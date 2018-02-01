تقرير استراتيجي يحذر من صعود اليمين المتطرف في الغرب

رصد تقرير استراتيجي ما رآه “صعودًا لافتًا لليمين المتطرف الشعبوي في الغرب”، موضحًا أنه يحمل في طياته “متغيرات جذرية تجاه العالم بشكل عام، والعالم الإسلامي بشكل خاص”.

وحذر التقرير من مخاطر صعود اليمين المتطرف في الغرب، على الدول والشعوب الإسلامية، نظرًا لحالة التبعية التي ترزح تحتها لصالح الدول الغربية؛ بجانب تأثيرات هذا الصعود على الجاليات الإسلامية في الغرب، التي أصبحت في مرمى نيرانه من خلال أعمال عنف وممارسات عنصرية.

وأوضح التقرير الاستراتيجي السنوي الخامس عشر، الصادر عن مجلة “البيان” بالتعاون مع المركز العربي للدراسات الإنسانية بالقاهرة، للعام 1439هـ – 2018م، بعنوان “الأمة وصعود اليمين المتطرف في الغرب”.. أوضح أن اليمين المتطرف يقوم على مجموعة تصورات تتسم بـ: الاستعلاء والشعبوية، التمركز حول الهوية القومية ومعاداة الأجانب، كراهية الإسلام والمسلمين والتحريض ضدهم، معاداة العولمة والانفتاح، إضافة إلى تعظيم مصالحهم الاقتصادية الوطنية، واتخاذ سياسات اقتصادية حِمَائية.

صعودٌ يؤشر على الأزمة

كما أشار التقرير إلى أن خطاب اليمين المتطرف يتصف بالاختزالية، تأجيج العواطف، تعزيز تخوفات الجماهير، إثارة الكراهية تجاه المهاجرين، وخاصة المسلمين باعتبارهم خطرًا على الهوية القومية والتركيبة الإثنية والسلم العام للبلاد.

وكشف التقرير أن صعود اليمين المتطرف بهذه السمات يُعد مؤشرًا على أزمة حضارية وثقافية داخل الغرب؛ حيث جاءت دورات صعود اليمين المتطرف نتيجة إخفاقات للتيار السائد هناك المتمثل في الليبرالية والرأسمالية الحرة وديمقراطية الحريات والحقوق القائمة على ركيزة المواطنة لا العرق واللون.

وترجع أسباب صعود اليمين المتطرف، بحسب التقرير، إلى ثلاثة أسباب بارزة:

أولاً: الأزمات الاقتصادية الناتجة عن سياسات الانفتاح تحت مظلة العولمة.

ثانيًا: انهيار الثقة في نموذج الديمقراطية التمثيلية، وفساد المؤسسات الرسمية.

ثالثًا: كثرة تدفقات موجات اللاجئين في الغرب، خاصة النازحين من مناطق حروب وصراعات، مثل العالم العربي.

ورأى التقرير أن صعود اليمين المتطرف يؤشر على وجود “أزمة على المستوي الهوياتي والسياسي والاقتصادي بل والاجتماعي أيضًا في الغرب”؛ لافتًا إلى بقاء هذا المؤشر حتى ولو أعقب صعودَ اليمين موجاتُ هبوط، كما في فرنسا وهولندا؛ لأن تيار اليمين المتطرف وإن أخفق سياسيًّا فهو له رافعة وكيانات اجتماعية وأحزاب معارضة وتواجد في وسائل الإعلام.

6 أبواب

تقرير “البيان” الاستراتيجي جاء في ستة أبواب حاولت رصد الظاهرة على عدة مستويات أهمها المستوى الفكري والسياسي، وتناولت نماذج لها في الغرب، بجانب تأثيرات الظاهرة على العالم الإسلامي وكيفية التعامل معها.

الباب الأول (النظرية والفكر) قدَّم الرؤى النظرية والفكرية المتعلقة بصعود التيار اليميني المتطرف في الغرب، بينما قدم الباب الثاني (اليمين في الغرب)، ومن خلال دراسات أربع، نماذج تطبيقية على اليمين في الغرب، بدراسة حالات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا. مُبْرِزًا تداعيات ذلك على العالم الإسلامي.

أما الباب الثالث (اليمين المتطرف والعالم الإسلامي)، فحاول أن يلامس الظاهرة من خلال تأثيرها على العالم الإسلامي، وتحديدًا على مسلمي أوروبا، تركيا وعلاقتها بالاتحاد الأوربي في ظل تنامي الظاهرة، مستقبل القضية الفلسطينية والتأثيرات المحتملة عليها نتيجة هذا الصعود اليميني.

وحاول الباب الرابع أن يدرس الظاهرة في إطار (العلاقات الدولية) من خلال خمس دراسات.. مبينًا تأثيرات الظاهرة على الاتحاد الأوروبي نفسه.. ومتطرقًا إلى الموقف الروسي منها.. وإلى موقف تيار اليسار والمجتمع المدني في مواجهة اليمين الشعبوي.. مع تناول مكانة إيران في الفكر اليمني المتطرف حيال منطقة الشرق الأوسط.

