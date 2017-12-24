من هو اللاجئ الفلسطيني؟

اغتصاب الصهيوني لأرض فلسطين بمباركة دولية خلف أكبر و أطول قضية لاجئين عرفها التاريخ، هذه القضية التي تمثل شعباً أكثرمن ثلثيه لاجىء، و هاهو جيله الرابع يولد خارج بيته، وهو اللاجئ الوحيد في العالم الذي لم يتمكن من العودة إلى بيته، فأي لاجئ له حق اختيار العودة إذا ما زال سبب خروجه.

إن الأمم المتحدة تعمل على تَمكين كل لاجئ في العالم للعودة إلا اللاجئ الفلسطيني رغم القرارات الصادرة بحقه من طرف الأمم المتحدة فالعديد من هذه القرارت تمّ التأكيد عليها مراراً و تكراراً مثل قرار حق العودة، وخاصة قرار 194 الفقرة 11 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948 المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين: “تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة”، والذي تمّ التأكيد عليه أكثر من 130 مرة من طرف الأمم المتحدة منذ صدوره إلى غاية أوسلو(1993)، إلا أن هذا القرار لم يُنفذ أبداً، فالاحتلال الصهيوني حال ويحول دون ذلك و يمنع اللاجئ الفلسطيني من العودة.

أي لاجئ في العالم يتمتع بحق الحماية الدولية إلا اللاجىء الفلسطيني، وهذا ما يُظهر خُبث المجتمع الدولي برفعه الحماية الدولية عنه، فالتعريفات التي وضعت له ظلمته و حرمته من حقه، و لأن وضع تعريف دقيق و واضح وشامل للاجئ الفلسطيني يضمن حقه، لكن ليس هناك تعريف موحدة فكل دولة أو منظمة تضع تعريف خاص بها.

نستعرض بعضا من التعريفات التي وضعت من طرف مختلف الجهات و التي في مجملها كانت جائرة و ظالمة لحق اللاجئ الفلسطيني:

1- منظمة الأونروا ( وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنين): هي المنظمة الوحيدة في العالم المختصة باللاجئين الفلسطينين وقد عرَّفت هذه الأخيرة اللاجئ الفلسطيني بـ ” هو الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة 1 حزيران / يونيو1946 إلى غاية 15 أيار / مايو 1948 والذي فقد أرضه و مورد رزقه معاً نتيجة حرب 1948 ولجأ إلى أحد الدول حيث تقدم الوكالة مساعداتها”.

تعقيباً على هذا التعريف و الذي ذكر “شخص” و لم يحدد المواطن الفلسطيني فهذا التعريف يفتح المجال أن يكون هذا الشخص عرباً او يهودياً، بالإضافة لاشتراط امتلاك البيت و مصدر رزق معاً يحرم الكثيرين أن يُشملوا بهذا التعريف ، وتحديد لفترةٍ التي احتدم فيها الصراع فقط لكن ماذا عن الذين كانوا قبل و بعدها فهذا التعريف سار على كثير من اللاجئين الغير مسجلين.

2 – تعريف الأمم المتحدة: والتي عرفت اللاجئ قانونيا بـ ” كل من وُجد نتيجة لأحداث وقعت قبل يناير 1951 وبسبب خوف له، ما يبرره تعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي وكان خارج البلد الذي يحمل جنسيته، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف أو كل من لا جنسية له و هو خارج بلد إقامته المعتادة السابقة ولا يستطيع أو لا يرغب نتيجة لهذه الأحداث في العودة إليه”.

تحديد فترة “قبل 1951” يحرم كثيرين من اللاجئين الفلسطينين، فقد كانت هناك أحداث بعد 1953 تعرض فيها الفلسطينيون للاضطهاد والتطهير العرقي و إحتلال سنة 1967 و كلمة “لا يرغب” مشطوبة تماماً من قاموس الفلسطيني، بصفة عامة هذا التعريف تاريخي وضع بعد الحرب العالمية الثانية.

3- تعريف دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير: والتي عرفت اللاجئ الفلسطيني بـ “أي شخص كان في التاسع والعشرين من تشرين ثاني 1947 أو بعد هذا التاريخ، مواطنا فلسطينيا وفقا لقانون المواطنة الفلسطينية الصادر في الرابع والعشرين من تموز 1925، والذي مكان إقامته الطبيعية هي فلسطين، في مناطق أصبحت لاحقاً تحت سيطرت دولة الإحتلال في 15مايو 1948م، و 20 يوليو 1949م، وأُجبر على ترك مكان الإقامة بسبب الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية والذي كان خارج مكان إقامته في 29 يناير 1947 م، أو بعد هذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوع إليه بسبب الحرب والإجراءات الإسرائيلية وفقد مصدر رزقه حتى 20 تموز 1949 م لنفس السبب سواء أكان أحد سكان القرى الحدودية في الضفة وسلبت أرضه وأصبحت تحت سيطرة إسرائيل، أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية وأبناء اللاجئين الفلسطينيين وأزواجهم وزوجاتهم وفق التعريف سواء كان هؤلاء على قيد الحياة أو لا”.

وضع مصطلح “أي شخص” بدل المواطن الفلسطيني، وتحديد الفترة “1947 التي تليها” يَهضم حق كل من كان قبل هذا التاريخ، أما قانون المواطنة 1925 والذي أصدره الانجليز، حرم كل من خرج قبلها للتعلم والعمل، لكن أحد أكبر عيوب قانون 1925هو فصل مساحة واسعة لتوسيع الجنسية الفلسطينية التي منحت لليهود، ويعني ذلك أن اليهود أصبحوا فلسطينيين وفيما بعد اصبحوا من أهل البلد، تمهيداً لأن يصبحوا يهوداً إسرائيلين كما أسموها.

4 – تعريف أكاديمية اللاجئين الفلسطينين: بالاستعانة بمجموعة خبراء استطاعوا أن يخرجوا بتعريف بسيط هو قريب من تعريف الدكتور سلمان أبو ستة و الذي يّعرف اللاجئ الفلسطيني بـ ” اللاجئ الفلسطيني هو كل مواطن فلسطيني حال ويحول الاحتلال الصهيوني دون تمنعه بحق الإقامة الدائمة في بلدته الأصلية في فلسطين، وبكامل حقوق المواطنة فيها، بغض النظر عن تاريخ بدء حرمانه من هذا الحق أو طريقة حرمانه إلا أن هذا التعريف ليس معترف به.

حق العودة لا تنازل عنه مهما طال الزمن والتاريخ يؤكد أن لا حق يضيع و وراءه مطالب، ومعركتنا ليست بالأمل بل بالعمل على كل الأصعدة.