إسلاميو الجزائر.. صعود طفيف أم نكسة جديدة؟

عند إجراء قراءة بسيطة في الانتخابات المحلية الجزائرية ،نجد أن أبرز الملاحظات الأولية هي تراجع الأحزاب الإسلامية وتدني نسبة المشاركة التي قاربت الـ 50 بالمائة (46.83%)، وهي مقبولة إلى حد ليس بالبسيط، إذا ما قورنت بحالة العزوف العامة التي شهدتها البلاد خلال الانتخابات التشريعية في مايو/آيار 2017. ونظمت الجزائر، في 23 نوفمبر الجاري، سادس انتخابات محلية في تاريخ التعددية بالبلاد، لاختيار أعضاء 1541 مجلسا بلديا، و48 مجلسا ولائيا.‎

لم يكن أكثر المحللين تشاؤما يتخيل قبل انتخابات نوفمبر 2017، أن تتدحرج الأحزاب الإسلامية، أمام أحزاب حديثة النشأة محسوبة على السلطة، وأخرى توصف بالصغيرة والمجهرية، مما يعكس الوضعية الصعبة التي وصلوا إليها بعد أن فازوا في 1990 بأكثر من نصف عدد المقاعد المحلية.

فـ”حركة مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، فقدت المرتبة الثالثة بعد حزبي السلطة التقليديين، لتنزل إلى المرتبة السادسة من حيث عدد البلديات، خلف حزبين حديثي النشأة موالين للسلطة.

لم يكن أكثر المحللين تشاؤما يتخيل قبل انتخابات نوفمبر 2017، أن تتدحرج الأحزاب الإسلامية، أمام أحزاب حديثة النشأة محسوبة على السلطة

حيث أحدثت كل من “جبهة المستقبل” (مقربة من دوائر في السلطة/71 بلدية)، و”الحركة الشعبية الجزائرية” ذات التوجه العلماني (26 بلدية/ حصلت على 62 بلدية)، مفاجأة كانت مرتقبة لكن ليس إلى هذه الدرجة، مقارنة بـ”جبهة القوى الاشتراكية” (يسارية)، التي حلّت في المرتبة الرابعة بـ64 بلدية.

وعلى الرغم من أن الأمين العام الجديد لحركة مجتمع السلم، الوزير الأسبق عبد المجيد مناصرة، حاول تبرير وقع الهزيمة على أنصاره بأنهم بقوا في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأصوات (650 ألف صوت) والمقاعد في المجالس الولائية (152 مقعدا/ 7.58 بالمائة)، فإن النتائج من حيث عدد البلديات التي فاز بها، لم تتجاوز 49 بلدية حسب النتائج الأولية المعلنة من وزارة الداخلية (51 بلدية حسب مناصرة).

نتائج الأحزاب الإسلامية الجزائرية في الانتخابات أرجعها البعض إلى محاولات النظام تشويه الحركة الإسلامية وإضعافها

لكن مناصرة، دافع عن حصيلته، بالتأكيد أن الحركة سجل زيادة 10 بالمائة في عدد المنتخبين بالمجالس البلدية والولائية مقارنة بـ2012، وارتفع عدد البلديات التي فازت برئاستها من 29 إلى 51، حسب مناصرة.

هذه النتائج وإن أرجعها البعض إلى محاولات النظام تشويه الحركة الإسلامية وإضعافها، لكن مردها أيضا فقدان الإسلاميين وهجهم بعد مشاركتهم في الحكومة، وتسيير البلديات في السنوات الأخيرة، وأيضا إلى الانقسامات والحروب الداخلية التي خاضوها ضد بعضهم البعض، ناهيك عن التأثيرات الدولية بعد تراجع حراك الربيع العربي.

مأساة الانقسام داخل العائلة السياسية الواحدة، تجلت في المرتبة التي وصل إليها ائتلاف ثلاثة أحزاب إسلامية (النهضة، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء).

وتجلّت مأساة الانقسام داخل العائلة السياسية الواحدة، في المرتبة التي وصل إليها ائتلاف ثلاثة أحزاب إسلامية (النهضة، وجبهة العدالة والتنمية، التي يرأسها الشيخ عبد الله جاب الله، وحركة البناء بقيادة مصطفى بلمهدي).

فقد حصلت الأحزاب الثلاثة مجتمعة على المرتبة الخامسة عشر، بـ8 بلديات فقط، في الوقت الذي كانت حركة النهضة بقيادة زعيمها المؤسس عبدالله جاب الله لوحدها، القوة الرابعة في البلاد في تشريعيات 1997، بل إن حزبه الجديد (حركة الإصلاح الوطني حينها) فاز بالمرتبة الثالثة في تشريعات 2002.