الإسلام وتحولات الحداثة في الزمن الراهن

منذ أن استيقظ عالم الإسلام على عصر ما بعد النَّهضة الأوربية الذي يطرُقُ الأبوابَ، ويخطَفُ الأبصارَ، فإذا بِحَيْرة الـمسلمين – في شأن التَّعاطي مع الآخر- لم تتوقَّف، حيث تراوحت الـمواقفُ وردودُ الأفعال ما بين: الاعتزال والـخصام والتمرُّد والـمقاومة حينًا، وبين الإقبال على الـحياة الـجديدة والنَّهل من ينابيع حداثتها حينًا آخر. وما بين هذا وذاك، ثمة اتجاه ثالث حاول جاهدًا أن يقول ببساطة: إنَّ القبول الـمطلَق بالـحضارة الغربية الـحديثة سوف يؤدِّي بنا إلى حالةٍ من الانفصال الـحضاريِّ عن تاريخنا وتراثنا الإسلامي، كما أنَّ الرَّفض الـمطلق للحضارة الغربية الـحديثة تمَّ من مُنطلقاتٍ ماضوية، من دون أن يكون لها أدنى صلة بالـحاضر.

وواقع الأمر، أنَّ هناك ثلاثة أحداث كُبرى، في تاريخنا الإسلاميِّ الـمعاصر، أسهمتْ في إذكاء الـجدال الـمتعلِّق بكلٍّ من إشكاليات: الأصالة والـمعاصرة، الأنا والآخر، الدين والعلم، الشورى والديمقراطية، الشَّريعة والقانون …إلخ؛ ألا وهي:

هزيمة حزيران/ يونيو عام 1967م، وما تبعها من تبلور اتجاهين، أو رافدين، فكريين كبيرين : أولهما التيار الدَّاعي إلى ضرورة الأخذ بالبديل، أو الـحل، الإسلامي. وثانيهما التيار الدَّاعي إلى العودة للدِّيمقراطية الليبرالية التي ظلت غائبة عن الساحتيْن السياسية والثقافية منذ أن وقع انقلاب يوليو/ تموز 1952م، وطيلة حكم جمال عبد الناصر (1956- 1970م).

التيار الدَّاعي إلى ضرورة الأخذ بالبديل، أو الـحل، الإسلامي. التيار الدَّاعي إلى العودة للدِّيمقراطية الليبرالية التي ظلت غائبة عن الساحتيْن السياسية والثقافية منذ أن وقع انقلاب يوليو/ تموز 1952م، وطيلة حكم جمال عبد الناصر (1956- 1970م). اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979م، حيث أمكن تعميم مقدِّمات الثورة التي لم تكتمل في اتجاهٍ فكريٍّ عربيٍّ يقول بالإسلام بديلا، بينما رأى أصحابُ الاتجاه الفكري الآخر في الأحزاب الإيرانية، والصَّحافة الـحرَّة، والانتخابات الرئاسية والنيابية، بديلا ديمقراطيًّا يتعيَّن الأخذ به، والتمسُّك بمقولاته. وتبعًا لذلك، يمكننا اختصار هذه الـمرحلة التَّاريخية (1952-1979م) في خطَّين سياسيين فكريين رئيسين؛ هما : الإسلام ، بمعناه السَّابق على إسلام النَّهضة العربية الحديثة. والدِّيمقراطية ، بالـمعنى الليبراليِّ السَّائد على رؤيا تلك النَّهضة.

، بمعناه السَّابق على إسلام النَّهضة العربية الحديثة. ، بالـمعنى الليبراليِّ السَّائد على رؤيا تلك النَّهضة. انتفاضات الرَّبيع العربي ابتداء من أواخر العام 2010م وبدايات العام 2011م، والتي لم تنته موجاتها حتَّى اللحظة في أغلب البلدان العربية.

ضمن هذا الإطار العام حاول الـمفكرون الـمسلمون مقاربة الإشكالات الـخاصة بكل من: الشورى والديمقراطية، والدين والدولة، والشريعة والقانون، في ظل التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في الزَّمن الراهن. لكن عددا كبيرا من الكتابات والـمقالات تنحو إلى اتهام روَّاد النَّهضة الإسلامية أمثال: جمال الدِّين الأفغاني ومحمَّد عبده، بالـمسؤولية الـمباشرة حينًا، وغير الـمباشرة أحيانًا، عن ظهور وتنامي موجات الفكر الـجهادي الـمتشدِّد، وصولا إلى ظهور تنظيم ما يُعرف بالدَّولة الإسلامية، أو داعش! والـحال أنَّ الرُّواد الأوائل قد قاربوا الإشكالات التي واجهتهم في ظلِّ ثقافة عصرهم؛ ومع ذلك فإنَّ رؤيتهم لبعض القضايا الفكرية التي لا تزال مطروحة علينا اليوم تعدُّ أكثر تقدمًا مما عليه الـخطاب الدِّيني الـمعاصر؛ وإن زعم أصحابه أنهم يمثلون الوسطية والاعتدال.

