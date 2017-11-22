الإسلاموفوبيا والسياسة الإمبريالية..أية علاقة؟

في كتابه “نهاية التسامح: العنصرية في بريطانيا القرن الحادي والعشرين” يذكر المؤلّف آرون كونداني أن كتاب “فوبيا الإسلام والسياسة الإمبريالية” لديبا كومار (ترجمة أماني فهمي، المركز القومي للترجمة، 2016)، سيكون عملا تصحيحيا جوهريا لأؤلئك الذين لا يفطنون إلى أن أصول “مشكلة الإسلام” تكمن في النزعة الإمبريالية لا في الشريعة الإسلامية.

ديبا كومار، مؤلفة هذا الكتاب، تدلِّل على أن الأكاذيب الشائعة والنابعة من فوبيا/ رهاب الإسلام لم تنشأ تلقائيا بعد انتهاء الحرب الباردة، وإنما تضرب بجذورها العميقة جدا في موجات الغزو والاستعمار؛ بدءا بـ “الحروب الصليبية”، وليس انتهاء بـ “الحرب على الإرهاب”. كما أنها تبيّن، بما تسوقه من حجج دقيقة وموثقة، كيف ساهم الليبراليون؛ تماما مثل المحافظين، في نشر تلك الأكاذيب، وتُعرِّي الكيفيةَ التي استغلّت بها مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية، في سياقات متباينة، الحركات السياسية الإسلامية، والعنصرية المضادة للمسلمين.

الكتاب يعرض لفوبيا الإسلام عرضا كليا ومتعمقا؛ خاصة في ظل تنامي المد الفوباوي من الإسلام بُعيد أحداث 11سبتمبر 2001.

الكتاب الذي بين أيدينا إذن يعرض لفوبيا الإسلام عرضا كليا ومتعمقا؛ خاصة في ظل تنامي المد الفوباوي من الإسلام بُعيد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001. فمؤلفة الكتاب نشأت في الهند التي يوجد بها أكثر من مئة مليون مسلم، ولا تزال تحتفظ في ذاكرتها بصوت الآذان، وقد دفعتها ظروف ما بعد الحادي عشر من أيلول لأن تؤلف هذا الكتاب؛ لأنها باتت تشعر “بالغثيان من الصور النمطية المقبولة كمعرفة لها مصداقية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ذلك البلد الذي قضيتُ فيه حياتي في سن الرشد”؛ كما تقول في مقدمة الكتاب.

من جهة أخرى؛ فإنه على النقيض من الزعم القائل بأن العلاقة بين الشرق والغرب كانت تتسم دوما بالتعارض، أو بـ “صدام الحضارات”؛ كما عبر عنه صاموئيل هنتنجون، فانَّ المؤلِّفة تبيِّن أنَّ التحيُّز ضد المسلمين إنما أفرزته النخب الغربية الحاكمة عمدا ووظفته في لحظات تاريخية معينة. فبينما تقبَّل الأشخاصُ العاديون في أوربا هذه الأفكار مثلا إبَّان الحروب الصليبية، فإنهم قاوموها أيضا. لكن وجود هاتين الظاهرتين معا محاه تقريبا باحثون مستشرقون من أمثال برنارد لويس الذي يقوم بتسطيح نظرية “صدام الحضارات” ليحاجج بأن “الصراع بين هذين النظامين الغريمين [المسيحية والإسلام] دام نحو أربعة عشر قرنا حتى الآن، وقد بدأ بقدوم الإسلام [نفسه] في القرن السابع [الميلادي]، واستمرّ حتى وقتنا هذا تقريبا! وقد انطوى هذا التاريخ على سلسلة طويلة من الهجمات والهجمات المضادة، والجهاد والحروب الصليبية، وعمليات الاستيلاء وعمليات إعادة الاستيلاء”.

وتبعا لهذا خصَّصت المؤلِّفة الفصل الثاني من الكتاب للحديث عن هذه العلاقة الشائكة بين “الغرب المسيحي” و “الشرق الإسلامي” إبَّان القرنين التاسع عشر والعشرين اللذان شهدا مدا متناميا من موجات الاستعمار واسع النطاق من قِبَل الدول الكبرى، حيث استولت انجلترا وفرنسا، على وجه الخصوص، على أجزاء شاسعة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبررتا عملية الاستعمار هذه باللجوء إلى “الاستشراق”، حيث انبثقت من المراكز التي أنشأتها الدول الأوربية في القرن التاسع عشر مجموعة ضخمة من المشاريع الاستشراقية ارتبطت ارتباطا عضويا بكلٍّ من: الإمبريالية والاستعمار.

الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تنظر دوما إلى الإسلاميين على أنهم يشكّلون تهديدا لها

أما النهج الأمريكي إزاء الإسلام على المسرح السياسي للأحداث؛ فقد خصَّصت له المؤلفة الباب الثاني من الكتاب، والذي بينت فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تنظر دوما إلى الإسلاميين على أنهم يشكّلون تهديدا لها؛ وأكبر دليل على ذلك أنها كانت – إبَّان الحرب الباردة، وحتى اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979م – تؤيد بحماس منقطع النظير القوى التي يمكن أن تؤسلم الشرق الأوسط وتكون بمثابة حركة مضادة لأؤلئك الذين كانوا يمثلون تحديا لسيطرتها؛ وهم القوميون العلمانيون واليسار.

