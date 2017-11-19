زيمبابوي.. محطات التأزيم و سيناريوهات التسوية

ليس غريبا أن تتصدر عناوين الصحف الرئيسية العالمية و الإفريقية خبر “استيلاء الجيش على السلطة في زيمباوبي”، فذات الظروف التي تدفع الجيوش في إفريقيا للانقلاب على السلطة كانت مهيأة و حاضرة في حالة زيمبابوي التي تعيش أزمات اقتصادية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية مستفحلة منذ حوالي عقدين من الزمن و يحكمها رئيس(روبرت موغابي) يعتبر أطول حاكم أفريقي مكوثا في السلطة.

وضع غامض

و مع أن الجيش يدفع لحد الساعة عن نفسه شبهة القيام بانقلاب عسكري و يتحفظ في اتخاذ الإجراءات التي قد يفهم منها الانقلاب على السلطة كإعلان احتجاز الرئيس و حل المؤسسات التشريعية و تعطيل دستور البلاد، و يكتفي بإعلان أن حركته تأتي لتظهير البلاد من زمرة من المفسدين المقربين من الرئيس موغابي، إلا شواهد الواقع تثبت تحكم الجيش في الحياة العامة.

تردد المؤسسة العسكرية في إعلان إنهاء حقبة موغابي و عدم لجوئها لإجباره بالإكراه على ترك السلطة لا يعني بالضرورة زهد الجيش في السلطة و السياسة و تقاسم النفوذ فمن أهم المبررات التي تقف خلف استيلاء الجيش على السلطة انتصار قائده لنائب رئيس البلاد (اميرسون منانغاغوا) الذي تم عزله قبل أيام وسط امتعاض داخل بعض أطراف الجيش و قيادات الحزب الحاكم.

فالجيش في زيمبابوي على ما يبدو لا يريد أن يغامر في الوقوع في شراك الانقلابات مخافة دفع فاتورتها الباهظة خاصة على ضوء افتقار حركة الجيش لسند شعبي داخلي قوي و معارضة و تحفظ الأطراف الإقليمية لمبدأ الانقلاب باعتبار أن الوضع في زيمبابوي لا يحتمل العودة لمزيد من التأزيم.

كما أن الجيش ليس ضد مبدأ مشاركة جناح موغابي رغم الرسائل القوية التي تم توجيهها لهذا الجناح من خلال اعتقال بعد رموز هذا تيار “الجيل 40” الذي تتزعمه زوجة الرئيس، إلا أن وجه تحفظ الجيش يمكن في رفضه أن يكون خليفة موغابي من خارج جيل حرب التحرير مما يعني معارضته لطموح زوجة الرئيس الساعية لخلافته في السلطة.

صراع النفوذ

حرب الصراع على السلطة لخلافة موغابي و الاستقطاب السياسي القوي بين قيادات حزب الإتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الشعبية تعتبر السبب الرئيسي لأزمة زيمبابوي الحالة، فتوزيع تركة موغابي الذي بدأ المرض و الهرم يضعفان نفوذه و سلطته فتح باب الصراعات قوية على السلطة في معسكر الحزب الحاكم الذي انقسم إلي جناحين أحدهما، تتزعمه زوجة الرئيس كريس موغابي و التي ترأس في ذات الوقت المنظمة النسائية للحزب و تمكنت من استقطاب قيادات وازنة خلفها مقدمة نفسها كالوريث الشرعي لزوجها، أما الجناح الثاني فهو جناح يتزعمه نائب الرئيس المقال قبل أيام و المدعوم من قبل المؤسسة العسكرية و طيف كبير من القيادات التاريخية للحزب و بعض المحاربين القدامى ضد الاحتلال البريطاني، الذين تعرضوا للتهميش في السنوات الأخيرة من طرف رفيق دربهم في النضال موغابي.

إزاحة نائب الرئيس من منصبه بعد ضغط الجناح الآخر على موغابي اعتبر بمثابة انتصار لجناح زوجة الرئيس، لكن نشوة هذا الانتصار لم تستمر لوقت طويل حين تدخل قائد الجيش معلنا استيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة بعد أن حذر مما اسماه عمليات التظهير التي تحاك ضد بعض الشخصيات الرفيعة بالحزب الحاكم.

سيناريوهات الأزمة

التأزيم السياسي و الأمني رافق الحياة السياسية بزيمبابوي على مدار العقدين الأخيرين، و إن كان استيلاء الجيش على السلطة يعتبر أكبر صفعة يواجهها الرئيس موغابي في حياته بالسلطة بعد أن كانت أزماته الرئيسية مع الغرب و المعارضة التي تحظي بتأثير كبير في الحياة العامة.

يتمتع موغابي بزخم شعبي كبير، فرغم الاستبداد و استشراء الفساد في محيطه المقرب فإن الرجل يتملك رمزية تاريخية كقائد لحرب التحرير و رئيس رافض للوصاية الأجنبية مما جعل منه رئيس يستحق التقدير في نفوس كثير من مواطنيه.

و يظهر الاعتبار التي يحظى به موغابي في الشارع من خلال طريقة تعامل الجيش معه، فهي ليس الطريقة الإفريقية المعهودة في التعامل مع الرؤساء المطاح بهم حيث يخضعون للسجن أو النفي مباشرة بعد الانقلاب، فهامش الحربة الذي لا زال يتمتع به الرجل و رفضه التنازل عن السلطة في لقاء مع قائد الجيش مؤشر على أن إزاحته عن السلطة ليست بالأمر الهين.

و مع هذا فإن ترتيبات خروج موغابي عن السلطة ليست مستبعدة، خاصة بعد مطالبة حزبه بتنحيه عن السلطة، إلا أن هذا الأمر يقتضي تدخل الأطراف الإقليمية الفاعلة في زيمبابوي كجنوب إفريقيا التي بدأت وساطة غير محددة الملامح لحد الساعة، إلا خروج موغابي عن السلطة لن يكون إلا بضمانات منها عدم الملاحقة القضائية و تأمين تمثيل معسكره في عملية الانتقال السياسي المحتملة.

و لا تعني هذه التسوية حال حصولها تجاوز الأزمة بالبلاد، فالصراع على السلطة في معسكر النظام أحد مظاهر الحالة السياسية المعقدة التي كانت تتجلى قبل هذه المحطة من الصراع في قمع المعارضة و تقليم أظافرها في الحياة العامة.