كردستان.. الحلم والواقع والرهانات

يقول المثل العراقي “لا تكن كالكردي عنيدا عندما يقول لا” وهو مثل شعبي يتداوله العراقيون منذ سنوات طويلة كدلالة على تمسك الكردي برأيه إذا قال “لا”، ولكن ماذا لو أن الكردي اليوم قال “نعم”؟ فبعد 100 سنة تم استفتاء الأكراد في العراق ،وعُرض عليهم الاختيار بين “لا” أو”نعم” ،وتبين وفق معطيات عديدة أنه أخيرا..سيصبح للأكراد دولة!! ولكن أي دولة هذه التي ستنشأ في مستنقع من الرفض الدولي والإقليمي الحاد، ووسط تهديدات من الحكومة المركزية في بغداد ومن الجيران ومن غيرهم؟.أي دولة هذه التي لا يدعم استقلالها أحد في العالم باستثناء إسرائيل؟!!

هل يمكن لدولة كهذه تقوم على أنقاذ التوترات والتوسع الجغرافي والحرب على الإرهاب واحتلال الأراضي بالقوة أن تصمد أمام رياح قوية ستهب عليها بمجرد إعلان الاستقلال؟ وهل يمكن لدولة كهذه اختارت الانفصال في وقت حرج للغاية أن تتجنب الانهيار والفشل إلا إذا كانت “ضامنة” لدعم “الأصدقاء والحلفاء”؟

في مطلع القرن العشرين، بدأ الكثير من الأكراد التفكير في تكوين دولة مستقلة، باسم “كردستان”. وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وضع الحلفاء الغربيون المنتصرون تصورا لدولة كردية في معاهدة سيفر عام 1920.إلا أن هذه الآمال تحطمت بعد ثلاث سنوات، إثر توقيع معاهدة لوزان التي وضعت الحدود الحالية لتركيا، بشكل لا يسمح بوجود دولة كردية. وانتهى الحال بالأكراد كأقليات في العراق وسوريا وتركيا وإيران حيث يجب أن نعترف أنهم تعرضوا للكثير من الظلم والمعاملة القاسية ،وعلى مدار السنوات الثمانين التي تلت، سحقت أي محاولة كردية لتأسيس دولة مستقلة.

دولة في عين الإعصار

وفي ما يتعلق بأكراد العراق ،تشير التقديرات إلى أن نسبتهم تتراوح بين 15 و20 % من إجمالي عدد السكان البالغ 37 مليون نسمة. وعلى مدار عقود من الزمن ،واجه الأكراد موجة من القمع قبل أن ينالوا حكما ذاتيا عام 1991، إلى أن جاء اليوم الذي توجه فيه أكثر من 5 ملايين من الأكراد وغيرهم من المسجلين سكانا في المناطق التي يديرها الأكراد، للمشاركة في استفتاء قيام دولة كردستان.

بمجرد انتهاء عملية التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق ،الذي بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 80% ،ومن دون انتظار إعلان النتائج التي تعتبر مضمونة لصالح الانفصال، بدأت التهديدات :

– قررت بغداد نشر قوات في كركوك والمناطق المتنازع التي استولى عليها الاكراد منذ الاجتياح الاميركي عام 2003 ،وبدأت في القيام بمناورات عسكرية واسعة تنفذها القوات العراقية والتركية على حدود البلدين.

– اعتبرت بغداد أن اصرار القادة الأكراد على الاستقلال في هذا التوقيت هدفه تفتيت العراق وخلق مناطق نفوذ جديدة لاسرائيل في المنطقة في مواجهة محيطها وهي المستفيدة الأولى من هذا الانفصال.

– قال رئيس الوزراء حيدر العبادي عشية الاستفتاء أنه “يهدد العراق، والتعايش السلمي بين العراقيين، وخطر على المنطقة”. وتعهد العبادي بـ”اتخاذ إجراءات لحماية وحدة الأمن وحماية كل العراقيين”.

-طالبت الحكومة العراقية حكومة كردستان بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات ودعت الدول الأجنبية إلى وقف استيراد النفط الكردي.

-لوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتدخل عسكرياً في حال أفضى الاستفتاء الجاري في إقليم كردستان إلى انفصاله عن العراق، وأكد إن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ خطوات في العراق إذا لزم الأمر تكون مشابهة لتلك التي اتخذتها لتطهير عدة مدن من تنظيم داعش في سوريا. وهدد الرئيس التركي بوقف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر تركيا.

-توعّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بتدخل أنقرة عسكرياً في إقليم كردستان العراق في حال استهداف التركمان هناك.

-اعتبر رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن قضية الاستفتاء​ حول انفصال ​إقليم كردستان​ ​العراق​ مؤامرة يقف وراءها الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي.

