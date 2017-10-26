بعد انتهاء مؤتمر الإفتاء العالمي..ملاحظات وأسئلة

“وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى”

ذاك هو التوجيه الأسمى للقرآن الكريم في معرض تأكيده على خلق عزيز ندر أو ربما استحال وجوده، وهو خلق الإنصاف..

كيف يستطيع الإنسان أن يهزم نوازع الشر داخله ويمارس هذا الإنصاف حتى مع أعدائه، وبتعبير القرآن مع شانئيه أي: مع كارهيه الذين يدرك حجم الاختلاف بينه وبينهم.. وقد سماه القرآن عدلا ليؤكد على أنه واجب وليس مكرمة أو مندوحة يحسن التعامل بها، بل هو واجب من تركه أثم..

من هذا المنطلق فإنني أؤكد على أن دار الإفتاء المصرية ورغم خلافي معها حول منهجها وطريقتها، إلا أنني أقر بأنها ربما تعد من أنجح مؤسسات الدولة المصرية، من حيث المهنية، ومن حيث امتلاك الأدوات والآليات والقدرة على توظيفها التوظيف الأمثل “إن وجدت الإرادة”!!!

وقد خطت الدار خطوات واسعة منذ تولاها المفتي السابق د. علي جمعة بغض النظر عما آل إليه الرجل، فقد صارت مؤسسة بكل ما تعني الكلمة من معنى، وقد كنت شاهدا على ذلك قرابة عشر سنوات..

لكن… _والأزمة دائما تكمن في “لكن”_ المؤسسة الناجحة لم تصمد طويلا أمام تدخلات الساسة فيها.. بل سرعان ما أخذها أصحابها ليسلموها لقمة سائغة لأولئك الذين يريدونها وغيرها من مؤسسات الدولة دائرة في فلك التسبيح بحمدهم ليلا ونهارا..

وهذه طامة مؤسساتنا العربية والإسلامية، وسر فشلها الذريع في تحقيق النجاح المجتمعي اللازم كنتيجة للنجاح الإداري أو المؤسساتي إن تم.. كما في حالة دار الإفتاء المصرية..

على أية حال فإن الحديث عن دار الإفتاء المصرية يأتي بمناسبة عقد مؤتمرها العالمي الثالث في الفترة ما بين 17- 19 من شهر أكتوبر في القاهرة، الذي انعقد هذا العام تحت عنوان “دور الفتوى في استقرار المجتمعات”.

وقد دأبت الدار على عقد هذا المؤتمر سنويا في التاريخ ذاته، وتشرف عليه “الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم” والتي تم إنشاؤها في العام 2015 بغرض الإسهام في القضاء على فوضى الإفتاء في العالم كله.. حسبما جاء في تعريفها!!

أربع ملاحظات

وهنا وقبل إثارة بعض الأسئلة المهمة التي أفرزها المؤتمر نؤكد على ملاحظات أربع ينبغي أن تكون ماثلة في أذهان الحاضرين في مؤتمر دار الإفتاء فضلا بالطبع عن المنظمين له، و بما أن جميع الحضور في المؤتمر كانوا من رجالات الدولة.. فهم مفتون لقرابة 60 دولة كما أكدت بيانات المؤتمر، فينبغي التأكيد عليهم بأن:

1 – الدول الحريصة على إعلاء مفهوم “الدولة” تدرك أن مؤسساتها ملك للشعب كل الشعب بلا تفرقة أو تفاوت، وأن بقاء تلك المؤسسات على هذه الهيئة هو الضمانة الأهم لبقاء الدولة قوية عصية على الاستخدام من أي من فرقائها المتصارعين على السلطة…

2 – مؤسساتنا الدينية من أشد مؤسسات دولنا العربية والإسلامية خصوصية، لأنها تتمتع بقدر كبير من القداسة في قلوب كثيرين وأيضا تتمتع بقدر كبير في نفوس الجاليات المسلمة في كل بقاع الدنيا، نظرا لخصوصية المنطقة وكونها هي مصدر الوحي الإسلامي وبداية إشعاع نوره… وبالتالي فإن الواجب أن تظل تلك المؤسسات بالفعل مصدر إشعاع خدمي مستقل بعيدا عن الحزبية والتصنيف السياسي الذي يخصم من رصيدها كما تفعل السياسة دوما في المتعاطين معها..

