إعصار امريكا..وفوارق مابيننا وبينهم (2-3)

كان من الأفضل ونحن نحاول النظر في كيفية إدارة “الأمريكان” لتلك الازمة أن نحدد مسارات طبيعية ثلاثة لمحاولة الفهم وإدراك طبيعة الفوارق التي تحكم العلاقة بين أمتنا وبين هذا العالم المتقدم.

الأول: مسار تنبؤي يتعلق بـ “البحث العلمي” الذي مكنهم من التنبؤ بحدوث الإعصار ومعرفة اتجاهاته ودرجة قوته، وبالتبعية تأثيراته المتوقعة.

الثاني: مسار يتعلق بـ “الاستعداد للأزمة” وعدم انتظار وقوعها ثم التفكير عقب وقوعها في الحلول.. وهذا ايضا ما مكنهم من مواجهتها بقوة وثبات وفهم.

الثالث: مسار يتعلق بإدارة الأزمة حال وقوعها، وهو مسار احترافي شهد له كل المتابعين.

وهنا ووفقا للمسارات الثلاثة يمكننا مطالعة مجموعة من التصريحات الدالة على اتقان منقطع النظير في التعامل مع كل المسارات، منها مثلا:

“السلطات استعدت خلال أسابيع لوصول إعصار إيرما”، “إجلاء 6.3 ملايين شخص من منازلهم.. تم تجهيز الملاجئ واستنفار سلطات الإنقاذ على الرغم من إرسال تحذيرات متعددة من مغبة البقاء في المنازل”، “نتابع مسار الإعصار بدقة، ورصدنا تحولا في مساره ليدخل اليابسة في ولاية فلوريدا من جهة الجنوب الغربي قرب مدينة تامبا بدلا من جهة الجنوب الشرقي مرورا بميامي، ولا خشية على أرواح السكان في أي من المدينتين لأنه تم إجلاؤهم من المنازل”..

وبعيدا عن التصريحات فإن التصرفات على الأرض كانت اسبق بكثير، حيث كانت الملاجئ جاهزة بطريقة هندسية تستوعب مئات الىلاف من سكان الولاية المنكوبة، وكانت خطط الإجلاء جاهزة بإصدارات متعددة تتيح لها مواجهة كل الاحتمالات، وكانت المستشفيات جاهزة كذلك، والطرق أيضا مصممة لتستوعب الاعدادا الضخمة وقت الإجلاء..

أيضا ففي ولاية فلوريدا تحديدا ،وهي الولاية المنكوبة، هناك مفاعل نووي لتوليد الكهرباء قامت شركة الكهرباء “فلوريدا باور آند لايت” بإغلاقه بأمان ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن نحو ثلاثة ملايين شخص في أنحاء فلوريدا، لكنها سبق وأعلمت السكان ووفرت مولدات كهرباء احتياطية للملاجئ….

قفزة سريعة على نتائج الإعصار بقوته التدميرية التي شهد لها كل المختصين حول العالم فإن الأخبار تؤكد وجود أربع ضحايا فقط، بعد كل هذه الارقام عن الخسائر المادية التي منيت بها الولايات المتحدة والتي تصل إلى قرابة 75 مليار دولار خسائر شركات التامين في ولاية فلوريدا وحدها…

كلمة السر إذن في قدرة الدولة الأمريكية ممثلة في حكام ولاياتها المنكوبة على إدارة الازمة من خلال المسارات الثلاثن وهو ما يؤكد ان الأسئلة التي انشغل بها عالمنا العربي والإسلامي عن كون الإعصار عنوان غضب أو غيره إنما هي أسئلة مواطني الدرجة الثالثة الذين لا يتعلمون من تتابع الاحداث ولا من سنن الكون..

أزمات عربية

وبضدها تتميز الاشياء. ولذا فربما يكون من الأنفع للقاريء هنا ان نذكره بثلاث أزمات عربية كانت أقل حدة واكثر سهولة في السيطرة عليها وعلى نتائجها، إلا أن طبيعة إدارتها إضافة لحالة التراجع الحضاري التي تعيشها مجتمعاتنا جعلت منها أزمات مستعصية على الحل يروح ضحيتها مئات بل آلاف كل عام. ولا ثمن لهم فهم مواطنون من الدرجة الثالثة أيضا لدى دولهم.

