رئيسة بورما، من نوبل إلى التطهير العرقي؟

تبدو المسافة كبيرة بين حصول “أونغ سان سو تشي” على نوبل للسلام عام 1992 عندما كانت زعيمة للمعارضة في ميانمار وبين مسؤوليتها الحالية كرئيس للوزراء عن حملات التطهير العرقي التي يرتكبها الجيش الميانماري ضد أقلية الروهينغا المسلمة والتي راح ضحيتها عدة آلاف، وهُجر عشرات الآلاف ناهيك عن عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها المسلمات .

أونغ سان تصر أنه لا يوجد حملات تطهير عرقي في بلادها، وتظهر المرأة ذات الاثنين وسبعين عاما بملامح هادئة أمام الكاميرات وهي تنفي المذابح، بل تتجاوز مظاهر البراءة المصطنعة إلى التحدث بنبر حادة متهمة مسلمي الروهينغا بالإرهاب.

هذا المقال يحاول أن يقترب من طبيعة التحولات التي تتعرض لها النفس البشرية، فتنقلب من الوداعة والكلمات الهادئة وكراهية الدماء إلى العنف والإسراف في القتل، وكيف يتحول الإنسان إلى وحش غادر؟ وكيف تنقلب القيم إلى نقيضها؟ وكيف تتحول النفس من السلام إلى التعطش لإزهاق الأرواح؟

السلطة والقيم

تزخر تجربة الإنسان بقدرة السلطة على تغيير داخل الإنسان، فتنقله من الإحساس بالظلم إلى ممارسته، فتشير الخبرة الإنسانية أن الكثير من خيارات البشر الأخلاقية والقيمية هي نتاج للمجتمع الذي يعيشون فيه ويمارسون فيه أدوارهم، فالسلطة مسؤولة عن أخلاق الناس، لذا كان علماء التربية المسلمون ذوي بصيرة عندما قالوا: “الحي لا تؤمن فتنته” أي ما دامت الروح تسري في الجسد الإنساني فاحتمالات التقلب قائمة، لذا ركز علماء التربية المسلمون على أن تكون القدوات التي يعتصم بها الناس ممن انتقلوا إلى ربهم، حيث تكون تجربتهم انتهت في الحياة، ولم يعد هناك إمكان للانقلاب الأخلاقي، لذا كان الفيلسوف ديكارت” يقول: إن أعظم النفوس لديها استعداد لأن ترتكب أفظع الرذائل” .

“اونغ سان” نموذج لهذا التقلب الأخلاقي المخيف، حيث انتقلت من كونها داعية للسلام إلى آمرة بالتطهير العرقي والمجازر البشرية الرهيبة، وتحولها من المظلومية إلى الفرعونية، لكن لها أشباه كثيرة في التاريخ الإنساني، ولا نبالغ إذا استحضرنا النموذج الإبليسي، فإبليس كان من أكثر من عرف الله وعبده.. كان طاووسا بين الملائكة، لكنه انقلب وأصبح نموذج الشر في الكون، متحديا أمر ربه، ومعلنا الحرب على كل طائع لله، أما على مستوى التجربة التاريخية، فإن السلطة كالخمر من يتذوقها ينتشي بها وتسكره، والقليل هم الناجون من أسرها، فالزعيم الشيوعي “لينين” ذلك المثقف الذي ألف أكثر من خمسين كتابا، وكان يبشر الفقراء بالجنة الشيوعية في الأرض، يصرح أنه لا يعارض أن يموت ثلاثة أرباع الشعب الروسي ليتحول الربع الباقي إلى الشيوعية.

ناس عاديون

مع بداية القرن العشرين أخذت جهود علماء النفس تبحث عن السر الكامن وراء تحول الإنسان إلى التوحش والدموية والعنف، وانتقال الضحية إلى أن تكون جلادا قاسي القلب منعدم الضمير، ونقف هنا مع المؤرخ الأمريكي “كريستوفر براونينغ” في كتابه”رجال عاديون: كتيبة احتياط الشرطة الألمانية 101 ” الكتاب يحكي قصة “كتيبة الاحتياط 101” من الشرطة الألمانية، والتي كانت مكونة من خمسمائة شخص من أفراد عاديين من الشعب الألماني من المهن المختلفة، غالبيتهم ممن لهم زوجات وأبناء وفي عمر الكهولة، ولم يكونوا من ذوي الأيديولوجيا المعادية لليهود، هذه الكتيبة قامت بمذابح راح ضحيتها أكثر من ثمانية وثلاثين ألف يهودي في بولندا، إضافة إلى عشرات الآلاف أرسلتهم للمحارق النازية، وكان غالبية ضحاياها يقتل بدم بارد من مسافات قريبة، ولم ينج من رصاصها النساء والأطفال، وفي إحدى قرى بولندا نفذت مذبحة في قرية قوامها أكثر من (1800) شخص، وخير القائد الجنود في ارتكب المذبحة فلم يمتنع إلا بضعة عشر رجلا فقط عن القتل، أما باقي الجنود فتلطخت أيديهم بالدماء، فقد تحول هؤلاء الأفراد العاديون إلى سفاحين، وكان متوسط ما قتله الجندي في تلك الكتيبة خلال العام والنصف الذي قضوه معا أكثر من تسعين إنسانا، وربما تلخص كلمات الأديب الروسي دوستويفسكي في رائعته “الجريمة والعقاب” ذلك المشهد بقوله:”بكوا في أول الأمر ثم ألفوا وتعودوا، إن الإنسان يعتاد كل شيء”.

