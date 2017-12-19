مواقف أفريقية متضامنة مع الحق الفلسطيني

لم تكن إفريقيا بمنأى عن حركة الاحتجاج العالمي على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس و إن كانت وتيرة هذا الاحتجاج ضعيفة في قارة يزيد تعداد المسلمين فيها على 30% من سكانها البالغين حوالي 1.2 مليار نسمة.

الإتحاد الإفريقي على لسان رئيس مفوضيته، موسي فاكي، عبر عن استهجان الإتحاد لموقف ترامب، و أكد على تضامن منظمته مع الشعب الفلسطيني حتي ينال حقوقه المشروعة و على رأسها حق قيام دولة عاصمتها القدس الشرقية، حسب المسؤول الإفريقي.

مواقف متضامنة

القس الجنوب إفريقي، دسموند توتو، و الحائز على جائزة نوبل في السلام، اعتبر بدوره أن قرار ترامب “خاطئ و تمييزي، و يصب الزيت على النار”، و يُعتبر توتو من الشخصيات الإفريقية الكبيرة التي تدافع عن القضية الفلسطينية.

بدوره انتقد مادجاي مبودج منسق تكتل تضامن السنغال-فلسطين قرار ترامب، ووصفه بقرار “مليء بالمخاطر”، و كشف مبودج في تصريحات صحفية أن القرار يؤيد دعاة الحرب في إشارة إلي إسرائيل، مشيرا إلي أن القرار يتنافي مع حق الفلسطينيين وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.

و تأسف مبودج للموقف الأمريكي، و قال أن القرار يُعقد الأوضاع أكثر في المنطقة و يقوض عملية التسوية.

و في مالي خرج الآلاف من المواطنين في مسيرة منددة بالقرار الأمريكي، و طالب المشاركون في المسيرة التي دعا لها تجمع الجمعيات المسلمة بمالي الإدارة الأمريكية بالتراجع عن القرار لأن فيه إساءة بالغة للمسلمين.

التطبيع العربي والقرار الإفريقي

و خلافا لهذه المواقف الواضحة لم يصدر عن الأنظمة الحاكمة في إفريقيا جنوب الصحراء مواقف رسمية معلنة واضحة من القرار الأمريكي، و يُرجع مراقبون هذا الأمر إلي تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية في أجندة الأنظمة العربية التي كانت تدافع عن فلسطين في المنابر الدولية و تمارس ضغوطا على الحكومات الأفريقية لاتخاذ مواقف قوية و جريئة تجاه فلسطين.

فالحديث عن التقارب العربي-الإسرائيلي في الآونة الأخيرة قد يفت في عضد الأنظمة الإفريقية و يجعلها تراجع مواقفها المتشددة تجاه إسرائيل، باعتبار أنها لن “تكون ملكية أكثر من الملك” و هي تري بلاد الحرمين تهرول للتطبيع مع إسرائيل.

إن مسار النسخة الثانية من التطبيع مع إسرائيل، الذي لا تتزعمه حاليا دولة عربية واحدة بل عدة دول، سيؤثر مما لا شك فيه سلبا على بعض المواقف المبدئية الرسمية الإفريقية من إسرائيل.

ثم أن إسرائيل نفسها تبذل جهود اختراق كبيرة في إفريقيا من أجل جلب التعاطف معها، و تتعدد وسائل و أدوات هذه الجهود على المستويات الاقتصادية و الأمنية و العسكرية و الدبلوماسية.

و قد تكللت الجهود الإسرائيلية بالاتفاق مع دولة توغو لاحتضان قمة إسرائيلية-افريقية كان من المتوقع تنظيمها في أكتوبر/تشرين الأول قبل أن يتم تأجيلها إلي اجل غير مسمي على خلفية الأحداث الأمنية و السياسية التي تشهدها توغو منذ أشهر.

لكن الشيء الجوهري في حضور القضية الفلسطينية في الوجدان الإفريقي اليوم يتمثل في بروز كثير من الجمعيات الإسلامية و التكتلات الأهلية و الشخصيات المستقلة المنتمية لاتجاهات مختلفة و هي تدعم بقوة حق الشعب الفلسطيني في أرضه.