أميركا وإسرائيل والكيان الكردي

لا أحد يمكن أن يشك ولو للحظة واحدة أن إسرائيل هي المستفيد الأول من احتلال العراق وتفتيته فيما بعد إلى بؤر قومية وطائفية وانقسامات سياسية ضمن لعبة إقليمية لا تزال مستمرة بنفس الخطة مع دول المنطقة. ومن ثم فإن استقلال كردستان العراق لم يكن سوى مسألة وقت وتحصيل حاصل ، ليس حُبا للشعب الكردي ذي الأغلبية المسلمة السنية ،وإنما خدمة للمصالح الإسرائيلية ووفق أسباب تشجع تل أبيب إقامة دولة في كردستان العراق يمكن حصرها في النقاط التالية :

–استقلال كردستان العراق خطوة مهمة تجعل هذه المنطقة قاعدة لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وحتى التجسسية.

-“حليف الأحلام لإسرائيل”، هو الوصف الذي أطلقه معلق الشؤون العسكرية في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية ألون بن دافيد بمقال نشر في 30/6/2015 ليختصر العلاقة الضاربة في التاريخ بين الكيانين الكردي و الصهيوني.

-العلاقة المتوترة مع تركيا منذ مجيء اردوغان إلى السلطة خاصة فيما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية دفعت إسرائيل للبحث عن جهات أخرى قريبة تكفل مصالحها وتساهم في الضغط على أنقرة.

-قيام دولة في كردستان العراق يمثل لإسرائيل اختراقا فاعلا للدول الأربع التي تناصبها العداء (بتفاوت) وهي العراق وإيران وتركيا وسوريا.

-قيام دولة كردية في شمال العراق هو بالنسبة لإسرائيل عبارة عن مقدمة لقيام دولة كردية أكبر في المنطقة ترتبط معها بشراكة استراتيجية تقلص من عزلتها، وتزيد من هامش المناورة أمامها في التأثير على المشهد الإقليمي.

-محاصرة تركيا وإيران أو على الاقل تقليص قدرتهما للتفرغ للاهتمام بالصراع مع إسرائيل مستقبلا هو أحد الأسباب الأساسية التي تدعم الموقف الحماسي الإسرائيلي من دولة الأكراد.

-بالإضافة إلى المصالح السياسية هناك المصالح الاقتصادية القوية بين الكيانين حيث أن 75% من واردات إسرائيل من النفط تصل إليها من كردستان العراق.

-الاستثمارات الإسرائيلية في كردستان العراق ضخمة جدا حيث تستحوذ الشركات الإسرائيلية على معظم الاستثمارات داخل الإقليم لاسيما في مجال الطاقة والإنشاءات والاتصالات وأيضا الاستشارات الأمنية، حيث أن جميع الشركات الإسرائيلية العاملة في الإقليم يديرها جنرالات احتياط خدموا في الجيش والاستخبارات.

-الجذور التاريخية للعلاقة بين الطرفين لا حدود لها ،ويكفي أن نشير فقط إلى أن الموساد عمل على تدريب وتسليح المقاتلين الأكراد في العقود الماضية، كما لعب الأكراد دورا مركزيا في تهجير يهود العراق إلى إسرائيل.

أما بالنسبة لأمريكا فالأمر لا يختلف كثيرا عن إسرائيل بحكم العلاقة الاستراتيجية التي تربط بينهما ولكن بدرجة أقل:

-السياسة الأمريكية ،خاصة في عهد الرئيس باراك أوباما ،أثرت كثيرا في إدراك الأوروبيين للبعد الدولي للقضية الكردية، جعلتهم يرتبطون دبلوماسيا بكردستان العراق لمراقبة تطور الأمور عن كثب.

-ظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ساهم إلى حد بعيد في عودة المسألة الكردية من جديد إلى ذروة الاهتمام العالمي، بحجة محاربة الإرهاب وتفاني قوات البشمركة وغيرها في تحقيق هذا الهدف، فأصبح الأكراد الحليف المخلص لأميركا وإسرائيل والغرب ككل على الأرض.

-إسرائيل دأبت على إقناع الإدارات الأمريكية لتغيير موقفها من استقلال أكراد العراق بحكم أن العراق مقسم عمليا، ويبدو أنها نجحت في ذلك إلى حد بعيد.

-يعتبر قسم مهم من الأكراد أن العلاقات الجيدة مع إسرائيل ستضمن لهم تأمين الدعم والحماية الأميركية في وجه المخاطر الإقليمية التي تهددهم.

-رغم ذلك أمريكا لن “تتورط” في الاعتراف بكردستان كدولة ،وستترك المهمة لإسرائيل ،وهذا مرتبط أساسا بمصالح واشنطن السياسية والاقتصادية والعسكرية مع دول المنطقة خاصة تركيا وإيران ،وبمسألة الحرب على الإرهاب، ولكن هذا لا يعني أن الاعتراف الأمريكي غير وارد في المستقبل.

