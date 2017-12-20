دراسة: بريطانيا ستكون أسوأ اقتصاديا خارج الاتحاد الأوروبي

إن اعتبار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ناجحاً أم لا يعتمد إلى حد ما على تأثيره الاقتصادي. فقد تركز النقاش العام في المملكة المتحدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على ثنائية “الخروج الناعم” أو “الخروج الكلي من الاتحاد الأوروبي”، والذي يتعلق بما إذا كانت المملكة المتحدة يجب أن تبقى في السوق الموحد والاتحاد الجمركي، أو أن يكون لها خروج نظيف وإقامة ترتيبات تجارية جديدة مع البلدان الأخرى.

في كل الأحوال، هناك مجموعة من الفُرص التجارية الممكنة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة، خاصة بعد قرار خروج بريطانيا. وستعتمد الترتيبات التجارية المُراد اختيارها على مفاوضات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستمر من خلال سلسلة من المحادثات المعقدة بين الطرفين في عدة قضايا.

وتشكل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحدياً خاصا بالنسبة للمملكة المتحدة، لأنها تحاول فصل علاقاتها الحالية مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تتفاوض فيه أيضا بشأن تنظيم علاقة تجارية جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وقد أعلنت كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن نيتهما في إقامة شراكة إيجابية، ولكن إذا تم التفاوض بشأن ترتيبات الطلاق والاتفاق المستقبلي على التوالي بدلا من التزامن، فقد يؤدي ذلك إلى عجز الطرفين عن الوصول إلى وضع مفيد للطرفين، ومن المرجح أن تواجه عدداً من التحديات السياسية والاقتصادية.

سيناريوهات ناعمة

بتمويل من مؤسسة “راند” ،وهى مؤسسة غير ربحية تساعد على تحسين السياسات وعملية اتخاذ القرار من خلال البحث والتحليل، قام باحثون من الولايات المتحدة ومؤسسة راند بدراسة الآثار الاقتصادية لثمانية سيناريوهات تجارية مختلفة تشمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان هدف الدراسة هو الوصول إلى فهم عميق لكيفية تأثير مجموعة متنوعة من العوامل على نتيجة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. حيث قامت الدراسة ببحث الآثار المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الآثار على مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية. وإستخدمت في ذلك نموذجاً اقتصاديا لتحليل الآثار الاقتصادية المحتملة لثمانية سيناريوهات تجارية مختلفة.

وشملت هذه السيناريوهات خمسة خيارات صعبة “لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” وهي كالآتي:

– ترتيب تخضع فيه التجارة في المملكة المتحدة لقواعد منظمة التجارة العالمية

– مفاوضات ناجحة بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

– إبرام اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة استناداً إلى الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي

– إنشاء منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة باستثناء الاتحاد الأوروبي

– فترة انتقالية ممتدة لا تتغير خلالها التعريفات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ولكن الحواجز غير الجمركية الأخرى المتعلقة بالتجارة تدخل حيز التنفيذ

كما بحثت الدراسة ثلاثة سيناريوهات ناعمة “خروج ناعم” وهي:

– النموذج النرويجي (العضوية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية)

– النموذج السويسري (سلسلة من الاتفاقات الثنائية)

– اتحاد جمركي

نتائج إقتصادية

استخدم الباحثون رؤى “نظرية اللعبة” لتطوير فهم أفضل لكيفية تأثير مجموعة واسعة من العوامل على نتيجة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وخرجت الدراسة بالنتائج التالية:

– يظهر التحليل الاقتصادي أن المملكة المتحدة ستكون أسوأ اقتصاديا خارج الاتحاد الأوروبي في ظل السيناريوهات الأكثر معقولية. والسؤال الرئيسي بالنسبة للمملكة المتحدة هو مقدار هذا السوء بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

– فشل المملكة المتحدة في تحقيق تجارة مفتوحة والاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له آثار سلبية على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتحقيق مكسب قليل، إن وجد، للولايات المتحدة.

