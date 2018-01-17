القدس بعيدا عن العواطف والعواصف

في أحد البرامج الحوارية التي تناولت قضية القدس قال أحد المشاركين العرب:” ينبغي للعرب أن ينظروا للأمور بعقلانية وواقعية بعيدا عن العواطف” ودندن حول هذا المعنى ثم ختم مشاركته بقوله:” إن دم الإنسان أغلى من الحجارة وإن كانت حجارة البيت الحرام أو المسجد الأقصى” شكرت له صراحته في التعبير عما في نفسه – في الوقت الذي أخفى فيه كثيرون ما في صدورهم تجاه القدس – وذممت له تلبيس الحق بالباطل في عبارته التي ختم بها حديثه.

ودوّن آخر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مبررا عدم مشاركة البعض في مؤتمر نُظَّم لنصرة القدس:” ينبغي أن نتخذ مواقفنا بعيدا عن العنتريات الفارغة” فيما سبق وجهة نظر في الصراع من أجل القدس لأناس يعيشون بيننا تتنوع مواضعهم في البنية الاجتماعية العربية بين فرد عادي ومفكر وسياسي يحرصون كل الحرص على أن يبثوها على استحياء حينا وببجاحة أحيانا رأيت ذلك فوجدت أن هذه الفكرة وهذا التيار مهما كان حجمه ومستوى قبوله لدى الشعوب – في نظر البعض- والدعم الذي يقدم له لابد أن يناقش

يستغرقنا العجب عندما نرى أناسا يتفوهون بكلام لا تستطيع أن تؤوله أو تجد لهم مخرجا لا يمكنك إلا أن تصفهم بالتفريط في المقدسات والخيانة لثوابت الأمة تفكرت في أحوال هؤلاء ورأيت أنهم ينظرون للموضوع من زاوية أخرى كما أن القيم التي تحكمهم تختلف عن قيم الذين يتبنون منهج فداء المقدسات بكل غال ونفيس.

إن النظر للأمور بعقلانية والبعد عن العاطفة شعار يرفعه كل من يدعي الواقعية والحكمة لكن من يستطيع أن يفصل بين عقل الإنسان وعواطفه؟ كيف تكون الحياة بلا عواطف؟ هل تتجرد الحيوانات من مشاعرها وعواطفها لتتمكن من الحياة؟ هل صنّاع القرار السياسي في أي مكان في العالم – وهم أول من يوصفون بالواقعية والعقلانية – يمكن أن يتجاهلوا مشاعر الناس عندما يقومون بتقدير موقف ما ليتخذوا بشأنه القرار الملائم؟ هل يبتعد الساسة عن دغدغة مشاعر الناخبين في أثناء حملاتهم الانتخابية وفي أثناء قيامهم بالمهام التي انتُخبوا لها؟

وشئ آخر ينبغي الالتفات إليه هذه العبارة توحي بالشعور بالعجز والهوان وتنبأ عن غفلة كبيرة عن سنة عظيمة من سنن الله في خلقه ذلك أن الله تعالى لم يخلق كائنا حيا إلا وأعطاه ما يستطيع به الحياة وأعطاه كذلك ما يتمكن به من الدفاع عن نفسه ضد أعدائه حتى الميكروبات والفيروسات وهي كائنات بالغة الصغر تكلفت البشرية في سبيل القضاء عليها ملايين الملايين من الدولارات وجيّشت ألوف العلماء ومع ذلك بقيت الفيروسات والميكروبات تدافع عن نفسها – بما أعطاها الله من قدرة على البقاء – فما بالنا بالإنسان الذي فضله الله على كثير من خلقه تفضيلا

لا ننكر أن الأمة الإسلامية في حالة من الضعف يرثى لها لكننا كذلك يجب ألا نهمل مواطن القوة فينا والتي يدركها أعداؤنا أحسن من الكثيرين منا يجب ألا نهمل ما تعلمناه في مراحل التعليم الأولى “الاتحاد قوة” وأن مليون ذبابة إذا اجتمعت كفيلة بأن تؤذي بطنينها وتقتل – بما تحمله من ميكروبات على أجنحتها الضعيفة -أمم وشعوبا فما بالنا بالبشر.

كم مرت على الأمة من فترات اعتراها الضعف وسادها التشتت والتناحر وفي ظل الأزمات العصيبة يقيض الله تعالى لها رجالا يؤمنون بالله ويدركون سننه في الخلق وعلماء يتولون النفوس بالتربية والقلوب بالتزكية والعقول بالتعليم وشعوب تعيش في الدنيا وتتطلع إلى العليا تسعى إلى معالي الأمور وتتجنب سفاسها يؤدي كل واحد من أفرادها حق جاره قبل أن يستنكر عدوان غير المسلمين على جيرانهم من المسلمين أمة تشعر أنها كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر

نغفل عن سبب عظيم من أسباب ضعفنا وهو الإرادة المكبلة بالركون إلى الدنيا مهما قل نصيبنا منها وتحقق في بعضنا قول الله تعالى {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ } [البقرة: 96]

نغفل عن الطاقة المدخرة في الإنسان والتي يحركها نداءالعاطفة ويوقظها الاستفزاز والتحدي والشعور بالخطر ونحن ندعو أن يوجهها العقل والحكمة ووضع الأمور في نصابها

