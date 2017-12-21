الخيال والسيطرة بلا قمع

في مطلع السبعينيات زار الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الاتحاد السوفيتي، الذي كان في قمة مجده وقوته، وعند عودته تنبأ بآن تلك الإمبراطورية إلى زوال، قائلا:”إنهم فقدوا الحلم”..مضت ثمانية عشر عاما على مقولته وإذا بالاتحاد يتفكك وينهار، كان الخيال السياسي يرسم معالم التنبوء، وكذلك نقطة الضعف في تلك الدولة التي كانت تشكل حينها القطب الثاني في العالم.

وفي كتاب “الخيال السياسي” لـ”عمار علي حسن” والصادر عن عالم المعرفة بالكويت في أكتوبر 2017 في (273) صفحة، اقتراب منهجي من مفهوم الخيال السياسي، ومقوماته ومنابعه وسبل تنميته، ومجالات توظيفه، نظرا لأهمية هذا المفهوم وما يلقاه من تجاهل واضح في حقل العلوم السياسية والدراسات الاجتماعية، والتي جعلت الدراسات تنصرف إلى معالجة الخيال من منظور أدبي أو نفسي.

والخيال السياسي ليس مفهوما ترفيا أو تفاخريا، ولكنه مفهوم ذو جذور في علم السياسة وكذلك في ممارستها وتوظيفها، فالتصورات هي التي تصنع الصور، والخيال هو الصانع الحقيقي للواقع، وكما يخلق الحماسة للنهوض للحرية، فهو أحد الأدوات المهمة لاستدامة الاستبداد، لذا كانت مقولة المؤرخ الفرنسي الكبير “غوستاف لوبون”:”من يعرف فن التأثير في خيال الجماهير هو من يعرف كيف يحكمها” ذات دلالة واضحة في إدراك دور الخيال في العملية السياسية.

الخيال والمستقبل

الخيال طاقة وبدونه نصبح أمام روتين قاتل، فالخيال في صراع دائم مع الواقع الجاثم بقوانينه وقيوده، مستمدا مفرداته من التاريخ والمصلحة، لذا تصبح رؤية المستقبل أكثر وضوحا وتجليا وبعيدا عن التنجيم والمقامرة، ومن ثم فهو منتج ثقافي، وكلما كان المجتمع أو الفرد متقدما كلما كان الخيال ناضجا وفاعلا في رسم المستقبل.

والخيال السياسي يرفض حضور الأساطير أثناء التفكير، لأن التخيل في حقيقته هو عملية منطقية، فهو القدرة على استيعاب الواقع والقفز إلى ما وراءه لتحقيق هدف سياسي متقدم، ومن ثم خلق واقع سياسي جديد وقابل للازدهار، لذا يساهم في الفهم لما يجري بما يمتلكه من محفزات على خلق أدوات تحليلية وإبداعية جديدة لرؤية الواقع.

والواقع أن تتمايز الأمم ليس فقط بما تنتجه من أعمال وصناعات، ولكن أيضا بما تنتجه من أحلام بين نخبتها ومجتمعاتها فهناك بعض المجتمعات تفتقر إلى الأحلام والخيال، وبدون الخيال لا تُخلق فكرة ذات قيمة وقوة، ولا يصدر قرار مؤثر في التاريخ، ويحتاج السياسي إلى الخيال كما يحتاج إلى المعلومات، لذا كان العالم الشهير “آينشتاين” محقا عندما قال:” الخيال أهم من المعرفة”، وليس من المبالغة القول أن الخيال هو عصب السياسة المبدعة، ولا يمكن استبعاد التخيل من العناصر الأساسية في فهم السياسة وتقييمها، فالسياسي الذي لا يمتلك ذرة من الخيال في رأسه كارثة؛ لأنه في تلك الحال يُحرم من القدرة على الاستبصار.