– إن خيار مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وببساطة تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى أكبر خسائر اقتصادية للمملكة المتحدة. ويظهر تحليل هذا السيناريو الخاص أن التداول بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل بنحو خمسة في المئة بعد عشر سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو 140 مليار دولار، مقارنة بعضوية الاتحاد الأوروبي.

– من المرجح أن تؤدي نتائج منظمة التجارة العالمية إلى نقل المملكة المتحدة بشكل حاسم بعيداً عن معايير الاتحاد الأوروبي وتؤدي إلى زيادة كبيرة في المعايير غير الجمركية، مما يضر بقدرة الشركات البريطانية على بيع الخدمات إلى دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الخدمات المالية، الذي يهيمن على الاقتصاد البريطاني، يمساهم بنحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

– بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يفقد أيضا اقتصادياً، ولكن لا يمكن مقارنة ذلك بخسارة المملكة المتحدة. ويمكن أن تبلغ الخسائر الاقتصادية للاتحاد الأوروبي حوالي 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد عشر سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

– ستكون السيناريوهات التجارية السبعة الأخرى أفضل بكثير بالنسبة للمملكة المتحدة من قواعد منظمة التجارة العالمية، ولكن معظمها سيؤدي إلى خسائر اقتصادية مقارنة بوضعها الحالي كعضو في الاتحاد الأوروبي.

– من بين جميع السيناريوهات التي تم تحليلها، فإن السيناريوهات التي ستحظى بأكبر قدر من الفائدة ستكون اتفاقا ثلاثي الأطراف بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة،. وستكون المملكة المتحدة 7.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أفضل من سيناريو قواعد منظمة التجارة العالمية، والذي هو أفضل قليلا من استمرار عضوية الاتحاد الأوروبي. وذلك لأن المملكة المتحدة ستحصل على فرص تفضيلية لكل من أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتستفيد من نموها الاقتصادي الأقوى المنسوب إلى برنامج التجارة والاستثمار في التجارة. ومع ذلك، ينظر الترتيب يظل مستبعد جداً في البيئة السياسية الحالية.

– لن يكون أي من سيناريوهات “خروج بريطانيا الناعم” مفيدا للمملكة المتحدة كاتفاق ثلاثي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن المرجح أن تؤدي السيناريوهات الثلاثة إلى خسائر مالية متواضعة في الاقتصاد البريطاني مقارنة بالترتيب الحالي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

– بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستكون الآثار السياسية والأمنية أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة. المكاسب والخسائر الاقتصادية المحتملة للولايات المتحدة في خروج بريطانيا صغيرة، وبصرف النظر عن الترتيب الذى يجمع كل الأطراف ستفقد الولايات المتحدة النفوذ والمنظور العالمي الذي تجلبه المملكة المتحدة لعملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما حول السياسة الخارجية والأمن والدفاع.

– من المرجح أن ينخرط الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنه قد يرى فائدة في اعتماد نهج “اللعبة الصفرية”. الأولوية السياسية العليا في أوروبا هي تثبيط الدول الأعضاء الأخرى عن الانسحاب.سيكون من المهم بالنسبة للمملكة المتحدة البحث عن طرق للابتعاد عن “لعبة الصفر” و “لعبة الكل الإيجابي” مع بدء المفاوضات، لضمان أفضل صفقة ممكنة لجميع الأطراف. ومن غير المرجح أن تعمل استراتيجية المملكة المتحدة لمحاولة فصل الوحدة الأوروبية عن العمل لأن من مصلحة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل معا.

وعموما، فمن مصلحة المملكة المتحدة، وبدرجة أقل الاتحاد الأوروبي، للعمل معاً لتحقيق نوع من التجارة المفتوحة وعلاقة الاستثمار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولن يكون خيار “صفقة / منظمة التجارة العالمية” ضارا اقتصاديا لكلا الطرفين.