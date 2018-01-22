“العلة الملعونة” في الركود العربي

عندما تمسك بكتاب “مرافعة للمستقبلات العربية الممكنة” للمفكر الأردني فهمي جدعان، والصادر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر عام 2016، في (511) صفحة، تشعر أن الكتاب كُتب بنفس واحد وزفرة ألم واحدة لا تنقطع من أول صفحة حتى آخر سطر، فالكاتب مفكر من العيار الثقيل، ومنشغل بتاريخ النهضة العربية، وواقع الفكر العربي وله في ذلك كتابات تعد من المراجع المعتبرة في هذا المجال.

أما كتاب “مرافعات للمستقبلات ” فبقدر ما يلتفت للماضي يسعى لاستشراف المستقبل لعلاج العلل المتمكنة في الواقع والشخصية العربية، والتي باتت هي الأصل المُشاهد في مجريات الحياة والأحداث، أما القيم الأصيلة والدافعة للنهوض فتوارت وكادت أن تندثر.

العلة الملعونة

من سطوره الأولى يبحث جدعان عن العلة الملعونة التي عاقت النهضة العربية، إذ لم يدرك أحد من مفكري عصر النهضة العربي أي هدف من الأهداف التي جعلها غاية لتفكره وفعله؛ بل إن ما تحقق جاء على غير ما ينشد، فرفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي طلبا التقدم المادي على الطريقة الأوروبية والتقدم الروحي الإسلامي، وبعد قرن من الزمن جاءت الأوضاع هجينا من القيم المتضادة والفوضوية، وجمال الدين الأفغاني أراد الوحدة الإسلامية فجاء التفرق والتجزئة، ومحمد عبده هتف بالتجديد والعقل، فتمسك القوم بالتقليد والجمود، وعبد الرحمن الكواكبي طالب بالحرية وطرد الاستبداد، فإذا بأشد الأنظمة ديكتاتورية واستبدادا تنشأ وتستمر في المنطقة، لذا أصبح العرب أمام آفاق مسدودة يعيشونها بكل عمق.

ويبقى السؤال، ما هي “العلة الملعونة” التي أبدت كل تلك العوائق والأمراض رغم جهود النهضويين منذ القرن المنصرم؟

الحقيقة أن الاجتهادات العربية التي سعت لتفسير حالة الجمود والركود العربي انقسمت إلى ثلاث رؤى، كالآتي:

الأولى: أنثروبولوجية، ترى العلة في الإنسان العربي، وهي علل عند البعض ثقافية وعند آخرين تكوينية بيولوجية، فمثلا العلامة ابن خلدون يرى العرب وإن كانوا أقرب للخير إلا أنهم بطبيعة التوحش التي فيهم أهل انتهاب “إذا تغلبوا على الأوطان أسرع إليها الخراب”، كما أن طبيعة وجودهم منافية للعمران بسبب بعدهم عن الصنائع وتنافسهم على الرياسة وتشتت أهوائهم لذا فهم “أبعد عن سياسة الملك”، وفي رأي ابن خلدون فإن السوس الذي ينخر في جبلة العرب يفضي حتما إلى الخراب، غير أن هناك من يرى أن هذا الطرح عرقي، ويتقاطع مع رؤى مماثلة لمستشرقين مثل “أرنست رينان” أو حتى ما طرحه المفكر المغربي “محمد عابد الجابري”.

الثانية: تاريخية، ترى أن إخفاقات الواقع لها عوامل باطنة عميقة ممتدة في التاريخ البعيد وموغلة في القدم، فما نحن إلا صنائع التراث والموروث، والحفر في الماضي العميق ربما يكشف عن الأسباب التي جعلت الواقع العربي نكدا، غير أنه يتعذر تفسير الإخفاقات العربية الكبرى في القرن العشرين إلى تحكم طبائع عرب الجاهلية في العقلية العربية، فالكثير من العرب إذا وضعناهم في بيئات ثقافية مغايرة تزدهر فيها الديمقراطية والحريات فإن سلوكهم وأفكارهم تتغير، وهو ما يدحض مزاعم أن العرب ذوو جبلة وعقليات تعاند الديمقراطية، وتألف البداوة، لذا فالدولة عليها مسؤولية عظيمة في توجيه الأسس الثقافية للمجتمع.