لقد كثر الـحديث في الآونة الأخيرة عن إصلاح وتجديد الـمجال الديني، وما شابههما من مصطلحات، لكن كثيرا ممن يستخدمونها ليسوا على وعي بالإشكالات التى تطرحها البينة الـمفاهيمية والتي تعدُّ إشكالا بحد ذاتها؛ ليس لأنَّها عتبة قلقة باعثة على استعمال وتداول مفاهيم ملتبسة وغامضة وأطروحات لها علاقة بمركزيات التُّراث والـخطاب الدِّيني والـخطاب الثَّقافي والـخطاب السِّياسي والـمنظور الفقهي والاجتهاي فحسب؛ بقدر ما بات هذا الـمفهوم أكثر تعقيدًا وخطورة في التَّعاطي العُنْفي مع مفاهيم الدَّولة الـحديثة والـمجتمع الـحديث، وعلاقتهما الـمشوشة بالصُّورة النكوصية الراكزة في التَّاريخ والـخطاب الديني، وبطبيعة الاجتهادات التي أخذت تطرحها جماعات التطرف والغلو، وصولًا إلى إباحة العنف ضد الـمجتمعات الغربية من خلال تأويل فقهي لهذه العلاقة.

ولئن انصب الـمجهود الفكريُّ، السياسيُّ منه بصفة خاصة، لمفكِّري عصر النَّهضة – في مختلف مراحله – على نزوع جليٍّ نحو التَّوفيق بين النَّظرية الإسلامية في الـحكم – بمعناها الكلاسيكيِّ – وبين التّغيرات الكبرى التي كانت تستجدُّ على ساحتِه؛ فإنَّ الـمنْزَع التَّوفيقيَّ هذا ظلَّ حاكمًا كذلك فيما يتعلَّق بالقضايا الكبرى الـموجودة على الساحة. فسواءٌ تعلَّق الأمر بما يُسمَّى بـ “الـمدرسة الإصلاحية” التي من أبرز روَّادها: رفاعة رافع الطَّهْطَاوي، وخير الدِّين التُّونسي، ومحمَّد عبده، وعبد الرحمن الكواكبي، ومحمَّد رشيد رضا (في طوْرِه الأوّل)، وعلي عبد الرَّازق، وعلَّال الفاسِي ، أو بـ “الـمدرسة الإحيائية” التي من أبرز روَّادِها: محمَّد رشيد رضا (في طوره الثاني)، وحسن البنا، وأبي الأعْلى الـمودودي، ومحمَّد الغزالي…إلخ؛ فإنَّ ملْمَح التَّوفيق ظلَّ مهيمنا، وإن اختلفت درجته من مدرسة لأخرى.

ضمن هذا السياق العام كان تشديد الإصلاحيين الأوائل على فكرة “العدل” كمؤشِّر وسبب لحصول التقدُّم الغربيِّ. وهو ما عبَّر عنه خير الدِّين التونسيِّ بالقول: “وإنَّما بلغوا تلك الغايات والتقدُّم في العلوم والصناعات بالتَّنظيمات الـمؤسَّسة على العدل السياسيِّ”. ومع ذلك؛ فإنَّ ثمَّة تيارات ثلاثة توزَّعت على الـمشهد الفكريِّ برمَّتِه في تلك الـحقبة، ألا وهي:

دعاة الـجمود والتقليد الذين أعرضوا “عمَّا يُحْمَد من سيرة الغير الـموافِقَةِ لشرْعِنا بمجرد ما انتقش في عقولِهم من أنَّ جميع ما عليه غيرُ الـمسلم من السِّيَر والتَّراتيب ينبغي أن يُهْجَر”.

ودعاة التَّغريب الذين أطلق عليهم رشيد رضا اسم:”مُقَلِّدة القوانين والنُّظُم الأوربية”.

ودعاة الإصلاح الوسطيون الذين يميلون في الـجمع بين الاجتهاد بين فهم الدِّين وحكم الشَّريعة من جهة، وبين نظُم وقوانين الـحضارة الغربية من جهة أخرى.

وقد شدَّد أتباع الاتجاه الأخير على أن ترك الاجتهاد مسؤول عن ردِّ البعض إلى حياة البداوة، كما أنَّه هو الذي طوَّح ببعضهم إلى التّغريب والتّفَرْنُج. ومن ثمَّ فإنَّه لا يمكن للمسلمين أن ينهضوا إلا بالاشْتِرَاع؛ أي بالاستنباط والتّشريع الذي يَعْني بلغة العصر: وضع الأحكام التي تحتاج إليها الـحكومة لإقامة العدل بين الناس، وحفظ الأمن والنّظام، وصيانة البلاد ومصالح الأمَّة، وسدّ ذرائع الفساد فيها، وهذه الأحكام تختلف باختلاف الزمان والـمكان، وأحوال الناس الدِّينية والـمدنية.