احتجاجات الرياضيين على الأحداث ليست جديدة

Sarah Bond

استخدام المساحة الرياضية للاعتراض على قضايا وأحداث جارية ليس بالأمر الجديد.. التاريخ يخبرنا بأن المسارح والملاعب الرياضية كانت دوما مكان شكوى الناس .

في عام 56 قبل الميلاد، ذكر ماركوس توليوس شيشرون – أشهر خطباء روما وأعظم كتاب اللغة اللاتينية الكلاسيكية – أماكن تواصل الناس مع قادتهم: ” هناك ثلاثة أماكن يمكن فيها التأكد من رأي وميل الشعب الروماني بأقصى درجة؛ في الخطب، والتجمعات وفي ألعاب المصارعة”.

وعرفت الجمهورية الرومانية في القرن الأول قبل الميلاد عددا من الرياضيين الذين سخروا المحافل الرياضية لأغراض سياسية.

استخدم الممثلون وكتاب المسرح في كثير من الأحيان الساحة الاجتماعية للمسرح للتحدث مباشرة إلى القادة.

ووفقاً لما ذكره شيشرون، قام ممثل يدعى ديفيلوس بنقد بومبي الكبير – أحد القادة العسكريين الذين برزوا في أواخر عصر الجمهورية الرومانية – ووجه رسائل غير مباشرة في مسرحية “أنت عظيم بسبب بُؤسنا”.

الأحداث الرياضية تعكس التسلسل الاجتماعي القائم داخل المجتمع بصورة مقاربة للواقع، على سبيل المثال إذا تأملنا تركيبة الجمهور الحاضر للفعاليات الرياضية المحترفة داخل الولايات المتحدة، سنجد تفاوتا طبقيا يبدأ من أصحاب المقاعد المتدنية وصولا للمقصورة ما يشير إلى مدى توزيع الثروة بين الناس.

كذلك تتميز الفعاليات الرياضية بجذبها كل الفئات في مكان واحد خلافا للأوبرا ومعظم الفعاليات الفنية وهذا ليس بالأمر السهل.

في عصرنا الحالي زيادة ساعات البث عبر التلفزيون أو الإنترنت مكن البلايين ممن لا يستطيعون تحمل سعر تذكرة الدخول من متابعة رياضاتهم المفضلة .ً

يعتبر مضمار سباق عربات الخيل قلب المدينة الرومانية القديمة، وجزء لا يتجزأ من هوية المدينة، وخلال القرن الخامس الميلادي تشكلت فرق عربات الخيل – الخضراء والزرقاء والبيضاء والحمراء – وأضحت أكثر قوة وارتباطا بهويات سياسية واقتصادية.

تم تقسيم أحياء بأكملها داخل المدن الكبرى مثل القسطنطينية على أساس الولاء لفصيل واحد، وكتب الراحل آلان كاميرون عن تاريخ فرق السيرك في ميدان الخيل الروماني كالفريق الأزرق والأخضر في روما وبيزنطة. وناقش كاميرون ضمن هذا الكتاب، فكرة تحول المسارح، والمدرجات، وعربات الخيل بمثابة نقطة تواصل بين الشعب والإمبراطور. وأصبحت فرق السيرك في عهد جوستنيان (527-565) تمتلك مكانة اجتماعية مؤثرة.

ازداد السخط الشعبي على السياسات الضريبية الثقيلة للإمبراطور في مدينة القسطنطينية ، وظهر ذلك جلياً في عام 532. وأدت أعمال الشغب إلى اعتقال زعماء وضعوا بعد ذلك في السجن.. هؤلاء الرجال كانوا من محبي الفريق الأزرق والأخضر.

طلب رؤساء الفرق المتسابقة من الإمبراطور التساهل مع هؤلاء الرجال خلال ألعاب 13 يناير 532 من الميلاد. وعندما رفض طلبهم انطلقت أعمال شغب واسعة النطاق وكانت كلمة السر في ذلك الوقت “نيكا.. نيكا” أي (اقهر.. اقهر)..

أشار المؤرخ بروكوبيوس، إلى أن ازدراء الإمبراطور أدى الى توحيد الفصيلين المتنافسين الأخضر والأزرق ” كان ضباط إدارة مدينة بيزنطة في ذلك الوقت يهمون بتنفيذ أحكام الإعدام بحق بعض المشاغبين، ولكن اتفاق الهدنة بين الفريقين مكن من الاستيلاء على السجن وإطلاق سراح المعتقلين وإضرام النيران على المدينة وكأنها تعرضت لاعتداء من قبل عدو”.

في نهاية المطاف، استمرت أعمال الشغب لمدة ستة أيام مزقت مدينة القسطنطينية وكان من الممكن أن تنتهي بمذبحة لـ 30000 مواطن.

السؤال المهم هنا: هل كان بإمكان الامبراطور جستينيان تجنب هذه العواقب باستخدام بعض الدبلوماسية مع فرق السيرك والاستماع إلى همومهم بشكل جدي ؟!

هذه القصة أكدت مجددا على الارتباط الوثيق بين السياسة والرياضة، ومحافظة المنافسات الرياضية والأعمال الفنية على قنوات تواصلها مع المسؤولين سواء عبر الرياضيين أو الفنانين لما للشهرة التي يمتلكونها من قدرة فريدة في إيصال أصوات ملايين المظلومين والمهمشين.