هل “انحنى” ترامب أمام المؤسسات الأميركية؟

“انحناء لموجة عاتية كانت ستأخذه بعيدا عن البيت الأبيض”. هكذا وصف مراقبون قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سواء على مستوى إقالة أبرز رموز فريقه الرئاسي، أم تلك التي تتعلق بما كان يعتبره ثوابت سياسته الخارجية. قرارات ترامب الأخيرة مثلت “تراجعا” أمام مؤسسات الدولة الأمريكية، التي أظهرت تباينا حادا مع توجهات الرئيس الأمريكي في أكثر من موقف، حتى ظهر الأمر أمام الرأي العام وكأن كلا منهما يغرد في سرب بعيدا عن الآخر.. وما الأزمة الخليجية كنموذج ببعيد.

لكن السؤال: ما هي تلك “الموجة العاتية” التي أرغمت ترامب على ذلك؟ وهل بالفعل تمثل تلك القرارات انحناءً أو في أفضل أحوالها مغازلة من الرئيس الامريكي لمؤسسات الدولة؟ وهل يعني ذلك ضياع ترامب وأحلام الناخبين الذين آمنوا بمشروعه في ظل صلابة تلك المؤسسات المحكومة بتوازنات مصالح الدولة الأمريكية؟

الموجة العاتية

قبل الحديث عن قرارت ترامب ذاتها ومناقشتها في ظل ما تم طرحه من أسئلة، ينبغي التعرف على هذه الموجة التي من المفترض أنها أرغمت ترامب على هذه الانحناءة.

“جيمس كومي” كلمة السر في هذه الموجة. كان يشغل منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. وقد قرر ترامب إقالته عقب الكشف عن أنه قدم معلومات غير دقيقة في قضية البريد الالكتروني الخاص بمرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أمام الكونجرس، وإن كان هذا لم يذكر كسبب لإقالته.

ولكن كومي كان يرأس أيضا تحقيقات يجريها المكتب في الادعاءات بتدخل روسيا لصالح ترامب في الانتخابات، ويقول الديمقراطيون إن هذا هو السبب الحقيقي وراء قرار إقالته.

تمت إقالة كومي، وتحركت القضية ضد ترامب وعقدت جلسات استماع أدلى فيها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية المقال بشهادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي حول السبب الحقيقي لإصدار ترامب، قراراً بإقالته من منصبه، وعلاقته بالتحقيقات حول صلة روسيا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ومن وقتها وقد أصبحت الشكوك بشأن استمرار ترامب رئيساً للولايات المتحدة محل اعتبار كبير، من حيث أن محتوى شهادة “كومي” اخترق السقف الذي توقعه العديد من المراقبين، إلى حد وصفه لترامب بـ “الكاذب” 5 مرات..

وقد عزَّزَ هذا المحتوى من احتمال تسبب شهادة “كومي” في أجواء شبيهة بتلك التي سبقت عزل الرئيس الأمريكي الأسبق، “ريتشارد نيكسون”، على خلفية ثبوت الاتهامات بحقه في فضيحة “ووترجيت”.

ومعلوم أن التاريخ الأمريكي يحفظ لنا تعرض ثلاثة رؤساء امريكان لمحاولة العزل، وهم: “أندرو جونسون”، و”ريتشارد نيكسون”، و”بيل كلينتون”، حيث اضطر الثاني لتقديم استقالته عام 1974 بعد تيقنه من أن عزله لم يعد سوى مسألة وقت، بينما نجا كل من “جونسون” عام 1868 و”كلينتون” عام 1998 من هذا المصير.

فهل الخوف من مصير نيكسون هو ما دفع ترامب لهذه “الانحناءة”؟ ام انها مراوغة منه لكسب وقت والنجاة من هذا المصير كما فعل “جونسون” و “كلينتون”؟!

مغازلة بالإقالات

لم يكن احد يتوقع بعد الضجة التي صاحبت اخيار ترامب لرموز فريقه الرئاسي ان تتم التضحية ببعضهم بهذه السهولة، فاختيارات ترامب كانت تتجه صوب “اليمين المتطرف” الذي يحمل فكرا خاص تجاه مختلف مفدرات الساسة الخارجية والداخلية حتى. وبالتالي فإن طبيعة الشخصيات التي صنع منها ترامب توليفة فريقه كانت تسير في هذا الاتجاه.

ستيف بانون كبير المستشارين الاستراتجيين للرئيس الامريكي، والذي كان يقدم نفسه للإعلام على انه زعيم المحافظين الذين انتخبوا الرئيس، وصاحب الفضل في شعبيته، حتى وصفته “التايم” الامركية بأنه “ثاني أقوى رجل بالولايات المتحدة”.

هذه الشخصية ذات التوجه المعروف وذات الثقل الكبير داخل الإدارة الامريكية والذي جعلها تفكر في تقويض مؤسسات الحكم الأمريكية وإعادة تأسيسها من جديد على خلفية أيدولوجيته التي يؤمن بها، بحسب تصريح لمدير الاتصالات السابق بالبيت الأبيض، أنطوني سكاراموتشي.

هذه الشخصية تمت إقالتها بطريقة دراماتيكية سريعة، وبعبارة نطقت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هوكابي حينما قالت: ” نشعر بالامتنان له ونقدر خدمته ونتمنى له الأفضل”.

هذه الإقالة جاءت بعد 3 أسابيع فقط من إقالة مماثلة لكبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس، وشملت حملة الإقالات أيضا مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، والمتحدث السابق باسم البيت الأبيض، شون سبايسر.

كل هذه الشخصيات تخلص منها ترامب سريعا. وبغض النظر عن ما يقال من أن خلافات كانت قد بدأت في الظهور بين ترامب وبين هذه الاسماء إلا أنه لا أحد ينكر اختلاف توجهات تلك الشخصيات مع ثوابت المؤسسات الامريكية التي تسمى قيم الآباء المؤسسين، وبالتالي فإن ترامب كما أشرنا وفي أفضل أحواله يغازل، أو يرسل رسائل استعداد للاستئناس باتجاه تلك المؤسسات طمعا منه في النجاة من الانزلاق في حفرة كومي وملاقاة مصير نيكسون.

مصر وتقليص المعونة

وهذا مظهر آخر من مظاهر الرضوخ التي تؤكد ان ترامب لم يعد قادرا على مجابهة مؤسسات الدولة الامريكية. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء قرارا أمريكيا بحجب 95.7 مليون دولار مساعدات عن مصر، وتأجيل منح 195 مليون دولار أخرى “جراء إخفاقها في تحقيق تقدم في حقوق الإنسان وعدم الالتزام بالمعايير الديمقراطية”، كما جاء على لسان “مصدرين مطلعين”، بحسب الوكالة البريطانية. فلم تشفع إذن لمصر هذه الكيمياء الشهيرة التي جمعت الرئيس المصري بالرئيس ترامب.

لقد خضع ترامب إذن. لقد انحنى المصارع القديم للموجة، طمعا في مرورها بسلام، وانتصرت المؤسسات الأميريكة باحترافية شدييدة، مما يؤكد أن أمريكا دولة مؤسسات لا تنزلق في مهاوي الاستبداد الفردي وإنما تخضع فيها القرارات الاستراتيجية لمصالحها العليا لا لأهواء وأمزجة و “كيمياء” حكامها!