غير أن الأمريكيين أثناء الحرب العالمية الثانية أجروا تجربة مهمة حول قدرة الجندي على التوحش والقتل فوجدوا أن حوالي من 15% إلى 20% من الجنود الذين أجروا عليهم أبحاث من أربعمائة سرية، هم الذين تمكنوا من إطلاق النار على أعدائهم في المعارك في أوروبا، أما الباقون فتجنبوا القتل من خلال إطلاق النار بطريقة خاطئة أو في الهواء، واستفادت الجيوش من هذه الأبحاث في تحفيزها غريزة القتل لدى جنودها؛ بل وقتل الإنسان داخلهم، لذا كان بعض الجيوش في آسيا تجبر جنودها على قتل الحيوانات بطريقة وحشية لتنمي فيهم العدوانية وتقهر إنسانيتهم ثم تعيد تشكيلهم على أسس مغايرة تحولهم فيها إلى آلات للقتل، ويلاحظ الدموية التي مارسها الأمريكيون في حرب الخليج الثانية التي وصلت إلى دفن عدة آلاف من الجنود العراقيين وهم أحياء، حيث تم تنمية غريزة التوحش في نفوس الجنود.

وتكشف تجربة جامعة “ستانفورد” عام 1971 إمكانية الإنسان أن يتحول إلى شيطان رجيم إذا غذيت نزعة الشر داخله، ففي ذلك العام حاول عالم النفس الأمريكي ” زيمباردو” فهم طبيعة الطغيان في النفس الإنسانية، وكيف يغير امتلاك السلطة طبيعة الإنسان لتحوله من إنسان عادي إلى طاغية وقاتل محترف، فأجرى تجربة على أربعة عشرين شخصا قسمهم إلى سجناء وسجانين، وتم إجراء التجربة في الجامعة، فقسمت غرف الدور السفلي إلى ما يشبه السجن، وكان المفاجأة أن تغيرت سلوكيات من يقومون بدور السجانين، ومارسوا التعذيب على زملائهم وحرموهم من النوم وقضاء حاجاتهم، وتبدلت شخصياتهم إلى الأسوأ \، مما اضطر “زيمباردو” إلى وقف التجربة بعد ستة أيام، بعد انهيار البعض ونقلهم إلى المستشفيات، ولخص أحد من قام بدور السجانين “أنا لست أنا”، وعلق “زيمباردو” في كتابه “تأثير الشيطان” على التجربة بقول: “قليلون فقط من استطاعوا مقاومة إغراءات الموقف لاستخدام القوة والسيطرة وحافظوا على مظهر أخلاقي لائق”.

فالإنسان عالم من المتناقضات، وكما ذكر ممدوح عدوان في كتابه “حيونة الإنسان” أننا لا نتعود إلا إذا مات شيء في داخلنا، لذا فحجم التعود على الدم والبشاعة في حقيقته دليل على موت الإنسانية داخل الشخص، لذا لم يعد يستبشع الدم والعنف، لذا كان الصوفي الكبير جلال الدين الرومي يحذر من الانخداع بمعسول الكلمات عن حقيقة الفعل، فيقول:” ولما كان كثير من الأبالسة يظهرون في صورة الإنسان، فليس يليق بالمرء أن يمدّ يده لكلّ يد، فالرجل اللئيم يسرق لغة الدراويش ليتلو على البسطاء أسطورة منها يخدعهم بها” فليست نوبل للسلام التي حصلت عليها أونغ سان ونفذت بأوامرها المذابح إلا سرقة فجة لكلمات السلام والرحمة، وما أروع ما قاله الأديب اللبناني ميخائيل نعيمة”ما أكثر الناس وأندر الإنسان”.