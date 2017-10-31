الوجه الآخر للأزمة الكينية

تتصدر الأزمة السياسية الكينية اليوم العناوين الإخبارية في القنوات و الصحف الدولية باعتبارها في المقام الأول أزمة سياسية ناجمة عن إلغاء المحكمة الدستورية لنتائج انتخاب الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا و ذلك بعد تقديم زعيم المعارضة رايلا أودينغا لطعن لدي المحكمة في صحة تلك النتائج، لكن القصة الحقيقة للصراع على السلطة في كينيا أعمق من كل هذا، فهي قصة قديمة تمتد على مختلف محطات تاريخ تأسيس الدولة الكينية بعد أن بدأ الاحتكاك بين قوميتي “الكيكويو” و “الليو” على السلطة.

تتجلي حقيقة هذا الصراع بشكل أكثر حين تنحصر المواجهة اليوم بين أوهورو كينياتا نجل جيمو كينياتا الرئيس المؤسس و الزعيم السياسي لقومية “الكيكويو” و رايلا أودينغا نجل أوجينكا أودينغا نائب رئيس البلاد و الغريم السياسي لجيمو كينياتا و أحد ابرز رموز قومية “الليو”.

قاد كينياتا الأب و أودينغا الأب البلاد بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1963، فكان الأول رئيسا للبلاد و الثاني نائبا للرئيس إلا أن الشراكة بين الرجلين لم تعمر طويلا حيث أختار أودينغا الأب مسار المعارضة سنة 1966 بعد خلافاته مع كينياتا الأب حول تسيير السلطة و سياسيات كينياتا.

أمضت قومية “الليو” خمسون سنة من الكفاح من اجل نيل الحقوق ضد التهميش و الحرمان و الإقصاء

ثم تحول هذا الخلاف لاحقا الي مواجهات و مضايقات بعد أن اتسعت شقة الخلاف بين الرجلين، حيث تم اعتقال أودينغا الأب سنة 1969 لمدة سنتين و خضع بعدها للإقامة الجبرية و ظل محروما من حقوقه السياسية و المدنية حتي وفاة كينياتا الأب سنة 1978.

بعد رحيل جيمو كينيا عن السلطة و وصول دانيل آراب موي، تبني الأخير سياسة تصالحية مع أودينغا الأب غير أن التحالف بين الرجلين لم يمضي فترة طويلة، فقد كان أودينغا الأب ينتقد سياسيات آراب موي ،و يستنكر انتشار الفساد في هرم السلطة و يدعوا للمزيد من الحريات السياسية و المدنية.

أمضت قومية “الليو” خمسون سنة من الكفاح من اجل نيل الحقوق ضد التهميش و الحرمان و الإقصاء،الذي تواجهه القومية مناطق تجمعها كمدينة “كيسماوو” ، التي تعاني التخلف على مستوي كافة الأصعدة الخدماتية، و تعتبر قومية “الليو” ، هي القومية الرابعة من حيث تعداد السكان و يقدر المندحرون منها بما بين 4 و 5 مليون نسمة أي ما يمثل 10% من السكان.

بل ان قومية “الليو” تذهب بعيدا في اتهاماتها لقومية “الكيكويو” العدائية إذ تعتبر أن الأخيرة تخطط لتصفيتها عرقيا من خلال مؤامرة تقوم على نقل الأوبئة لأفرادها و تسميم آبار “الليو” بالبكتيريا الملوثة بالكوليرا و الأمراض المعدية.

تنامي نفوذ الكيكويو عبر الحقب السياسية جلب عليها نقمة و سخط القوميات الأخرى، حيث تحملها القوميات الأخرى جميع مظاهر الفساد و التخلف

فقومية “الكيكويو”، التي تعتبر من اكبر القوميات الكينية، استفادت من حكم جيمو كينياتا بعد استقلال البلاد عن بريطانيا مما أتاح لها التحكم في مفاصل الدولة و السيطرة على اقتصاد البلاد و ظل حضور الكيكويو في هذه البلاد قويا.

تنامي نفوذ الكيكويو عبر الحقب السياسية جلب عليها نقمة و سخط القوميات الأخرى، حيث تحملها القوميات الأخرى جميع مظاهر الفساد و التخلف كارتفاع معدلات الفقر و البطالة، و الرشوة و المحسوبية التي تنخر إدارتها العمومية إذ تحتل كينيا دائما القائمة السوداء لمنظمة الشفافية الدولية. يدفع دائما “الكيكويو” ضريبة هذا التحكم حيث يتحول إي عنف سياسي بالبلد إلي انتقام من هذه القومية و ذلك باستهداف الممتلكات التابعة لمنحدرين من القومية و الاعتداء على أفرادها.