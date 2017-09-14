تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية وبعض جزر الكاريبي – حتى كتابة هذه السطور – إلى إعصارين أطلق المختصون على أحدهما “هارفي” وعلى الآخر “إيرما”.. والاخير تحديدا هو إعصار استوائي يعتبر الأقوى من ناحية الحد الأقصى للرياح المستدامة في المحيط الأطلسي منذ إعصار ويلما عام 2005.

وهو بحسب “ويكبيديا” أول إعصار في التاريخ يحافظ على سرعته 300 كلم في الساعة لأكثر من 49 ساعة، وقد تكوّن يوم 30 أغسطس بالقرب من الرأس الأخضر من موجة استوائية انتقلت من ساحل غرب أفريقيا.

وبعيدا عن النقاشات التخصصية حول الإعصار وأسبابه ومساراته المتوقعة، فإن الراصد يستطيع أن يميز ثلاث لقطات مهمة ظهرت مع الإعصار…

الأولى منها تتعلق بعالمنا العربي والإسلامي ورؤيته لتلك الاعاصير وما تمثله بالنسبة له، ومدى اتساق تلك الرؤية مع صحيح الدين والفهم..

والثانية تتعلق بالمقارنة بين عالم “كافر”، وبين عالم “مسلم” في التعامل مع هكذا أزمات، وكيفية إدارتها، وهل يشفع للمسلم إسلامه ويغني عنه، أو يقعد بـ “الكافر” كفره عن النهوض والقدرة على إدارة أزماته؟! وهو سؤال بالأساس يتعلق بسنن الكون التي لا تتخلف..

وأما الثالثة والاخيرة فتتعلق بالمجتمع الامريكي وبالمسلمين هناك على وجه التحديد، وكيف تعاملوا مع هكذا أزمة، بمعنى.. هل أفادوا منها أم أسهمت في اتساع البون بينهم وبين مجتمعهم ووطنهم “أمريكا”؟

الأولى: الضعيف لا يقوى بهدم غيره

هذه هي اللقطة الأبرز في محاولة فهم هذه الحالة الجدلية التي تجتاح العالم العربي عقب كل زلزال أو إعصار أو أي ظاهرة من الظواهر التي تصيب العالم الغربي وأمريكا على وجه التحديد..

حالة الجدل التي لا تقف فقط عند حد الشماتة في المصاب، وإنما تمتد لمحاولة التألي على الله جل وعلا وتحديد مراده من مثل تلك الابتلاءات، وهل هي عنوان غضب وانتصار للضعفاء المظلومين من أمريكا؟، أو هي جرس إنذار يؤكد أن الله قادر على “أن يبيد هؤلاء في غمضة عين”؟!! وكأننا كمسلمين بحاجة إلى دليل عملي على هذه المسلمة والبدهية العقدية!!

في ظني أن حالة الجدل تلك مؤشر خطير على الانسحاق الحضاري الذي يعيشه قطاع كبير من العالم الإسلامي، والتي تجعله يظن أن هلاك عدوه بأي طريقة فيه انتصار له، وهذا من امنيات الكسالى الذين لا يطيقون دفع ضريبة النصر والسيادة والتمكين..

العلامة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله له عبارة شهيرة يقول فيها: “الضعيف لا يقوى بهدم غيره…” وهي عبارة ذات دلالة على أن معركة الوعي هي المعركة الأهم في حالة النهوض الحضاري الذي تريده أية أمة من الأمم..

ولذا فإن الشيخ رحمه الله يؤكد المعنى بطريقة أخرى حين يقول: ” إن العرب بطريقتهم التي يعيشون بها الآن لن يضربهم الصهاينة وحدهم، بل ستضربهم كلاب الأرض كلها! العرب بالطريقة التي يعيشون بها حتى ولو صاروا وحدهم في الوجود لا يستحقون نصرا..” ( قصة فقه المواجهة وزوال إسرائيل)

لماذا يرفض الإسلام الشماتة؟

إن حالة الشماتة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي ربما تكون مُتَفِهّمَةً على بعض مستويات المشاعر جراء الإحساس بالظلم من النظام الامريكي، لكنها غير مبررة على الإطلاق في مستوياتها الحضارية والإنسانية..

فرغم تفهم حالة العنصرية التي تمارسها الانظمة الامريكية المتعاقبة ضد العالم الإسلامي وما ولدته من مشاعر سلبية ضد هؤلاء إلا أنه لا يمكن ابدا قبول مشاعر الشماتة لأسباب عديدة:

أولا: أن فكرة الشماتة ذاتها فكرة تعبر عن صدور غير سوية وقلوب مليئة بالحقد والكراهية بغض النظر عن كونها مسببة أو غير مسببة، وهو ما يتنافى مع شخصية المسلم وطبيعة ما يحمله للبشرية كلها..

ثانيا: أن كثيرا ممن يظهر تلك الشماتة من المفترض انهم من أصحاب الأفكار والدعوات التي تبتغي أولا وآخرا كسب القلوب لدعوتهم ولفكرتهم حتى لو اساءوا الفهم ، وهذا الفهم إن وجد فلا يستقيم معه تلك الروح العدائية… التي لا توصيف لها غير ذلك.

