم الكسب والارتزاق؛ وصار حرفة يحترفها أصحابها؛ للعيش، ولطلب الدنيا، ولكسب المماثلة بين الناس.

ويخلص المؤلف إلى أن الفهم السكوني، الذي يشيعه التصوف للإسلام، يمثل عقبة في طريق إصلاح المجتمعات، قائلاً: “وعندي أن بقاء دولة الدراويش، بطقوسها ورسومها، سيظل حجر عثرة في سبيل كل إصلاح وكل نهوض”.

ويقدم رؤيته لعلاج ذلك، بالقول: وإن من الواجب دينيًا واجتماعيًا أن تبادر الحكومة فتحصر الأوقاف المحبوسة على سكان الأضرحة والقباب العالية وعلى خلفاء المشايخ ودراويشهم، وأن تستولي على جميع ما يتحصل من صناديق النذور، وتستغل ذلك كله في بناء المستشفيات وملاجئ وإقامة مصانع ومنشآت خيرية لنفع الفقراء وترقية حياتهم الاجتماعية.

وأن تعتبر جمع النذور والعوائد باسم التصوف؛ ضربًا من ضروب التسول، وعملاً يعاقب عليه القانون.