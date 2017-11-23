التصريحات البلفورية الإستعمارية

لم يكن تصريح بلفور الصادر في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 1917 الوحيد، بل سبقه تصريحات بلفورية بريطانية أوربية، مثلما أطلق عليها الراحل د.عبد الوهاب المسيري في موسوعته، لكنها كانت تصب في نفس الهدف الاستعماري الإحلالي، حيث أن الصهيونية نشأت من رحم الفكر المسيحي البروستانتي الديني الذي يؤمن بأن عودة المسيح مشروطة بإستطان اليهود في فلسطين، و التي تبلورت لتصبح عقيدة سياسية، لها نوعان : الصهيونية التوطينية استعمارية وصهيونية استطانية إحلالية والتي تحولت إلى استطانية عسكرية بعد وعد بلفور، والتي اتخذت أفكار و طرق تتلون حسب الظروف والزمن.

قبل صدور الوعد المشؤوم بأكثرمن مئتي عام، و في عام 1799 دعى نابليون اليهود بالإستيطان في فلسطين، و باءت حملته بالفشل و معها التصريح البلفوري الفرنسي.

وبعد بأربعين سنة، وفي عام 1841جاء التصريح البلفوري البريطاني المُبكر، على شكل رسالة تلقاها رئيس يهود بريطانيا “موسيس حاييم ” من القنصل البريطاني في دمشق “تشالز هنري تشرشل”، وبدأ المشروع و بُنيت المستعمرات اليهودية البريطانية في فلسطين سنة 1860 لكن المشروع فشل واقتنعت بريطانيا أن الوقت غير مناسب بعد.

وفي عام 1889 جاء التصريح البلفوري الألماني إلى الحركة الصهيونية، أن القيصر “فيلهلم الثاني” الذي سيتناقش مع السلطان عبد الحميد في أمر توطين اليهود في فلسطين، و كان هذا نابع من رغبة القيصر من تفريغ اليهود من ألمانيا ، و فشل المشروع أيضاً.

وعام 1890 عقد مؤتمر في شيكاغو الذي دعى له الصهيوني المسيحي الأمريكي “وليام بلاكستون” تحت عنوان “ماضي و حاضر و مستقبل إسرائيل” و دعى إلى مؤتمر دولي لتمكين الأسرائيلين من فلسطين، وقد قُدمت عام 1891عريضة تتضمن 400 توقيعاً من القيادات المسيحية الصهونية وبعض اليهود للرئيس الأمريكي “بنجامين هاريستون” و قد جاء فيها “الأن يجب أن تعود فلسطين لليهود”، و لم يصدر التصريح البلفوري الأمريكي.

إن فكرة تصريح سياسي علني للمناصرة الصهيونية من قبل القوة العظمى آن ذاك كانت من أولويات أجندة الحركة الصهيونية، ففي عام 1901 جاء في رسالة موجهة من هيرتزل إلى الحركة الصهونية الأمريكية حثّهم فيها على الحصول على تصريح قائلا : ” إن تصريحاً كهذا سيكون أهم من مئة مؤتمر تعقدونه في شرق وغرب أمريكا”.

وفي عام 1903جاء تصريح بلفوري روسي، الذي كان على شكل رسالة من وزير الداخلية روسيا القيصرية “فون بليفيه ” إلى”هرتزل وقد جاء فيها:” تستطيع الصهيونية أن تعتمد على تأييد المادي والمعنوي من روسيا”، كما تضمت الرسالة أيضاً ” إننا لا نريد التخلص من جميع اليهود الروس ، إننا نريد التخلص فقط من المعدمين والمضطربين”، و في نفس العام جاء تصريح بلفوري من بلفر نفسه يدعو إلى مشروع توطين اليهود في كينيا لمنع هجرة يهود الشرق الفقراء إلى بريطانيا، وحصل هذا المشروع على موافقة أغلبية المؤتمرالصهيوني السادس، و فشل مشروع كينيا.

كانت بريطانيا مستعدة أن تعطى تصريحاً، بل حتى أنها تمنح أرضاًً وتساعد في تأسيس وطن للصهاينة، وقد دافع وايزمن على خيار فلسطين، والذي زار فلسطين عام 1907 لأول مرة و شارك في تأسيس الإتحاد الصهيوني لشركة تطوير الأرضي التي كانت معنية بشراء الأراضي لتوطين مزيداً من الصهاينة، وقد عَمد وايزمن على تقوية علاقة الصهونية بالسياسين اليريطانين.

إلا أن إهتمام البريطاني لتحويل الأفكار إلى واقع بدأ مع الحرب العالمية الأولى، وكان الفرصة السانحة لتخلص من فائض اليهود وبذلك تؤسس لدولة وظيفية تحمي مصالحها الإستراتجية، وخدمةً للفكر اللاهوتي أن على اليهود أن يعودوا لتأسيس مملكة الرب، وتعجيل “الخلاص” و عودة “المسيح”.

ففي يناير 1915 قدم رئيس مجلس التجارة البريطانية، اليهودي الصهيوني “هربرت صمويل” للحكومة البريطانية وثيقة سرية اسمها “مستقبل فلسطين” تضمن ترحيب القادة و مناصري الصهيونية بضمّ فلسطين لبريطانيا، والتي هي عبارة عن الخطوات المفصلة لبناء كيان صهيوني في فلسطين، وتبعتها لقاءات حثيثة حتى صيف عام 1917 أين بدأت كتابة مسودة تصريح بلفور و التي صاغها الصهاينة بطلب من الحكومة البريطانية و تمّ اعتماد هذا النص في الواحد و الثلاثين من تشرين الأول (أكتوبر) 1917، وصدر التصريح في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 1917، و لم يعرف العرب بهذا التصريح إلا بعد اسبوع من صدوره.

تصريح بلفورالذي كتب بماء من ذهب عن طريق ديبلوماسيين محنّكين حتى لا تستطيع أي جهة رفع قضية على بريطانيا، هو بمثابة عمل مشترك من القوى الإستعمارية أُسْتُعملت فيه الصهيونية رأس حربة لإستعمار فلسطين، لذا كما كان الإحتلال عالمياً فالتحرير سيكون عالمي.