3 – كنتيجة لما سبق فإن الواجب يحتم على المسؤولين عن تلك المؤسسات أن يسهموا وبكل سبيل في الحفاظ على هوية مؤسساتهم، وعدم جعلها رهينة بأي من أطراف الصراع السياسي.. وأن تخرج من المعادلة السياسية بكل ما أوتيت من قوة.. فلا تقف مع الأنظمة الحاكمة ولا تقف مع من يعارضها، إنما عليها قول الحق الذي تدين لله به، ولا عليها إن كان ذلك في صالح هذا أو ذاك…

4 – أيضا على تلك المؤسسات ألا تكون أسيرة العادات والتقاليد فتحل ما تحله العادة، وتحرم ما تأباه التقاليد.. فهذه أكثر جرما من السير في ركاب الحكام؛ لأنك مع الحاكم تكرس لحكم فرد أما مع الثانية فأنت تكرس لجهل وغياب وعي!

أسئلة واجبة

وبعيدا عن تلك الملاحظات التي كان يجب أن تكون حاضرة في أذهان منظمي للمؤتمر فضلا عن الحاضرين فيه، فإن هناك مجموعة من الأسئلة الواجبة التي أفرزها بيانات المؤتمر وجلساته.. ومنها:

أولا : على حد تعبير بيان المؤتمر فإنه ناقش الفتاوى التي تقوض أركان المجتمعات وتحث على العنف والقتل وإحداث الاضطراب والتخريب وتُتَّخَذُ ذريعةً لتبرير أعمال العنف والإرهاب….

وهنا نسأل: أي عنف يقصد كاتب البيان وناقشه المجتمعون وأي قتل وأي اضطرابات وأي إرهاب؟ أهو عنف الأفراد أم عنف الدولة؟ ألا يجدر بالمؤتمرين أن يكونوا صادقين مع أنفسهم، بحيث كان ينبغي عليهم ناقشوا كذلك عنف وإرهاب الدولة الذي يمارس على بعض فئاتها من الضعفاء؟

أليس من إرهاب الدولة الأولى بالمناقشة قمع الحريات؟ أليس من إرهاب الدولة حجب المواقع الالكترونية ومحاولة رصد مواقع التواصل الاجتماعي واقتحام خصوصيات الناس؟

أليس من إرهاب الدولة تجفيف منابع الثقافة بغلق المكتبات مثلا كما هو حادث في بلد انعقاد المؤتمر “مصر”..؟ أليس من إرهاب الدولة استئسادها على الضعفاء وأصحاب الحقوق كما حدث على سبيل المثال مع مواطنين في أزمة جزيرة الوراق بمصر أيضا؟

أعتقد أن بيان بعض الحق وترك بعضه فوق أنه يقدح في مروءة صاحبه وصدقه وشجاعته الأدبية فإنه يدخل تحت وعيد قوله عز وجل: “أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون”..

ثانيا : في بيان له عن المؤتمر قال الدكتور شوقي علام مفتي مصر إن المؤتمر يعتبر ردًّا علميًّا على الفتاوى الشاذة، وبيانًا عمليًّا لأهمية دور الفتوى في استقرار المجتمعات.

وهنا نسأل ما هو معيار الشذوذ لدى الدار ولدى الذين اجتمعوا في مؤتمرها العالمي؟ وهل يمثل الاتجاه السياسي أحد تلك المعايير مثلا؟

بمعنى: إذا صدرت فتوى شاذة بمعايير العلم الشرعي من أحد القامات المحسوبة على تيار بعينه هل يمكن غض الطرف عنها لتوافقه السياسي مثلا مع الدار أو مع الاتجاه الذي تدعمه؟

ربما يحدث ذلك كثيرا على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي، وبيانات الدار أفضل دليل على ذلك لمن أراد المراجعة، ففي حين تخرج بيانات الشجب والإدانة ومحاولة التأصيل لخطأ مثل تلك الفتاوى، فإن الدار لا تحرك ساكنا حينما تصدر مثيلتها أو أوغل منها في الشذوذ من التيار المقابل!!

