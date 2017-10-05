تراث الإفتاء الوهابي.. هل تجاوزه الزمن أم غضبت عليه السياسة؟

ربما لا يختلف أحد على أن ثمة زواج كاثوليكي بين التيار الوهابي كتيار ديني أصيل له بريقه في قلوب وعقول الكثير من الجماهير المسلمة وبين نظام الحكم في المملكة العربية السعودية..

هذا الزواج الذي ما تخيل أحد أن الطلاق له في مستقبله نصيب بدأ الآن وكأنه يسير بخطى ثابتة نحو البينونة الكبرى.. التي لا رجعة بعدها، فلا محلل آخر يمكنه أن يكون طرفا في هذه المعادلة.. سيتفرقان.. وستكون للفرقة تبعاتها على الطرفين..

لقد كانت العلاقة قائمة على الحماية المتبادلة، فبقدر ما كان القرار السلطوي يمثل حماية لرموز التيار ورؤيتهم الدينية التي خالفهم فيها كثير من المدارس الفقهية، كانت فتاوى ذالك التيار تمثل سياجا حاميا لـ “ولي الأمر”!

الحديث هنا لا يعني بحال انتقاصا من هذا التيار أو افتئاتا عليه ولا على رموزه.. مطلقا.. وإنما الحديث يبدو في الأساس منصبا على فكرة مفادها هذا السؤال الذي ربما لم يستطع أحد إلى الآن الإجابة عليه اللهم إلا فترات نادرة في التاريخ الإسلامي مثلها بعض رموز أهل الفقه… والسؤال هو: ما الطريق لعلاقة صحية بين رموز الدين وبين أرباب الحكم والسلطة؟

تهميش

أهم ما كان يميز التيار السلفي “الوهابي” داخل الممكلة هو حضوره الطاغي في كل شيء، حتى لم يعد المراقب يفرق بين عادات المجتمع الاجتماعية وطقوسه الدينية، فتلك تقوم في بعض الأوقات مقام تلك، وهذه تأخذ من القدسية ما لتلك.. وكل ذلك بفعل هذا النفوذ الذي فرض رؤيته للدين وتوافقت مع طبيعة المجتمع المحافظ بالفطرة الاجتماعية…

وهنا كانت الإشكالية في ظن كثيرين.. فبين نفوذ بهذه القوة، وبين ما يشبه الشراكة في الحكم معنويا، تكمن قوة التيار الذي ظن كثيرون أن محاولة تهميشه باتت مستحيلة.. لكن الإرادة السياسية تبدو دوما هي المحرك الأهم للأحداث.. وتبدو أيضا قادرة على تنفيذ أجندتها في أي لحظة.

بدأت مرحلة التهميش.. لكنها بدأت بصوت زاعق.. بدأت وكأنها صرخة سجين جاءته لحظة قوة أسطورية، ليقطع السياج الحديدي ويهدم الأسوار العالية..

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل النفوذ والحضور في الأوساط الشعبية، ممثلو الدين ويده التي ترعى مبادءه على الأرض.. هكذا كانت صورتها في المجتمع هناك.

فجأة يأتي التغيير والتهميش منها تقلص صلاحياتها، ويهمش أعضاؤها، ويدور الحديث عن فكرة إلحاقها بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كمجرد إدارة تتلاشى مع الوقت..

وفي المقابل يتم إنشاء هيئة للترفيه، وتعطى من الصلاحيات والميزانيات ما يمكنها من الخروج سريعا كشاب فَتِيٍّ قادرٍ على مواجهة الإرث الإفتائي بالحضور الاجتماعي..

فتاوى في طي النسيان

وفي إطار التهميش وفرض واقع جديد فإن أحداثا بعينها ربما تم تنفيذها لمحاولة تغييب هذا التراث الإفتائي الذي ناضل رموز التيار السلفي “الوهابي” هناك من أجل تثبيت أركانه.. ومن هذه الأحداث وتلك الفتاوى:

أولا: قيادة المرأة للسيارة:

وفي هذا الموضوع كان نضال الفتاوى كبيرا، ومعاركه كثيرة بين رموز هذا التيار ورموز بعض المدارس الفقهية الأخرى، وكان فقهاء التيار الوهابي وقتها يعدونها من القضايا الأساسية بل تحدث بعضهم عن أنها “دين”.

وفي هذا الإطار يمكن رصد بعض الفتاوى حيث يأتي على رأس هؤلاء العلماء الرمزان الكبيران ابن باز وابن العثيمين اللذان اعتبرا “قيادة المرأة للسيارة فساد وبلاء كبير…”

أيضا فإن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ قال إن قيادة المرأة السيارة “قد تفتح على المرأة أبواب الشر ولا تنضبط الأمور، والمطلوب منا أن لا نقر هذا الأمر لأنه خطير ويعزز الشرور وربما تخرج المرأة وحدها بالسيارة وتذهب لكل مكان من دون علم أهلها”.