خذ مثلا حوادث الطرق كدليل على تدني محاولات إدارة ازمات ليست طارئة وإنما تتحمل التعامل بخطط طويلة الاجل..

فقد احتلت ليبيا والسعودية مثلا المركزين الأولين في معدل وفيات الحوادث المرورية في الدول العربية، بحسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة الصحة العالمية للعام 2015.

ثم خرج تقرير منظمة الصحة العالمي في سبتمبر الماضي ليضع مصر ضمن أسوأ 10 دول فى العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التى تؤدى إلى الوفاة، حيث ذكر التقرير أن عدد ضحايا الحوادث في مصر سنويا بلغ 25 ألفا و500 شخص، بالإضافة إلى أكثرمن 30 مليار جنيه خسائر مادية.

وهنا يمكننا التعريج على حادثة القطار الأخيرة في مصر والتي نتجت عن سوء إدارة وتخطيط وراح ضحيتها قرابة الـ 60 شخصا، وهو ما يمثل 15 ضعف لضحايا الإعصار المدمر!! ثم بعد ذلك نتساءل بل ويقرر البعض شامتا أن الإعصار غضب من الله على امريكا!!!

“قمامة” بيروت وسيول جدة

أيضا فقد صاحب بعض ازمات تعرضت لها مدن عربية ضجة جماهيرية احتجاجا على سوء إدارتها من قبل القائمين على الامور في تلك البلدان، ومن ذلك ما حدث في جدة في العام 2011 حيث ضربت السيول المدينة، وراح ضحيتها أكثر من 100 شخص، وأصيب مئات آخرون، للدرجة التي استدعت نزول الجيش السعودي والحرس الوطني للإسهام في اعمال الإنقاذ.

أزمة السيول أثبتت وقتها أن القدرة على إدارة الأزمات ليست موجودة بداية من التنبؤ بها ومرورا بحرفية التعامل معها، وانتهاء بتلافي آثارها وعلاجها..

وقد أكد المسئولون وقتها أن الإنذارات التي من المفترض أن تكون قبل وقوع الحدث بمدة كافية لتتحرك السلطات المعنية لم تات لهم إلا قبيل السيول بأربعة أيام فقط، ولم يكن التحرك كافيا لإنقاذ الأرواح.

ولذلك فقد تصاعدت وقتها أصوات تدعو إلى الاحتجاج على سوء البنية التحتية في جدة، ما قامت معه الحكومة يوم الجمعة التي أعقبت السيول باعتقال 30 شخصا من أصل مائة بدأوا مظاهرة من شارع التحلية في جدة.. ومن ناحية اخرى أمر العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آنذاك بحصر الأضرار لتعويض المتضررين.

بعيدا عن سيول جدة فإن أزمة جمع القمامة في بيروت تبقى أحد الأزمات التي تصاعدت حدتها كثيرا للدرجة التي وصفها الإعلام اللبناني حينها بانها “مزمنة”.

وتعتبر هذه الأزمة دليلا صارخا على كيفية إدارة الازمات في العالم العربي.. فقد بدأت الأزمة وقتها حين رات الدولة قصورا في عمل “مطامر الزبالة” وهي محارقها ومعامل الفرز الخاصة بها.. ومن ثم كان القرار العبقري وقتها هو إغلاق تلك “المطامر” دون إيجاد بديل!!!

وبالتالي لم يجد العديد من تلك المطامر والمواطنون كذلك حلاً سوى “تكديس النفايات” بانتظار حل، وصار المواطن ينتظر والمطامر تنتظر والحكومة تنتظر حتى استعصت ازمة الزبالة في بيروت على الحل، وصارت أكوام القمامة في إحدى العواصم العربية دليلا على سوء الإدارة في عالمنا الثالث البائس.