حدث ذلك مثلا في فتاوى رئيس لجنة الوعظ الشيخ عمر السطوحي رحمه الله بحرمة الزواج من منسوبي الحزب الوطني المنحل، في حين لم يتم التعليق نهائيا على فتوى الشيخ مظهر شاهين بوجوب تطليق الزوجة المنتمية للجماعات الإسلامية او فتوى الدكتورة سعاد صالح بفسخ الخطبة من المخطوبة المنتسبة للتيار الإسلامي!!

والأمثلة بالطبع أكثر من أن تحصى ومن أراد الاستزادة فعليه مراجعة بيانات مرصد دار الإفتاء المصرية والذي أخرج بيانات تستعصي على الحصر حول فتاوى التكفير الصادرة ممن يوصفون بالتكفيريين من الدواعش وغيرهم، في حين أنه لم ينبس ببنت شفة عن فتاوى تكفير فصيل معين من المجتمع لخلافه السياسي معه!!

القضية هنا ليست محلية بقدر ما هي روح تحاول دار الإفتاء أن تجعلها سارية على المستوى الدولي، فحين تجمع بحسب البيان 35 مُفْتيًا وعالمًا من مختلف دول العالم وقارَّاته، ووفود مشاركة من أكثر من ستين دولة فهي بكل تأكيد تحاول أن تجعل طريقتها منهجا يقتدى به، خاصة مع اتفاق الهدف “السياسي” بين هذه الدول وبين الدولة المصرية التي تمثلها دار الإفتاء، وأيضا مع كون هذه الوفود جلها من رجال الدول التي تمثلها أو بالأحرى موظفون بها..

ثالثا : في بيان المؤتمر كذلك يؤكد صانعوه على أن مؤتمرهم وضع خطة متكاملة للحد من ظاهرة الفوضى الإفتائية في وسائل الإعلام، ووضع الخطوط الأولى لمقترحات تقنين التصدر للإفتاء؟

وهنا يمكننا أن نسأل ونقول: مع اتفاقنا على أن هناك فوضى إفتائية قد عمت العالم الإسلامي، لكن.. ما معنى تقنين الإفتاء في ظل حالة الاستقطاب الحاد التي يعيشها العالم العربي والإسلامي عموما عقب ثورات الربيع العربي؟

هل سيوصي المؤتمر مثلا بضرورة إصدار قوانين تجرم الإفتاء بغير رخصة، كما حدث في الأردن في وقت من الأوقات؟ أم سيوصي بإصدار قانون لضرورة تأهيل المفتين من خلال دورات تابعة لمؤسسات حكومية ثم الحصول على ترخيص بالإفتاء؟ وبالتالي لابد من مرور المصرح لهم على أجهزة بعينها معروفة أنها هي المتحكم الرئيسي في الأمور؟

إن فكرة التقنين والترخيص بالفتوى فكرة سمجة بسبب فشلها الذريع وعدم واقعيتها، فكيف سيتقدم لك المختلف معك لينال منك ترخيصا بالفتوى، وكيف تدعي انك الوحيد صاحب الحق في ذلك وأنت غير قادر على أن تكون مستقلا.. مستقلا في قرارك، مستقلا في فتاواك، مستقلا في توجهاتك..؟

إن سماجة الحديث عن التقنين والترخيص أيضا تأتي من عدم فهم الواقع الذي تعددت فيه وسائل الاتصال وتنوعت لدرجة تستعصي على الرصد والمتابعة، وهي بالطبع اكبر من قدرة أي دولة _فضلا عن مؤسسة_ على ملاحقتها ومحاولة السيطرة عليها..

إن الأفضل لدار الإفتاء وللمجتمعين في مؤتمرها العالمي _لو أنصفوا_ أن يناقشوا سبل استقلالية مؤسساتهم بعيدا عن عين الرقيب وقراره، ان يناقشوا كيفية الارتقاء بلغة تلك المؤسسات وأدواتها لتواكب هذه الثورة الهائلة في الاتصال والتواصل، أن يناقشوا كيف يسدون فراغ العقيدة في قلوب وعقول شباب الأمة والذي جعل الإلحاد يصل إلى أعلى مستوياته.. فتلك مهامهم الأصيلة التي يجب أن تصرف لها الجهود..