الثالثة: ترجع سبب التخلف والتراجع إلى العامل الخارجي ومؤامرته أو ما يعرف بـ”نظرية المؤامرة”، ورغم أن العلاقة مع الغرب تاريخيا قائمة على مبدأ الصراع، وبالتالي يصبح التآمر أحد الأدوات الصراعية، إلا أن هذه الرؤية تتغافل عن عوامل النخر الداخلية من الاستبداد والطائفية القبلية، ومن السذاجة اعتبار تلك الأمراض المجتمعية والسلطوية ليست إلا نتاج لزراعات خارجية خالصة، فالحقيقة أن الجسد العربي مستعد لها استعدادا كبيرا.

نقد الفعل مع نقد العقل

يطرح جدعان في كتابة ضرورة نقد الفعل بجانب نقد العقل، فـ “العقلانية” ليست صنما يعبد، ولا هي غاية في حد ذاتها، ولكنها مبدأ موجه من بين مبادئ عديدة، فالإنسان ليس عقلا خالصا، لذا يُغلب الكتاب مرجعية الفعل على مرجعية النظر، ومن ثم توجه بالنقد إلى الفعل في محاولة لإعادة بنائه، لذا لم تحتل المسائل المعرفية مكانا بارزا في الكتاب ظنا من الكاتب أن العطب الحقيقي هو في مجال الفعل، وفي جملة المنظومة الشخصية الأخلاقية أكثر من غيرها..

فمنذ النصف الثاني من القرن العشرين انصرف اهتمام كثير من المفكرين العرب إلى تعليل النكبات العربية إلى عامل العقل، واقترحوا العلاجات المختلفة لإعادة العقل إلى عافيته وتأهيله للنهوض، وشاع اعتقاد بأن إصلاح العقل هو المدخل الرئيس للنهوض، ولعل المشكل في تلك الرؤية هي الاعتقاد بأن إصلاح العقل يحمل معه بالضرورة إصلاح الواقع، وربما تعود جذور هذه الرؤية إلى الفلسفات القديمة التي ترى أن العلم بالفضيلة والخير يحمل معه بالضرورة العمل بهما، وأن العقل هو المرجعية المطلقة.

لكن الفجوة الكبيرة بين النظر والعمل، وكذلك تجاهل العوامل الاجتماعية الفاعلة في حياة الإنسان تجعل من الإيمان بالفكرة السابقة محل جدل ونقاش، ولعل هذه الفجوة هي سبب الانتقادات الكبيرة الموجة للإنسان العربي الذي تفارق أقواله أفعاله، أو كما وصفه البعض إنسان قول لا إنسان فعل، أو التناقض الصارخ لبعض المفكرين بين عقلانيتهم وأفكارهم وبين مسلكهم السياسي، وهنا يثور التساؤل حول قوة وقدرة العقلانية على التأثير الفعلي في سلوك الإنسان وفعاليته الزمنية؟

الحقيقة أن إصلاح العقل وحده بتجريد “النقد” له هو أمر غير كاف على الإطلاق لتوجيه أفعالنا، ويرى جدعان أنه رغم عظمة العقل إلا أن يده تظل قصيرة في قطاع الفعل الإنساني، وهو ما يفرض أن نوجه نقدا لحياتنا ونشاطنا الفردي والمجتمعي والإنساني، وهو “نقد الفعل”، فنشاطنا اليومي لا تحركه البراهين والدليل العقلي والمقدمات، ورغم أهمية العلم فإنه لا ينزل الطمأنينة في قلوبنا، وليس هو ما يدفعنا إلى التضحية وفعل الخير

