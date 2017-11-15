هل باع الفلسطينيُ أرضه؟

أوقع اليهود بتاريخ الأمة المسلمة الكثير من التشويه و التزييف منذ عهد الرسالة و بعث نبينا محمد صلى الله عليه و سلم و استمر هذا التزييف إلى أن أُغتصبت أرض المسلمين في فلسطين، لطمس جرائمهم ليصورا أنفسهم أمام العالم أنهم لم يأخذوا إلا حقا كان لهم ولم يغتصبوا أملاك غيرهم.

إن أكبر و أشهر أكذوبة راجت بدعاية إعلامية يهودية مُوجهة، أن الفلسطينين باعوا أرضهم لليهود و قد تمّ شراء الأرضي من الفلسطينين، وقد سرى هذا القول مثل النار في الهشيم، وصدقها الحاكم و المحكوم، والعقلاء وأصحاب المنابر والأقلام في مشارق الأرض و مغاربها.

إن دحر أكذوبة بيع الأرض يتطلب أدلة و حجج دامغة، لإنصاف هذا الشعب الذي طال زمن الافتِئات على حقه

هذا التشهير الذي آذى الفلسطينين أكثر ما آذاهم الفقر، و أكثر الأتهامات إلاماً أنهم باعوا أرضهم وهربوا بجُبنٍ، وقفر إلى التأريخ العربي الصحيح لعملية الإقتلاع أدى بالجمهور العربي إلى البقاء على جهله بما حدث فعلا.

إستطاع اليهود بهذه الأكذوبة أن يرسخوا مفاهيم يصعب التحول عنها لدى الكثير من الناس، و التي يَعْمد اليهود على تجديدها بين الحين و الأخر حتى يجعلوا من ذاكرتنا قصيرة الأمد في تسجيل أساليب اليهود و ممارساتهم، و الأكثر من هذا أنهم عَمدوا على عولمة هذه الأكاذيب حتى تكاد أن تكون من المُسلمات راسخة في الذاكرة.

إن دحر أكذوبة بيع الأرض يتطلب أدلة و حجج دامغة، لإنصاف هذا الشعب الذي طال زمن الافتِئات على حقه، والإفتراء عليه، والتجرىء على اتهامه بِبيع أرضه.

كانت فلسطين ولاية من الدولة العثمانية حيث كان يمنع على اليهود البقاء فيها و حيازة أراضيها، إلا أن ضعف الدولة العثمانية والانتداب البريطاني الذي غيّر القوانين وفسح المجال للمؤسسات الصهيونية بتملّك الأراضي وبدء عملية الإستيطان، لكن لم يكن يعلم الفلسطينيين ما يُحاك في الخفاء من مشروع إستعماري إستطاني إحلالي على أرضهم.

سلب الأراضي الفلسطينية جرى في اكبر عملية نهب جماعية عرفها التاريخ

سلب الأراضي الفلسطينية جرى في اكبر عملية نهب جماعية عرفها التاريخ، فهذا التشهير الذي انتهجه الإحتلال الإسرائيلي ومازال يعمل به حتى الأن آذى الشعب الفلسطيبني أكثر من الفقر وآلمهم أكثر، فحتى عام 1948 استولى اليهود على مليوني دونم من أصل 27 مليون دونم؛ وفي هذه النقاط التالية الأساليب التي اتبعها الإحتلال وهي برهنة تاريخية على البهتان و الكذب الذي رُوّج له بشتى الطرق على أن الفلسطيني باع أرضه:

1- التحايل و التواطؤ: 650000 دونم جزء منها حصل عليها المستوطنون بالتحايل على القوانين العثمانية ثمّ بمساعدة الولاة الأتراك الذي عينتهم على فلسطين حكومة الإتحاد و التّرقي التي كان أكثر من 90 بالمئة يهود، فالأغلبية الساحقة لم تبع أرضها بل حافظوا عليها حتى النهاية مثل آل الحسيني.

2- الإنتداب البريطاني: كانت الإدارة البريطانية يهودية فإغتصبت الأراضي من أهلها في بداية الغزو، فقد منح المندوب السامي اليهودي هربرت صاموئيل 600000 دونم للوكالة اليهودية على النحو التالي:

175000 دونم أراضي ساحلية في حيف و يافا

دونم على البحر الميت لإنشاء شركة البوتاس. 75000*

دونم على البحر الميت لإنشاء شركة البوتاس. 75000* أراضي في النقب مجهولة المساحة.

200000 دونم بأسعار رمزية .

165000 دونم أراضي السلطان عبد الحميد في الحولة و بيسان

3- كبار مُلاك العرب الغائبين: فقد حصل الإقطاعي العرب على أراض شاسعة تحت الحكم العثماني و إنتهزوا فرص الإستيطان وعقدوا صفقات مع اليهود التي أدت الى تهجير الفلاحين قبل النكبة الفعلية.

و تبقى إلى حد الأن نسبة الاراضي التي بِيعت بالغش والخداع مجهولة و كذا عدد المتضررين.

4- الفلاحون الفلسطينيون: 261400 دومنم (0.5 بالمئة من الأراضي فلسطين) حصل عليها اليهود من ملاك فلسطينين بقانون نزع الملكية سيء الذكر أو تنفيذاً لأحكام أصدرتها المحاكم البريطانية أو لوجود بعض العملاء أو للظروف الإقتصادية القاهرة كالضرائب الباهضة أو تسديد ديونهم أو للحصول على سيولة لسدّ رمق عائلاتهم.

رغم كل الأساليب إلا أن اليهود لم يمتلكوا حتى سنة 1947 سوى 6 بالمئة من أرض فلسطين.

5- التطهير العرقي (المجازر و التهجير سنة 1948): لم بقية من ضمن الحدود التي أعلنتها دولة الإحتلال عام 1949 سوى 90 قرية فقط أما البقي مُسِح نهائياً عن وجه الأرض لدرجة أهم إدعوا أن هذه الأراضي كانت صحراء.

6- التزوير: كان هناك 6 إلى 7 عصابات متخصصة في السيطرة على الأراضي بتزييف سند بيع الأراضي نتيجة للفراغ السّلطوي شرقيّ القدس الذي أدي إلى إنفلات التزييف الذي هو أمر عادي.

رغم الأموال والدعم البريطاني لم يستطع الصهاينة من إمتلاك إلا أقل من ستة بالمئة من أرض فلسطين، فإنتهجوا سياسة التطهير العرقي و التهجير والطرد السكان الأصلين، و هذا أكبر دليل أن الفلسطينين لم يبيعوا أرضهم لو وجد الصهاينة الأراضي لإنشاء الكيان الصهيوني لَما لجأ الصهاينة إلى هذه السياسة التطهيرية و إستلاء على أرضهم.

عبث الاحتلال اليهودي الصهيوني بالعقول و رَوَّج لفكرة أن الفلسطيني باع أرضه، ليضفي صبغة شرعية على إحتلاله أرض فلسطين من جهة و من جهة أخرى حتى يعزل الشعب الفلسطيني عن أي دعم خاصة العربي بالمُطالبة بحقه و دفاع عن أرضه، فقد إعترف مهندس الإقتلاع والتطهير العرقي موشيه ديان:

” ما من موضع بّني في هذا البلد إلا و كان أصلاً لسكان عرب “.