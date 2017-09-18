إسرائيل و إفريقيا: الثقة  المفقودة

الحديث عن مساعي إسرائيل للتطبيع مع إفريقيا بات أحد العناوين الرئيسية التي تطبع النقاش الحالي المتعلق بآفاق الشراكة التي تربط إفريقيا بباقي قارات و بلدان العالم. و يتجلي العنوان الرئيسي لهذا النقاش في أول قمة إسرائيلية-افريقية يُتوقع أن تنظم في أكتوبر/تشرين الأول القادم بدولة توغو التي آلت إليها الرئاسة الدورية لدول المنظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إكواس” أثناء القمة الأخيرة للمنظمة المنعقدة قبل شهرين بمنروفيا.

و مع أن هذه القمة المرتقبة تعد تحولا في مجال التطبيع بين إسرائيل و الدول الإفريقية ،و تسعي من خلالها تل ابيب لتحقيق بعض الغايات و الأهداف الإستراتيجية ليس أقلها احراز نفوذ اقتصادي بإفريقيا، إلا أن ماضي و حاضر السلوك الإسرائيلي بالقارة السمراء يطرح تساؤلات حول قابلية تحقيق اختراق مستمر بالقارة السمراء، نظرا للأدوات القذرة التي تنتهجها إسرائيل في إفريقيا .

تصدير الأسلحة نحو إفريقيا سنة 2014 شهد زيادة بقيمة 40% مقارنة مع سنة 2013، في حين اتسم حجم تصدير السلاح الإسرائيلي لباقي العالم بالتراجع.

لقد ظلت إسرائيل تحافظ على نفس السياسيات القديمة التي كانت تتعاطي بها مع القارة السمراء قديما كدعم و توفير التأمين للأنظمة الفاسدة و المستبدة و إغراق القارة السمراء ببيع الأسلحة و نهب الخيرات من خلال ابتعاث رجال من الموساد و القطاعات الإستخباراتية الأخرى للاستثمار في مجالات التنقيب عن الأحجار الكريمة كالماس و غيره و الاهتمام بالثروات المنجمية.

و قد كشفت دراسة سابقة لصحيفة “هآرس” الإسرائيلية بناء على معطيات صادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلي أن تصدير الأسلحة نحو إفريقيا سنة 2014 شهد زيادة بقيمة 40% مقارنة مع سنة 2013، في حين اتسم حجم تصدير السلاح الإسرائيلي لباقي العالم بالتراجع.

و قالت الصحيفة أن الرقم الإجمالي لصفقات التسليح مع إفريقيا بلغ سنة 2014 حوالي 318 مليون دولار بينما كان الرقم في حدود 223 مليون دولار سنة 2013. و اعتبرت الصحيفة أنه مؤشر صادرات السلاح الإسرائيلي نحو إفريقيا ظل في تزايد منذ 2009.

التزمت إسرائيل في قمة “إكواس” الأخيرة على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتقديم منحة بقيمة 1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة

تصرح إسرائيل علنا في المحافل الإفريقية أنها تسعي للمساهمة في جهود تنمية القارة و قد التزمت في قمة “إكواس” الأخيرة على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتقديم منحة بقيمة 1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة، لكن المريب في النوايا الإسرائيلية هو استثمار إسرائيل بشكل أكثر في الأنظمة الإفريقية الملفوظة شعبيا و المعزولة إفريقيا بسبب تصرفاتها السياسية التي لا تتماشي مع النزعة الإفريقية الطامحة لاحترام إرادة الشعوب و احترام خياراتها السياسية و الديمقراطية.

فعلي سبيل المثال نظام التوغو الحاكم، و الذي يمثل أهم حليف في منطقة غرب إفريقيا لإسرائيل، يعتبر من أكثر الأنظمة شمولية بالمنطقة و يعتبر هو النظام الوحيد في فضاء “الإكواس”، الذي لم يشمل تناوبا على السلطة، إذ تحكم عائلة أيادما السلطة لما يزيد على نصف قرن من الزمن.

و قد تواترت التقارير الإعلامية بأن إسرائيل تُقدم لهذا النظام كافة وسائل التمكين من تدريب للحرس الرئاسي و توفير لأدوات القمع لجهازي الأمن و الجيش و زرع أجهزة التصنت في بيوت و هواتف قادة المعارضة.

و في الكامرون ينظر إلي إسرائيل كراع لجهاز الرعب “فرقة التدخل السريع” الأمنية التابعة للجيش و التي تتهم بالقيام بإعدامات خارج القانون، و يشرف علي تكوين أفراد هذه الفرقة الضابط الإسرائيلي المتقاعد آفي سيفان ، و قامت هذه الفرقة سنة 2009 بقتل حوالي 100 شخص أثناء تظاهرة مطالبة بالقضاء على الفوارق الاقتصادية بالبلد.