أما الشيخ عبد المحسن العبيكان فقد استند في تحريمه لقيادة المرأة للسيارة لأسباب منها: “الاختلاط والزحمة والخوف على المرأة من الفتنة وانتشار الرذيلة بالإضافة إلى أسباب أخرى اقتصادية وبيئية..”

أيضا فإن الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء أفتى قائلا : ” قيادة المرأة للسيارة فيها مفاسد وخطر ومحاذير كبيرة فلذلك تمنع منها والمرأة إذا ملكت سيارة سارت تذهب لما شاءت ليلا ونهارا ولا أحد يمنعها وليس للرجل عليها سلطة، فهذا فيه مفاسد خطيرة”.

ناهيك بالطبع عن فتاوى لبعض رموز هذا التيار تختلق أسبابا غريبة للتحريم مثل فتوى عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، والتي قال فيها: للأمر تأثير فسيولوجي وعضوي على المرأة، فهي حين تقود سينشغل منها الذهن والفكر والعقل وحينما تجلس طويلا يرتد الحوض إلى الخلف وعن طريق الارتداد يحدث ضغط على المبايض”.

على أية حال وبعيدا عن تهافت هذه الفتاوى منهجيا قياسا إلى منهج هذا التيار نفسه فإن هذا التراث الإفتائي تم ضرب عرض الحائط به، والقفز بعيدا عنه في محاولة لتهميش أصحابه بعيدا عن المجتمع في الفترة المقبلة…

ثانيا: الاحتفال بالأعياد الوطنية

وفي خطوة ذات دلالة تم تنظيم مجموعة من الحفلات المتزامنة احتفالا باليوم الوطني للمملكة.. العجيب لم يكن في الاحتفال نفسه فقط، وإنما في الطريقة التي تم بها، حيث شهد اختلاطا بين الرجال والنساء، وظهرت فيه بعض النساء بلباس غير المعتاد للمجتمع..

وهنا أيضا تم القفز على فتاوى جاهدت كثيرا لتؤصل لعدم شرعية الاحتفال إلا بالعيدين الإسلاميين فقط، الفطر والأضحى.

المرجعية الدينية البارز في تاريخ المملكة ومفتيها العام الراحل «عبد العزيز بن باز» سبق أن أصدر فتوى خرجت عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حملت توقيعه ردا على سؤال حول مشروعية الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، وأفتى حينها بأن ذلك «بدعة محدثة ممنوعة لما فيه من التشبه بالكفار».

ووفقا لنص الفتوى، فإن «ذلك فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار وهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، ومثال ذلك الاحتفال بعيد المولد وعيد الأم والعيد الوطني لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله وكما في ذلك التشبه بالنصارى ونحوهم من الكفرة، ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار».

ثالثا: الغناء وسماع المطربات

وهذه ثالثة الأثافي بالنسبة لهذا التيار والتي تعني لدي ضربة قاضية لحضوره داخل بؤرته الأصلية.. المجتمع السعودي…

فبعد توقف إذاعة الأغاني على التلفزيون الرسمي السعودي منذ 3 عقود تقريبا، تفاجأ الجميع بإعادة بث أغان لأم كلثوم، وتحدثت تقارير محلية عن اعتزام التلفزيون بث أغان لنجاة وفيروز ولغيرهم..

وهنا فإن التيار وممثليه في حرج بالغ من جهتين:

الأولى: أنهم لن يستطيعوا مطلقا أن يفعلوا كما فعلوا مع قرار قيادة المرأة، الذي ثمنوه وحاولوا الوجود في الكادر بمدح القرار واعتباره رؤية ثاقبة.. وهذ مما لن يتمكنوا من فعله مع قرار كإعادة إذاعة الأغاني..

الثانية: أنهم بالفعل لن يستطيعوا تجاوز تراثهم الإفتائي في موضوع الغناء الذي هو من أكبر المسائل التي أخذت حيزا من النقاش والخلاف مع المدارس الأخرى لدرجة أن بعضهم جعلها دليلا على “نفاق القلب”!!

فهناك مثلا فتوى اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية وكان يترأسها الشيخ عبد العزيز بن باز، بتحريم الاستماع إلى الغناء لقوله الله تعالى “وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ” ، ولهو الحديث هو: الغناء، كما فسره بذلك جمع من الصحابة.

وهناك فتوى للمفتى الحالي عبد العزيز آل الشيخ، بتحريم تراخيص الحفلات الغنائية ودور السينما، لما ينطويان عليه من مفسدة للأخلاق والقيمومدعاة لاختلاط الجنسين.

وهناك فتوى مستقلة للشيخ عبد العزيز بن باز، ردا على سؤال حول حرمة الأغاني والموسيقى، وقال إن “إجماع أهل العلم كان على حرمة الغناء”، موردا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (ليكوننَّ من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف)..

وهناك فتوى مستقلة للشيخ محمد بن صالح العثيمين، الذي قال إن الاستماع للموسيقى والأغاني حرام ولا شك في تحريمه وقد جاء عن السلف من الصحابة والتابعين أن الغناء ينبت النفاق في القلب واستماع الغناء من لهو الحديث والركون إليه.