معركة الأقنعة

يرى جدعان أن “نقد الفعل” ضروري لإعادة تشكيل حياتنا ومصيرنا، ويشير إلى خلل أصاب منظومة القيم العربية، وهي النزعة البراجماتية التي غزت الحياة بكافة تفاصيلها وأحدثت اضطرابا عميقا في جذور القيم التقليدية التي ظلت عصية على التحول لقيم الحداثة فترة طويلة، هذا الاهتزاز أوجد كتلا بشرية ضخمة تتعمق فيها الروح الفردية التي تنشد مصالحها الخاصة والضيقة وتجعل معاير النجاح تنحصر في كسب المنفعة والمال والسلطة، وأوجدت تلك الحالة تدافعا شرسا وغير رحيم في مفاصل المجتمع، وفي ظل تلك الحالة البائسة تصبح الطرق الملتوية وغير الإنسانية وغير القانونية هي السبيل لإدارك المنافع والغايات.

هذه الحالة تشير إلى تعفن حقيقي في المجتمع وفي السلطة وتتوجب على قوى الإصلاح خوض المعركة ضد “النفاق” أو الأقنعة التي يتخفى ورائها الناس والسلطة لتحقيق مآربهم الخاصة، فتفشي النفاق ليصبح قيمة رائجة في المجتمعات العربية يعد أحد الوجوه الرئيسية البائسة التي تُحول الوجود العربي إلى وجود زائف يتعذر معه بناء عالم حقيقي وجدير بالثقة والنهوض وقادر على إنجاز المهمات الحضارية، فالنفاق ظاهرة متفاقمة في جميع قطاعات حياتنا، وانتشارها الواسع يشي بالاعتقاد بأن المجتمعات باتت تألف النفاق ولا تستغرب من أشكاله بل الأدهى أنها باتت تندهش من الصدق والوضوح.

وإذا كانت الدولة الاستبدادية والسلطة القهرية هي من نسجت خيوط النفاق وأثوابه في النفوس والمجتمعات تحت ضغط الرهبة والخوف إلا أن هذا الأمر قد ينطبق على السياسة أو يفسر أحوالها، لكن لما يتفشي التملق والكذب الرياء والمداهنة والنفاق في الحقل الاجتماعي والديني والروحي والثقافي تلك الحقول التي لا يحتل الخوف تلك المكانة التي له في الأفق السياسي؟.

الحقيقة أن النفاق ما هو قناع يخفي وجودا آخر، ويبدي مظهرا ترضاه الجماعة وتتحقق به المصلحة والمنفعة، ومعنى ذلك أن الوجود الحقيقي والصادق ليست له قيمة؛ بل ليس سلعة رائجة أو مرغوبة، وبالتالي فإن مقاومة آفة تفشي النفاق يتطلب جهودا من المصلحين لتحويل الصدق إلى سلعة رائجة ومفيدة وجالبة للمنفعة.

ويؤكد جدعان أن الدولة الوطنية في المنطقة العربية والتي حصلت على الاستقلال منذ بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، ونظرا لاستبدادها وعنفها أدت إلى اتساع نطاق الزيف في المجتمع وفي أروقة الدولة، بل إن تلك الدولة ذاتها ارتدت قناع الدفاع عن القضايا القومية والمصيرية والادعاء بخوض معارك التحرير والكرامة لتضليل شعوبها، هذا الترسيخ للنفاق منذ تلك الدولة ضرب الأسس التي يرتكز عليها المجتمع والسلطة في قيمه وحركته وممارساته، وكبت ذلك النفاق الفضائل، بل أبدع في ابتكار آليات الترويض لأهل الصدق والإصلاح، وهو ما خلق الأوثان في كل مكان.

ومن هنا يتوجب خوض معركة لا هوادة فيها ضد أقنعة النفاق، معركة سلاحها التحليل والنقد وكشف الغطاء والضغط الأخلاقي والاجتماعي والأدبي، أما الدولة العربية فمعركتها ألا تُبقي علاقتها مع مواطنيها في إطار مبدأ السيد والعبد، فما يجعل المجتمعات متقدمة هو مدى غزو الوعي لها وانتشاره فيها، والوعي هو نتاج الثقافة والخبرة.