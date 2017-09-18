إعصار أمريكا..الاقلية المسلمة وأنسنة الأزمة (3-3)

يعاني المسلمون في أمريكا من حالة توجس دائمة خاصة مع علو صوت اليمين المتطرف في اوقات متباينة، لعلو صوت الإرهاب العالمي ومعه تعلو بالضرورة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وقد ازدادت حالة القلق في أوساط مسلمي أمريكا منذ بداية الحملات الانتخابية، جراء تصريحات “ترامب” التتي صنفها البعض بالعنصرية.. وقد أجرى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، في أكتوبر الماضي، استطلاعا للرأي أعرب فيه قرابة الـ 70% من مسلمي الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقهم حيال فوز دونالد ترامب بمنصب الرئاسة.

التخوفات كان مبعثها انعكاس تلك التصريحات اجتماعيا، بحيث تبدو وكأنها ضوء أخضر لليمينيين المتطرفيين بممارسة تطرفهم تجاه المسلمين، مما يؤدي لانهيار منظومة القيم الامريكية نفسها.

ومع كل أزمة تخص الأقلية المسلمة كانت هناك أصوات كثيرة من داخل المجتمع الأمريكي تعلو لتؤكد تضامنها معهم، ويعلو معها صوت الإنسانية التي تتعالى على اختلاف العرق واللون والجنس والنوع وحتى الدين…

ومع أزمة الإعصار (هارفي_ إيرما) بدا أن مسلمي أمريكا يحققون مكاسب كبيرة على مستوى إثبات الولاء الوطني، وعلى مستوى أنسنة الأزمة والتأكيد على قدرة الإسلام كدين على الاحتواء والاندماج بغير تفريط ولا إفراط.

ولعل أهم ما في موقف مسلمي أمريكا من الإعصار هو توقيته. والذي جاء في وقت يعلو فيه كما أسلفنا صوت الإسلاموفوبيا، ويتحرش كثير من الأوربيين والأمريكان بأي تصرف إسلامي ليلصقوا به شناعات الإرهاب الذي يزور العواصم الأوربية من وقت لآخر.

ماذا فعلوا ومن يشهد؟

السؤال ماذا فعل المسلمون في امريكا وقت أزمة الإعصار؟ ومن يشهد لهم بهذه الافعال؟

مواقع أمريكة عديدة نقلت جهود المسلمين في إطار ازمة الإعصار، لكن المقطع الأبرز والذي حظي بانتشار واسع كان مقطعا مترجما لمذيع أمريكي يشن هجوماً لاذعاً ضد الكنيسة الأكبر في هيوستن (كبرى مدن تكساس الأمريكية)؛ بسبب إغلاق أبوابها في أعقاب إعصار “هارفي”، في الوقت الذي أثنى فيه على المسلمين الذين فتحوا مساجدهم ومراكزهم الإسلامية لاستقبال المتضررين من الإعصار وإيوائهم، مستنكرا في ختام حديثه الاتهامات التي توجه لهم بأنهم “أصل كل خطأ”.

أيضا قام تلفزيون 11 alive الأمريكي بعرض الجهود التي يبذلها المسلمون بعد إعصار “هارفي” لمواجهة تداعيات إعصار “إرما” عبر فتح مساجد جورجيا أمام كل أتباع الديانات والمعتقدات لتوفير المَأْوَى لهم.

فيما تحدث موقع “مايك” الأمْريكي عن أن نحو 12 مسجداً في جورجيا كانوا مستعدين منذ الجمعة الماضية لاستيعاب المئات من النازحين من الإعصار، كما أن المساجد التي لا تضم مطابخ تم طهي الطعام في منازل رواد المسجد والقدوم بها لتقديمها للنازحين .

كذلك موقع “باتش” الذي قال إن مساجد منطقة “أتلانتا” بولاية جورجيا ظلت مفتوحة أمام عمليات الإجلاء أثناء الإعصار، وقال ما نصه:” أماكن العبادة الخَاصَّة بالمسلمين من بين المنشآت المفتوحة لأولئك الذين هم في حاجة للمساعدة ..”

أيضا موقع “كاربوناتيد” نقل أن مساجد الفرقان في ولاية جورجيا ستظل مفتوحة لاستقبال الذين يتم إجلاؤهم، وذلك بعد إعلان ولاية فلوريدا عن أن السكان عليهم ألا ينتظروا قدوم الإعصار حتى يبدؤوا في التحرك.

وزاد موقع “كاربوناتيد” رسالة من عنده يؤكد فيها على أن هذا الموقف من مسلمي أمريكا يثبت خطأ الدعاوى العنصرية ضد المسلمين، وقال: “رؤية المجتمعات المسلمة في أنحاء الولايات المتحدة وهي تتواصل مع الضحايا تؤكد على أن الحب والخير بإمكانهما هزيمة الكراهية التي تبث وتحرض “ضد المسلمين”.

صحيفة الواشنطن بوست أيضا اوردت تقريرا تحت عنوان “إعصار هارفي : المساجد تفتح أبوابها أمام ضحايا الفيضانات المدمرة في هيوستن” أشادت فيه بالدور الذي لعبه المسلمون ومساجدهم خلال الإعصار، في حين أغلقت أكبر كنائيس الولاية أبوابها في وجه المتضررين .

وتنقل الصحيفة عن مدير الجمعية الإسلامية لهيوستن الكبرى (ISGH) مسرور جواد خان قوله تعليقا على المساعدات التي قدمتها الجمعية للمتضررين : “هذا جزء من إيماننا، وجزء من كوننا بشرا” .

كيف يتم الاستثمار؟

هذا سؤال أكثر اهمية وإلحاحا في ظل معاناة المسلمين في أمريكا وأوربا كثيرا وضرورة استثمارهم الفرص من أجل رفع بعض ما يعانونه..

وهنا يمكن الحديث عن:

ضرورة التاكيد على هذا الدور الإنساني الذي يعلو أي أيديولوجيا، فهو بمثابة مفتاح لا يخطيء لفتح القلوب كثيرا، وما حدث من مقارنة بين موقف الكنيسة في “هيوستن” وموقف المراكز الإسلامية والمساجد التي فتحت أبوابها دليل على مدى ما حققه المسلمون من مكاسب ينبغي البناء عليها..

وبعيدا حتى عن ما قالته الصحف والمواقع فإن آحاد الناس قادرون على التمييز مع كل تلك الدعاية السلبية ضد الإسلام والمسلمين..

فالعديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي أسرهم هذا الفعل الإنساني للدرجة التي كتب فيها أحد النشطاء الأمريكيين ساخرا: “إذا توجهّت لكنيسة “اوستين” ووجدتها مغلقة لا تقلق، فالمركز الإسلامي فى هيوستن مفتوح”.

فكنيسة لايكود، التي تعتبر أكبر كنيسة في المنطقة و القادرة على احتضان 16 ألف شخص أغلقت أبوابها طيلة مدة وقوع الكارثة..

استغلال الحدث في عرض القضية عرضا صحيحا، عرضا على أرضية المواطنة، على أرضية المجتمع الواحد متعدد الأديان والأعراق، لا بطريقة مسلم وكافر. فهذا خطاب يضر اكثر مما ينفع..

أيضا يمكن للمسلمين في امريكا استثمار الحدث من باب التفاعل مع قضايا المسلمين في العالم العربي والإسلامي وطرحها بقوة على المجتمع الامريكي بعيدا عن النظام الحاكم، واستغلال مكاسب هذا الحدث في دعم المضطهدين حول العالم، ودفع المجتمع الامريكي ليكون اداة ضغط على حكومته.