كما أنَّ صانعي السياسات الأمريكية قاموا بعد ذلك – في فترة سبعينيات القرن الماضي- بعقد تحالفات مع بعض الإسلاميين الذين كانوا يقفون إلى جانب الإمبريالية الأمريكية. لكن بعد انتهاء الحرب الباردة ودخول الغرب مرحلة ما يسمى “الحرب على الإرهاب” انقسم المعسكر الأمريكي إلى تيارين، أو جناحين، رئيسين: أحدهما تيار المحافظين الجدد، وثانيهما تيار المعسكر الليبرالي الواقعي. وعلى الرغم من الاختلافات الموجودة بين هذين الجناحين، فيما يتعلق بمسائل الخطاب والاستراتيجية؛ فإنهما يتقاسمان التزاما مشتركا بالإمبريالية الأمريكية. ومن ثم؛ فإن نقاط الاختلاف بينهما تدور حول أفضل السبل للحفاظ على الهيمنة الأمريكية.

على أنَّ هذه الاختلافات سرعان ما تم تنحيتها جانبًا عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، عندما تآلف المحافظون الجدد والليبراليون المتخوفون من الإسلام لشنّ “الحرب على الإرهاب”. وضمن هذا السياق العام تمَّ استخدام “الـخواف الإسلامي” في لي عُنق النظام القانوني الأمريكي من أجل مقاضاة المواطنين والمهاجرين المسلمين؛ لا سيما أولئك الذين ينحدرون من منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا. كما أثار الجدل الذي تولَّد نتيجة الاقتراح الداعي إلى إقامة مركز إسلامي على مقربة من موقع مركز التجارة العالمي موجةً من ردود الأفعال المتباينة، أبانت في مجملها العوامل الدينامية القائمة بين الجناحين:

فبينما أشعل المتخوفون من الإسلام الذين يمثلون أقصى اليمين الكراهيةَ ضد المسلمين، أخذ الليبراليون والديمقراطيون يؤجِّجون النيران. والمحصلة النهائية لذلك كله تمثلت في تعزيز المتعصِّبين العنصريين والتمكين من إحداث طفرة في رهاب/فوبيا الإسلام. وبذلك استطاع جناح أقصى اليمين أن يستغل مناخ الكراهية والعنصرية، فقام ببناء صفوفه عن طريق آليات تقديم كبش فداء، فيما استغل الساسة الأمريكيون فوبيا الإسلام من أجل كسب الأصوات الانتخابية، وتعزيز نفوذهم داخل الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكييْن.

ولا شك في أنَّ الداعين إلى الإسلاموفوبيا ليسوا أقلية هامشية، بل هم جزء لا يتجزأ من البنية الهيكلية للمجتمع الأمريكي

ولا شك في أنَّ الداعين إلى الإسلاموفوبيا ليسوا أقلية هامشية، بل هم جزء لا يتجزأ من البنية الهيكلية للمجتمع الأمريكي. فالمكارثيون الجدد، مثلهم مثل السيناتور جوزيف مكارثي من قَبْلِهم، يلعبون دورا اجتماعيا خطيرا في تصعيد الخوف والكراهية ضد المسلمين، بموافقةٍ كاملةٍ من جانب الحزبيْن: الجمهوريِّ والديمقراطيِّ على حد سواء. أمَّا الطرائق التي يمكن بها، ومن خلالها، مكافحة فوبيا الإسلام؛ فإنَّ المؤلِّفة تُحاجج – في خاتمة الكتاب – بأنَّ الخوف من الإسلام أمرٌ متعلِّق بالسياسة لا بالدين في حدِّ ذاته، ولذا فإنَّ من اللازم والضروري أن تتمَّ مكافحة ذلك على أرض الواقع.

لكنَّ الآمال خابت كثيرا، بعد أن تفاءل الأمريكيون المسلمون وشرائح من اليسار الأمريكي، بوصول باراك أوباما إلى السلطة، واعتقادهم أنَّ من شأن ذلك أنْ يُخفِّف من وطأة تلك الموجات، لكنَّ أوباما نفسه تبنَّى وقنَّن تماما سياسات عهد بوش، وبعد سنوات من مظاهر الخيانة من جانب الحزب الديمقراطي، تكافلت شرائح من الأمريكيين المسلمين إلى جانب حلفائهم في الحركة المناهضة للحرب والحركات الاجتماعية الأخرى لمقاومة العنصرية ضد المسلمين، وبدأتْ حركات محلية في الدِّفاع عن الأمريكيين المسلمين المستهدفين دون وجه حقٍّ. ويبقى القول: إنَّ النجاح في إلحاق الهزيمة بفوبيا الإسلام لا يمكن أن يتحقَّق إلا عن طريق بذل المزيد من الجهود المشابهة، وعن طريق تبنِّي سياسة تضامُن دولية تربط بين الهجمات الدَّاخلية على المسلمين وبين الأهداف الحقيقية للإمبريالية؛ وهو ما سعت المؤلِّفة لإنجازه عبر فصول كتابها الماتع هذا.