الاستفتاء والاستقلال وماذا بعد؟

بالنظر إلى الظروف الدولية والإقليمية التي التي وضعت فيها دولة الاكراد نفسها فإن كردستان العراق بحاجة لأكثر من مجرد استفتاء ،لأن الصعوبات الأساسية للقضية الكردية ستبدأ بعد إعلان نتائج الاستفتاء واستقلال الإقليم، لأن الحالة الجديدة التي ستنشأ ستواجه صعوبات ذات علاقة بالدول الإقليمية المجاورة، وستتأثر بعوامل داخلية تفرض على الأكراد تغيير سياستهم تجاه دول الجوار إذا أرادوا لكيانهم الناشئ أن يكون قابلاً للحياة، وستبرز عدة مشكلات عويصة متعلقة أساسا بترسيم الحدود والتنقل والتبادل التجاري وغيرها.

فالحكومة المحلية في كردستان العراق تدرك جيداً أنها إذا أرادت أن تصدّر نفطها وتستورد، وتصدّر المنتجات التجارية والزراعية، وتضمن حرية تنقّل مواطنيها، وتكونَ على صلة مباشرة مع العالم الخارجي؛ فلابد لها من أن تراعي بعض “متطلبات” وربما “شروط” دول الجوار لنجاح أجندتها الوطنية. خاصة إذا علمنا بأن تركيا مثلا هي من تتحكم في كافة مفاصل الحياة الإقتصادية والأمنية والتجارية والسياسية للإقليم دون منازع، بل أن هناك من يعتبر أن حكومة إقليم كردستان هي الصديق الوحيد لتركيا في المنطقة!! وهو ما يمثل تناقضا مع الموقف التركي الذي لطالما اتسم بالعداء الشديد تجاه مبدأ استقلال الأكراد. من هذا المنطلق، يبدو من المحتمل أن رجب طيب أردوغان سيتجه للإعتراف بالاستقلال الكردي في العراق لسببين رئيسيين:

– الأول: يحمل جانبا جيوسياسيا يتمثل في أن الصدّ السني الكردي للهيمنة الشيعية في العراق سيخدم دون شك المصالح التركية.

– الثاني: يتعلق بشأن تركي محلي حيث يمكن لعداء رئيس الإقليم مسعود بارزاني تجاه حزب العمال الكردستاني، خصم تركيا الكردي في تركيا وسوريا، أن يشكل عنصرا آخرا لضمان قبول تركيا بمسألة إقامة دولة كردية مستقلة.

وعموما، سيكون من المستحيل تقريبا على الدولة الكردية المستقلة ضمان استمراريتها، حتى في حال نجاح الاستفتاء ،ما لم يشهد الموقف التركي تغيرا جذريا.

أما ما يتعلق بالشأن العراقي من استقلال كردستان فقد أكد خبراء ونواب بالبرلمان العراقي أن انفصال إقليم كردستان عن العراق سيفجر حروبا أهلية وصراعات بين أطياف الشعب العراقي، وسيتم تهديد الأمن القومي العربي، وسيجعل الشيعة يطالبون بالانفصال أيضًا و تأسيس دولة لهم في الجنوب وعلى الأرجح أن إيران ستدعمهم في ذلك.كما أن هذا الاستقلال سيثير غرائز الانفصال الكردية في تركيا وسوريا وإيران ، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام صراعات جديدة بالمنطقة وعودة قوية لنظام داعش للعراق مرة أخرى ،بالإضافة إلى خسارة العراق لثقله الإقتصادي المتمثل في النفط بعد ضياع إقليمه الشمالي لاحتوائه على حقول النفط.

كركوك..صمّام الانفجار

عندما نتحدث عن النفط في العراق، فإننا بالضرورة نتحدث عن كركوك المدينة المتنازع عليها، والتي طالب أفراد الطائفتين العربية والتركمانية فيها بمقاطعة الاستفتاء. ومع انتهاء التصويت، فُرض حظر للتجول في مركز المدينة والمناطق غير الكردية من المدينة وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف.

المدينة تقع أساسا خارج الحدود الرسمية لمنطقة كردستان، وقد تنازعت عليها الحكومة الكردستانية والحكومة المركزية في بغداد، وكانت نقطة خلاف بين الأكراد والحكومات العراقية المتعاقبة لأكثر من سبعين عاما. وقد سيطرت قوات البشمركة الكردية عليها وعلى مناطق أخرى متنازع عليها منذ سنة 2014، خلال مواجهات مع تنظيم داعش.

لذلك فقد شمل الاستفتاء مناطق كركوك، وخانقين، وسنجار ومخمور المتنازع عليها. ولأنه من المتوقّع أن يفوز الصوت المؤيد للاستقلال، وبعد سقوط الموصل في يد الدولة الإسلامية عام 2014، فقد بدأت حقبة جديدة في العراق يبدو فيها أن الأكراد هم الفائزين الرئيسيين وأنهم أقوياء بما فيه الكفاية وليسوا مضطرين إلى تقديم أي تنازلات. ولكن السؤال : هل من الممكن تسوية مشكلة كركوك والأراضي المتنازع عليها من خلال استفتاء من جانب واحد؟ وكيف سيكون موقف بغداد إذا ما أصر الأكراد على موقفهم بحكم الأمر الواقع؟

ومن الواضح أن مشكلة كركوك التي فشلت جميع المحاولات لتسويتها منذ عام 2003 لن تعرف حلا قريبا.