10 دروس للقادة يمكن تعلمها من تشرشل

بعد عرض فيلم ” أحلك ساعة ” Darkest Hour وحصول بطله الممثل غاري أولدمان على جائزة “جولدن جلوب” ، زاد الاهتمام بحياة رئيس وزراء بريطانيا الراحل ونستون تشرشل أكثر من أي وقت مضى. بل ذهب بعض الناس إلى اعتبار تشرشل أعظم رئيس وزراء بريطاني وذلك لجهوده في حشد القوات البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية والتي ساعدت الحلفاء على الانتصار.

وُصف وينستون تشرتشل بثعلب السياسة البريطانية، وأحد صناع التاريخ الكبار، رجل تعددت قدراته ومواهبه، سياسي شرس جعل من نفسه أسطورة، تقلد مناصب عديدة إلى أن وصل لرئاسة وزراء المملكة المتحدة لفترتين الأولى من عام 1940 وحتى 1945، والثانية من 1951 إلى 1955 أظهر حضورا متميزا في مواطن عدة بعيدة عن السياسة مثل بالفن والأدب والقيادة.

قد لا تتفق مع سياسة هذا الرجل وما ارتكبه من فظائع، إلا أن هناك بعض الجوانب المضيئة في حياته، قد تكون مصدر إلهام لنا فيما يتعلق بفن قيادة الحياة وتجاوز عثراتها.

1 – كلمات الخطيب المفوه لا تنسى للأبد

اشتهر تشرشل بمهارته كخطيب حيث كانت خطاباته مصدر إلهام للشعب البريطاني في زمن الحرب.

من المهم أن نلاحظ أن تشرشل كان لا يحظى بشعبية كبيرة داخل حزبه في بداية رئاسته، وعندما دخل إلى مجلس العموم البريطاني للمرة الأولى عقب توليه منصب رئيس الوزراء ألقى في الثالث عشر من شهر مايو لعام 1940م خطبةً نتج عنها تضافر الجميع لخوض غمار الحرب ضد ألمانيا النازية. واستجاب الشعب دعوته لحمل السلاح والتوحد ضد خطر النازية.

بدأ خطابه قائلاً ” “إنني أؤكـد لمجلس العموم كما سبق وأن أكدت لأولئك الذين انضموا لهذه الحكومة بأن ليس لدي ما أقدمه غير الدم والتعب والدموع والعرق.”

2- دافع عن قناعاتك بشجاعة

كان تشرشل أول من بدأ حملات بريطانيا لإعادة التسلح ضد ألمانيا استعدادا للتصدي لهتلر، و شن حملة شرسة ضد خطط استرضاء هتلر أو مناقشة شروط السلام قبل اندلاع الحرب.

كان ذلك الصراع الأول في بداية فيلم “أحلك ساعة” وأدى لتولي تشرشل منصب رئيس الوزراء.

وحتى بعد الحرب، عندما فقد منصبه كرئيس للوزراء، ظل تشرشل قوة رائدة في الحزب المحافظ، على الرغم من أولئك الذين يعتقدون أنه سوف يتنحى. وفي وقت لاحق، عاد إلى رئاسة الوزراء، مما يثبت إيمانه بالمثابرة .

الدرس هنا : في حالة الفشل على الانسان مواصلة العمل وعدم اعتبار ذلك نهاية المطاف.

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3- تواضع في الملابس هنالك ماهو أهم

تقول مارغريت ووكر، سكرتيرة تشرشل: “كان يرتدي بدلة صفارات الإنذار، وكنا نرى هذا الرجل المهذب، الذي يرتدي بصورة دائمة صفارة الإنذار”. كما أشار أحد موظفي البيت الأبيض أنه كان يرتدي الزي نفسه عندما زار للولايات المتحدة الأمريكية.

وسمي هذا الزي بـ “صفارات الانذار” بسبب أولئك المضطرين للفرار من منازلهم وسط الغارات الجوية ولم يكن لديهم وقت لارتداء ملابس مثالية. ومن الواضح أيضا أن تشرشل لم يكن لديه وقت فاكتفى بـ “صفارات الإنذار” .

والرسالة هي “لماذا تضيع الوقت في التأنق عندما تكون مشغولاً بعملك؟”

4- احترام موظفيك

عرف عن تشرشل كثرة مزحه مع موظفيه على الرغم من صعوبة التعامل مع شخصيته ، كان عليهم تحمل سلوكه غير المعتاد. ومع ذلك، تزعم إليزابيث لايتون سكرتيرته الشخصية تشرشل جعل طاقم العمل يشعر بقيمته : “نحن كنا نعمل معه بإخلاص، على الرغم من انه كان يميل إلى فقدان الصبر وكثرة الطلبات، الجانب السلبي كان فقط على السطح في أعماقه كان شخصاً يحيطنا بالرعاية”.