الخيال والاستبداد

إذا كان الخيال أحد الأدوات الملهمة والمبدعة للسياسي، فإنه أيضا يستخدم لترويض الشعوب وممارسة الاستبداد والطغيان بتكلفة أقل من العنف والقمع، لذا قد يكون أحد معوقات الديمقراطية حيث يصنع استبدادا طوعيا، يتأسس استخدامه على أن فن الحكم هو فن الإخفاء أو إظهار الشيء على غير حقيقته، ومن يجهل كيف يُخفي سيجهل حتما كيف يحكم، وهو ما تحدث عن “مكيافيللي” في كتابه الشهير “الأمير” حيث كان ينصح الحاكم باستخدام مهاراته في التصنع وتصدير الأوهام للمحكومين بما يجعلهم خاضعين طوال الوقت، فهو يرى أن السياسة يجب أن تركز على عنصري القوة والخيال، ومن ثم يمارس الخيال دورا في استدامة الاستبداد حيث تسعى السلطة دوما إلى إيهام الشعب بأشياء تحفظ للحاكمين هيبتهم ومصالحهم.

واستعمال السلطة للخيال من أجل إخضاع الشعب يدفع الشعب إلى استعذاب قهرها، والرضا بتسلطها، وتحمل طول الأمد في استبدادها، وإبداع الآليات التي تكفل تفريغ شحنات الغضب من ظلمها، والإبقاء على الأوضاع القائمة دون التفكير في الثورة.

ومع نجاح الحاكم المستبد في إخضاع الشعب بالخيال، يقع هو أيضا في مأزق متعلق بالخيال إذ يتوهم أن الناس قد استكانوا إليه، وأنهم مفقدو القدرة على الثورة عليه، وأن الشعب لن يعيش بدونه فهو الذي يمنحه الضوء والحياة، لذا لم يكن غريبا أن يتحدث القرآن عن هذه الحالة في قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، حيث قال هذا الملك “أنا أحيي وأميت” أو قصة فرعون الذي قال:”أنا ربكم الأعلى”..والحاكم الذي يقع في أسر الخيال الكاذب يظن أن الناس تنتظر إشارته لتضحي بأرواحها تحت قدميه.

وتاريخ المستبدين يؤكد أنهم يحترمون القانون أثناء خطابهم في الجماهير، ويوهمون مواطنيهم بأنهم يضحون براحتهم من أجل الشعب، ومع موجات التصفيق الآتية مع تلك الأوهام يُخلق خيال لدى الشعوب بشرعية الحاكم وعدله، فتتأكد شرعيته ويطول استبداده، ويلخص القائد الفرنسي الشهير بونابرت ذلك في خطابه أمام مجلس الدولة الفرنسي:” لم أستطع إنهاء حرب الفاندي إلا بعد أن تظاهرت بأني كاثوليكي، ولم أستطع الاستقرار في مصر إلا بعد أن تظاهرت بأني مسلك تقي، وعندما تظاهرت بأني بابوي متطرف استطعت أن أكسب ثقة الكهنة في إيطاليا، ولو أتيح لي أن أحكم شعبا من اليهود لأعدت من جديد هيكل سليمان”، وفي رواية “زوربا” الشهيرة لـ”كازانتزاكي” نص مبدع يصف دور الخيال في استدامة الاستبداد حيث يقول:” أيها الرئيس: دع الناس مغمضين..لأن أعينهم إذا فُتحت سيرون بؤسهم..دعهم مستمرين في أحلامهم..إلا إذا كان لديك عالم أفضل من عالم الظلمات الذي يعيشون فيه الآن”.

والسياسي في صراعه المرير على السلطة والموارد يستعمل “المتخيل” إن فقد الخيال، فيستعيد التاريخ ويعود بالواقع إلى الوراء، فالمخيلة تعد هدفا للتلاعب بالوعي لأنها أكثر ارتباطا بالهواجس التي تحدد نصيبا كبيرا من سلوك الأفراد، وهي عرضة للتأثر من خارجها وتخلق مخاطر نفسية تكون أحيانا أشد تخويفا ورعبا من الكوارث الكونية، ومن هنا فالسياسي ينتج الصورة وينتج كذلك استراتيجيات السلوك الناشئ عن تفاعل الصورة في الوعي الجماهيري.

وتدرك السلطة أهمية وارتباط التخيل بتلبية حاجات الإنسان، فالحاجات الملباة لا تثير المخيلة، أما الحرمان فهو الذي ينشئ المخيلة، لذا يصبح التحكم في حاجات الناس أحد الأدوات المهمة للتحكم فيهم، وصرف اهتماماتهم عن القضايا الحقيقية والحيوية والمؤثرة في حياتهم، وهو ما يمكن وصفه بالخداع والإيهام والتضليل.