ثالثا: فيمن يشمت الشامتون؟ في المفعول بهم غير القادرين على دفع ضر، أم في شخوص الانظمة الذين عادة ما يكونون بمنأى عن أي اذى؟….

وهنا أنقل رواية لشاهد عيان من الأقلية المسلمة في أمريكا، والذي يقول وقت ازمة قرارات الهجرة التي اصدرتها إدارة ترامب: عدت قبل قليل من مطار واشنطن تاركاً خلفي الآلاف من الأمريكيين الذين ألهبوا صالات المطار بأجمل أشكال التظاهر والحراك المدني الراقي ضد قرار ترامب العنصري.

بعد يومين من الخوف والقلق الذي تسرّب إلى قلوبنا، وأشعرنا بأننا غرباء لأول مرة في هذه البلاد، أعاد لي ما شاهدته اليوم ثقتي بهذا البلد.. فالآلاف من الأمريكيين الذين تخلو عن سهرة السبت الأساسية في أجندتهم الاسبوعية، ويوم راحتهم من عناء أسبوع من العمل الشاق، فتجمعوا في صالات المطار منذ الظهيرة مع عائلاتهم، وهم يحملون عبارات الترحيب بالمسلمين، باللغة الانكليزية والعربية، بكلمات لا يفهمون معناها ترجموها من غوغل فخرجت مفعمة بالأحاسيس رغم ركاكتها اللغوية.

لا يمكن وصف ما عشته خلال هذه الساعات من سموّ انساني، أناس يهتفون، آخرون يغنون، أو يوزعون الورود، أو يوزعون البيتزا مجاناً على المتواجدين المرابطين في المطار منذ ساعات الظهيرة، وكلما خرجت امرأة محجبة من الاحتجاز (بعد صدور قرار إحدى المحاكم الفيدرالية) عاملوها كمفرج عنها من سجن ظالم، وتجمعوا ليحضنوها ويعطونها الورود ويرحبون بها…..

من كل هذه التفاصيل هناك مشهد خاص جعلني لا أستطيع السيطرة على دموعي، وأفخر بالانسانية وعظمتها عندما تكون صادقة ونبيلة.

مجموعة من المحامين الشبّان المتطوعين وقفوا معاً وهم يضعون أيديهم على صدورهم، وأقسموا “نقسم أن نحمي دستور الولايات المتحدة، نقسم أن نقف مع كل من يتعرض للاضطهاد، نقسم أن لا نتخلى عنهم، نقسم أن يكون عملنا هذا مجانياً وصادقاً” ثم بدؤوا يصرخون على أهالي المحتجزين أو المبعدين لكي يأتوا لهم ويستلموا قضاياهم ويرافعو عنهم بالمجان….

أليست هذه صورة من أرقى صور الإنسانية؟ هل نقول إنها.. فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ هل يمكن أن يشمت مسلم سوي في شعوب لو خلي بينها وبين الإسلام لاختارته..

سنن الكون

إن مثل هذه الأحداث تحتاج إلى استغلال لإعادة بوصلة الوعي لدى الأمة في اتجاه فهم سنن الكون وظواهره وعلاقتها بالإنسان كسبا وإدراكا، وكيف يمكن للأمة التعامل معها بعيدا عن أفكار الدجل والشعوذة والخرافات وزمن الكرامات والمعجزات الذي ينتظره الكسالى دائما..

وفي تراث الأمة المسلمة ما يؤكد فهم تلك المعاني بطريقة واضحة، ففي كتب صحبة الأبدان في تراث الطب عند المسلمين تفرقة جيدة بين الأوبئة والطواعين.. كما يقول د. خالد فهمي في تعليقه على هذه الظاهرة..

وهي تفرقة بحسبه مدارها على الكسب الإنساني الضار الفاسد الذي يسبب الأوبئة فيهلك الخلق ويأثمون، وأما ما نجد من تجليات إرادة الله الذي يتجلى كيف يشاء فلا سبيل لجعلها نقمة ذلك أنها تصيب الخلق جميعا وفق مراد لله وحكمته.

فكون إعصار “إيرما” نعمة أو نقمة على الأمريكان ليس هو السؤال الأهم أو المناسب، وإنما الأسئلة الأهم هي ما تتعلق بوضعيتنا كمسلمين على خارطة العالم ومستقبلنا فيه… وإن كان لا محالة من أسئلة تتعلق بالغعصار ذاته فربما يكون من الاولى السؤال عن كيفية إدارتهم هناك لتلك الكارثة.ز كيف استعدوا لها؟ كيف تنبئوا بها؟ كيف تعاملوا معها؟ ما عدد الضحايا التي خلفتهم تلك الكارثة الكبيرة؟ وما المقارنة بينها وبين كوارث أقل حدة تقع في عالمنا العربي والإسلامي..؟ وهو ما يقودنا للقطعة الثانية: “إعصار إيرما وإدارة الأزمة.. فوارق مابيننا وبين أمريكا”.