5- كن مرتاحا أثناء العمل

بالإضافة الى ارتداءه لباسه الشهير “صفارات الانذار” كان تشرشل يتخذ طرق مختلفة أخرى للبقاء مرتاحاً أثناء العمل. وفقا للوثائق الجديدة التي كشفت من متحف الحرب بمناسبة نشر كتاب “أحلَك ساعة ” والتى تشير إلى أن تشرشل غالباً ما كان يعمل من سريره ويلجأ الى السكرتيرة فقط إذا إحتاج الى مساعدة.

6- اعتني بصحتك النفسية

يعتقد على نطاق واسع أن تشرشل كان يعاني من الاكتئاب الإكلينيكي. وتضاربت التقارير حول حقيقة هذا المرض لكنه كان يعاني من فترات طويلة من الاكتئاب. ومع ذلك، اهتم اهتماما كبيراً بعلم النفس وبذل جهدا كبيراً لمكافحة الاكتئاب .

كان يعرف تشرشل بأنه رجل عاطفي جدا ويمكن أن يذرف الدموع عند الحاجة وإذا عدنا لتسجيلات بعض خطاباته، من الممكن ملاحظة مصارعته دموعه مما يشير إلى عدم قمعه لمشاعره.

بالإضافة إلى ذلك، اعترف تشرشل في كتابه “الرسم كهواية” أن هواياته ساعدته في التغلب على أسوأ اللحظات.

7- هناك دائما وقت لممارسة الهوايات حتى أثناء العمل

كان تشرشل رسام موهوب غزير الإنتاج رسم أكثر من 500 لوحة من المناظر الطبيعية. وما زالت لوحاته تعرض في جميع أنحاء العالم.

رافق تميزه الفني تميزا أدبيا حيث ألف عددا من الكتب وحصل على جائزة نوبل للأدب. وبالإضافة إلى ذلك، كان تشرشل يهوى البناء بالطوب، وأيضا كان يقوم بتربية الفراشات في مسقط رأسه.

8- الخيار المفضل لمؤسسة الحكم ليس دائما الخيار الأفضل

لم يكن تشرشل محبوباً من قبل حزب المحافظين أو مجلس اللوردات. وكانت المؤسسة تفضل إدوارد وود، إيرل هاليفاكس. واحد من هؤلاء الرجال قد نسي تماما تقريبا في حين أن الآخر في كثير من الأحيان يتصدر قوائم أكبر القادة في كل العصور. وهذا يؤكد أن مرشح المؤسسة ليس دائما مضمون النجاح.

9- الاعتراف بالخطأ

على الرغم من تمجيده إلى حد ما كبطل حرب، كان تشرشل يرتكب الأخطاء كزعيم. وقد تلقى إدانة بتفجير درسدن عنما قصفت القوات المتحالفة مدينة مليئة بنحو 200000 من الجرحى واللاجئين الألمان، على الرغم من عدم وجود تأثير واضح على المجهود الحربي. ومن المعتقد أن تشرشل عندما أمر بالهجوم كان يعتقد بأنه سيعجل هزيمة ألمانيا.

وعند إدراكه للخطأ الذي ارتكبه اعترف تشرشل به.

وتقول إحدى الممثلات فى الفيلم إن تشرشل شخصية تبث الأمل واليقين “أعتقد أن ما يقوله لنا الفيلم حيال القيادة هو أن القادة بشر ولديهم أخطاء”.

وأضافت “الأمر الاستثنائي بخصوص تشرشل هو أنه كان مؤرخا وبالتالي كان قادرا على توقع الأشياء نوعا ما.. هذا ما جعل منه قائدا استثنائيا”.

10- تابع أكبر التطورات في زمانك

العلوم من أشد اهتمامات تشرشل ومنذ مرحلة مبكرة في حياته، عندما كان في بداية العشرينات قرأ كتاب داروين في أصل الأنواع. كما كتب مقالات حول موضوعات معقدة تشمل الاندماج النووي و نظرية التطور.

ميزة أخرى تميز بها تشرشل عن غيره في انفتاحه على الأفكار الجديدة. في الواقع، كتب مخطوطة غير منشورة بعنوان “هل نحن وحدنا في الكون؟” حاول فيها استكشاف العلوم خارج الأرض واحتمال وجود كائنات غريبة.