الأيام دول: إننا ننظر إلى حالنا اليوم ولا ننظر إلى حال من بيدهم أمر القدس الآن ولا أطيل بذكر وتَذَكُّر ما كانوا عليه قبل أقل من مائة سنة بل يكفي أن نذكر ما كان مكتبا على أبواب المطاعم” ممنوع دخول اليهود والكلاب” وكيف كانوا أشتاتا في كل بلد بضع مئات أو ألوف لكنهم بصبر عجيب ودأب أعجب وقدرة على حشد التأييد لفكرتهم تجمعوا وفرضوا رأيهم وقرارهم على أصدقئاهم وأعدائهم كانوا يرون هدفهم واضحا أمامهم يسعون له ليل نهار حتى تحقق فما بال أهداف بعضنا غائبة وأنفاسه قصيرة

شتان بين قيم وقيم: إن فهم البشر لمعنى الحياة والمحافظة عليها يختلف باختلاف منظومة القيم التي تحكم الإنسان

فمن الناس من يبذل راحته وماله وفكره وروحه في سبيل تحقيق مجتمع الكرامة والعدالة والحرية ولا يرى للحياة معنى بدون ذلك ويرون أن الانتقاص من هذه القيم هو انتقاص من الحياة ذاتها، والبعض الآخر يرى في توافر مستو لائق من متع الحياة كاف لتحقيق إنسانيته.

والبعض تمثل الحياة بالنسبة له توافر الحد الأدنى من المأكل والمشرب والملبس والمسكن أيا كان مستوى هذا الحد لا يطمع أبدا في بيئة نظيفة آمنة يحكمها العدل ويتمتع فيها بالحرية.

إن فهمنا لمنظومة القيم التي تحكم البشر توفر علينا لوم هذا الصنف أو ذاك وتوفر علينا دعوته لأن يرتقي في أمنياته وتطلعاته بل لابد من البداية بمنظومة القيم حتى نصل إلى رؤية صحيحة للأمور.

أصحاب ضرورة النظر إلى الأمور بعقلانية وواقعية ينفصلون تماما عن مقدسات الأمة فلا يحمل بعضهم في قلبه أي مشاعر نحو الأقصى والقدس ومكة والمدينة ويعتبرها مجرد قطع من الأرض تهفوا إليها قلوب بعض السذج وتمثل مصدرا يستنزف مدخرات البلهاء لذا فوجودها مع المسلمين أو مع غيرهم لا يمثل فارقا كبيرا بالنسبة لهم.

نريد أن نتأمل في حال أناس ارتبطت أرواحهم بالأقصى فهي تحلق في فضائه وتسعى له إن أمكنها السعي وتتواجد في باحاته إن أمكنها التواجد رأت هذه النفوس قطعان المستوطنين تعبث في ساحات الأقصى فتفتق ذهنها عن مقاومة سلمية تؤدي أكثر من غرض فكروا عام 2010 في إحياء مصاطب العلم بالمسجد الأقصى لترسيخ القيم الإسلامية ونشر العلم الشرعي والحرص على تواجد إسلامي في رحاب الأقصى أغلب ساعات اليوم .

فإذا حصل دهم للمسجد المعمور واجهوا المداهمين بالتكبير أثمرت المصاطب ثمرتها في دعم التواجد الإسلامي داخل الأقصى وتنبه لها أهل النظر وقرروا دعمها كما فعلت جمعية الاصلاح الاجتماعي بالكويت في صيف 2017حين أعلنت عن حملة لجمع التبرعات توجه لهؤلاء المجاهدين المرابطين على ثغر من ثغور الإسلام هذا بعض ما يمكن أن تؤدي إليه العواطف السامية نحو مقدسات المسلمين ونموذج لكيفية تحويل المشاعر الطيبة إلى عمل بنّاء.

إن لأصحاب النظرة العقلانية عواطف لكنك لن تجدها إلا عندما ينظر أحدهم إلى لوحة فنية لأحد الرسامين المعروفين وستسمع منه أجمل كلمات الإعجاب وأسمى آيات الثناء وتجدها عند آخر وهو ينظر إلى بناء معماري جميل مرت عليه قرون وأعوام بمنتهى الإكبار والتقدير لمن بنوه أليس المسجد الأقصى بما حوى من آيات العمارة أولى بكل حرص على بنيانه وأركانه أم أنكم تقدرون الجمال والقدم في كل شئ غير إسلامي.

سيبقى فينا من يقول:” اذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون”، ومن يقول:” والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضدته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد”.

إن مدينة فيها أماكن يقدسها اليهود والنصارى والمسلمون لا يمكن أن تبقى بعيدا عن العواصف إلا إذا تولتها يد العدل والإنصاف وفي التاريخ وفي الحاضر صورة تحكي قصة المدينة ومقدساتها وسكانها وهي تحت يد والنصارى والمسلمين واليهود صورة تحكي بصدق كيف كان حق الإنسان في الحياة مكفولا أيا كان دينه وكيف كان الناس يأمنون على أنفسهم وأموالهم ومعتقداتهم.

ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم ابطح