ثم جاء الباب الخامس ليستشرف المطلوب من (العمل الإسلامي) حيال الظاهرة، وذلك بثلاث دراسات.. حاولت الأولى رسم رؤية إستراتيجية لمواجهة التطرف والإرهاب الديني القومي في الغرب.. والثانية تناولت التيارات الإسلامية وموقفها من صعود اليمين المتطرف في الغرب.. أما الثالثة فدارت حول دور الجمعيات والمؤسسات الإسلامية في الغرب تجاه آراء الأحزاب الشعبوية..

وفي الأخير، جاء الباب السادس ليبرز (قضايا اقتصادية) تخص الظاهرة، بدراستين.. فتطرق إلى السياسات الاقتصادية لليمين المتطرف، متخذًا من أمريكا نموذجًا.. ثم تناول الآثار الاقتصادية العالمية لصعود تيار اليمين المتطرف سياسيًا.

خلاصات

قدم التقرير خلاصات مهمة لرصد تفاعلات الظاهرة على مختلف الأصعدة، محاولاً تقديم رؤية لكيفية مواجهتها.. ومن أهم هذه الخلاصات:

– رغم أن اليمين المتطرف برز بشكل لافت في العقدين الأخيرين، فإن أفكاره التي يتبناها لها جذورها في الحضارة الغربية؛ فعنصرية الرجل الأبيض تمثلت من قبل في الكشوفات الجغرافية، والقضاء على السكان الأصليين في البلدان المكتشفة، واستعمار أفريقيا وآسيا، والعنصرية ضد السود في أمريكا.

– الفكر الغربي الحديث أعطى اهتمامًا كبيرًا للنزعة القومية وأصولها العرقية والثقافية، وعزا قطاع منه تطور الغرب إلى قوة هذه النزعة.. مما تولد عنه تعصب قومي أعمى، على غرار الفاشية والنازية اللتين أثارتا حربين عالميتين.. ومما قد ينجم عنه من تفتيت، من خلال ثورة القوميات الفرعية.

– أصرح وأصرخ مثال على العنصرية المتعصبة لحد الجنون، ما عُرف في وقت مبكر من القرن العشرين بالعقيدة الصهيونية؛ التي قامت على أسس من الاستعلاء المزدوج: الديني- العرقي.

– عكست سياسات ترامب تناغمًا كبيرًا بين أطروحات عدد من تلك الجماعات العنصرية، وأيضًا أصحاب الشركات الكبرى في الولايات المتحدة.

– يخاطب التيار اليميني الناس بما يخيفهم ويؤرقهم. ومع تزايد أعداد المهاجرين إلى أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، ومع اقتران الهجمات الإرهابية التي تتم في العادة بأسماء مسلمة مهاجرة؛ فقد تزايد القلق لدى قطاعات من الجماعات الأوروبية حيال المهاجرين.. وهو ما يوظفه جيدًا التيار اليمني لصالحه.

– يُكثر الخطاب الشعوبي من التركيز على وردية الحلم، وتبسيط الأمور في شكل مسرحي كرنفالي، مع الإحالة إلى التاريخ الذي يتم استحضاره واستخدامه كوسيلة أيديولوجية ذات عمق انفعالي.

– صعود اليمين الجديد له تأثيراتٌ بالغة على القضية الفلسطينية، مستمَدةٌ بالأساس من أن هذا اليمين المتطرف يُلقي بطموحاته السياسية مع اليمين الإسرائيلي بتأييد المقاربة الإسرائيلية؛ التي ترى أن المشكلات التي تعانيها أوروبا ترجع إلى سبب رئيسي هو “الإسلام المتطرف”، ومن ثم يقف الغرب وإسرائيل في خندق واحد أمام قوى إرهابية واحدة!

– لا يُنتظر توقف ظواهر التعصب والتطرف والتطرف المضاد، ما لم يوجد نظام دولي عادل يجعل إنسانية الإنسان وكرامته إحدى ركائزه ودعائمه.

– ضرورة الانتقال من الرؤية الدفاعية التي ميَّزت الرد الإسلامي خلال المرحلة الماضية، إلى الرد الهجومي الشامل في الصراعات الفكرية والنظرية، وأن نصعد بلغة الخطاب الإسلامي إلى العالمية.

– الوجود الإسلامي في الغرب أصبح أمرًا واقعًا وقابلاً للتنظيم، بعدما كان عفويًّا وعشوائيًّا، ويمكن الإفادة منه كطليعة متقدمة وجماعة ضغط لنصرة قضايا المسلمين؛ لكن هذا يفترض الاعتناء به من الدول الإسلامية لتنقيته من الجماعات العنفية- التي تقتات على الفوضى والاستقطاب الحاد بين المسلمين وغيرهم- وتعزيز الأقليات المسلمة بما تحتاجه من خبرات وموارد لتكون أكثر فاعلة.

– الخطاب اليمني المتطرف، وبشكل مفارق، يمكن أن يكون حافزًا لتكييف المنظمات الإسلامية أدوارها، لتنتقل أكثر نحو المجالات المدنية والإعلامية والسياسية؛ لتتجاوز بذلك أدوارها التقليدية المحصورة أساسًا في الأنشطة السوسيو- اقتصادية.. نحو أن تكون جماعة ضغط سياسي تسهم في التصدي لهذا الخطاب اليميني.