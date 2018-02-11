الموريش (مغاربة أمريكا) .. ديانة عنصرية

الولايات المتحدة الأمريكية دولة بها عرقيات متعددة تمثل فسيفساء عجيبة، وبها تيارات ومذاهب وأفكار لا تقلّ عجبًا عن فسيفساء عرقياتها.

ومن هذه المذاهب والأديان العجيبة طائفة الموريش (Moorish) أو ما يعرف بـ (مغاربة أميركا)، والتي يقرب عمرها من قرن من الزمان.

وهذه الطائفة تدعي انتسابها للدين الإسلامي، ويدعي مؤسسها النبيل درو علي (NOBLE DREW ALI) النبوة.

وهي ديانة خاصة بالأفارقة السود الأمريكيين، ويدّعون أن أصولهم من المغرب العربي بشمال إفريقيا إلى ما وراء نهر السنغال، وأن أجدادهم قد استجلبوا عبر موجات تجارة الرقيق من شمال إفريقيا أواسط القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر.

“وقد كان اليهود من المتاجرين الكبار بالعبيد السود، وكانوا يستثمرون أموالهم في ذلك.

يقول الكاتب والباحث اليهودي هربرت آي بلوم: بأن تجارة العبيد كانت واحدة من أهم النشاطات اليهودية”([1]).

لذلك اشتد حنق الأفارقة الأمريكان على الرجل الأبيض والذي كانت ديانته النصرانية، وعلى اليهود الذين كانوا من أسباب ما هم فيه من بلاء وشقاء، فراحوا يفتشون في أصولهم العرقية والدينية، فاختاروا الإسلام الذي كان عليه أجدادهم الأوائل، ولكنهم لم يعتنقوا بالكلية من النصرانية التي نشأوا فيها، والتي كانوا عليها، فكان إسلامهم مشوهًا اختاروا أن يكونوا أنبياء فيه، مع أن باب النبوة قد ختم ببعثة النبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم، ومارسوا طقوسهم التعبدية التي هي مزيج من المسيحية والإسلام.

وعلى هذا النهج الخاطئ سار الموريش ومن بعدها أمة الإسلام.

أما درو علي صاحب ديانة الموريش فقد ولد في ولاية كارولينا الشمالية بشرق الولايات المتحدة سنة 1886م، وكان اسمه تيموثي درو، وقد نشأ بين قبيلة (شيروكي) من الهنود الحمر.

في السادسة عشرة من عمره عمل ساحرًا بسيرك، وكان هذا السيرك يتجول خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمن جولاته نزل هذا السيرك بمصر.

وكانت هذه الجولة في مصر نقطة تحول في حياة درو؛ إذ التقى بمن علمه حقائق كان يجهلها، عن القرآن وغيره.

ثم ادعى درو أن هذا الدرويش رأى النبي متجسدًا فيه، وبعد عودته لأمريكا ظلت فكرة النبوة تعتمل في ذهنه حتى صدح بها إثر رؤيته لحلم قيل له فيه: “يجب عليك تأسيس دين جديد لرفع البشرية المنهارة”([2])، وهو يدعي أنه جاء لخلاص شعبه، وإخراجهم من الظلمات إلى النور.

وبنى معبده الأول بنيويوك قبيل الحرب العالمية الأولى([3])، ولكنه وأتباعه لم يستقروا في هذه المدينة، بل أجبروا على مغادرتها إلى شيكاغو لرفضهم المشاركة في الحرب العالمية الأولى.

ومن شيكاغو كان الانطلاق الحقيقي لحركته، وأسس هناك معبد علوم الموريش.

وأساس فكرته أن الله بعثه لنصرة السود في أمريكا وخلاصهم، وقد انتشرت فكرته في عشرينيات القرن العشرين، “وخصوصًا في ولايات نيوجرسي، وميتشيغان (ديترويت)، ونيويورك، وفيلادلفيا، وأخيرًا إلينويس (شيكاغو) الشهيرة حيث انتقل للعيش فيها عام 1925 لأهميتها.

وتشير الإحصائيات أن عدد منتسبي جماعة موريش سينس (Moorish Science) حتى عام 1928م وصل إلى الثلاثين ألف عضو”([4]).

وكانت ديانة الموريش في صدام مع الحكومة، وبلغ الصدام ذروته بالهجوم على معبدهم ووقوع ضحايا من الموريش في ذلك الهجوم.

وفي عام 1929م استدعت الحكومة درو لاستجوابه، وتعاملت معه شرطة شيكاغو بوحشية مفرطة، ثم أفرجت عنه، ولم يلبث إلا قليلاً وهلك.

ويقول أتباعه: إنه تنبأ بساعة موته وهلاكه([5]).

ورغم موته إلا أن أتباعه “لم يسلموا من ملاحقة الإف بي آي الأمريكية (دائرة التحقيقات الفدرالية) التي اتهمتهم عام 1940م بأنهم يؤيدون اليابانيين في الحرب، ولكنها لم تستطع إدانتهم حتى أواسط الخمسينيات من القرن العشرين”([6]).

ويبدو أن الصراع بينهم وبين الدولة قد خفت؛ إذ إن الموريش يؤكدون في أدبياتهم على الطاعة للقانون والولاء والاحترام للحكومة واحترام الدستور الأمريكي([7]).

وقد قاربت معابدهم 90 معبدًا بجميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تنافس على زعامة الموريش بعد هلاك نبيهم:

– سي كيركمان من 1929 إلى 1959

– ف. نلسون من عام 1959 حتى 1963

– ج. بلاكلي من عام 1963 إلى 1971

– ر. لوف إل من سنة 1971 إلى 2002([8]).

وشيخهم الأكبر الآن هو الأخ آر. جونز-بي.

ومبادئ ديانة الموريش تقوم على خمسة أركان: الحب والحقيقة والسلام والحرية والعدالة.

أما كتابهم المزعوم فيتضمن آيات من القرآن وعظات من الإنجيل.

ومن نصوص قرآنهم المزعوم: “مجد الملك هو رفاهية شعبه. سلطته وهيمنته تعتمدان على قلوب رعاياه”([9]).

وهو يتكون من فاتحة وثمانية وعشرين فصلاً، الفصل الأول هو خلق وسقوط الإنسان، والفصل الثامن والعشرون والأخير هو نهاية الوقت وتحقيق النبوءات([10]).

وتزدان معابدهم ومواقعهم بالعلم الأحمر ذي النجمة الخماسية الخضراء المطابق للعلم الحالي للمملكة المغربية، ويفتخرون به، ويعتبرونه رمزًا لجذورهم وهويتهم المغربية.

ويرتدي رجال الموريش الطربوش الفاسي المغربي الأحمر، أما نساؤهم فلهنّ حجاب خاص يغطي الرأس فقط وتظهر رقابهن وفتحات صدورهن.

ولهم أعياد مرتبطة بالتقويم الميلادي هي:

– يوم ميلاد نبيهم درو وهو في 8 يناير (January 8th …Prophet Noble Drew Ali’s Birthday).

– رأس السنة الموريشية وهو في 15 يناير (January 15th …Moorish New Year).

ولم أعرف لم اختاروا يوم الخامس عشر من يناير مخالفين غيرهم في ذلك، وهل تقويمهم يبدأ بميلاد المسيح أم ماذا؟

– يوم العطاء وهو في 17 مارس (March 17th …Tag Day).

– يوم كبار السن، وهو في الأحد الأول من مارس (March (1ST Sunday) …Moorish Seniors Day).

– يوم السلطة، وهو في 20يوليو (July 20th …Authority Day).

– من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول المؤتمر الوطني لطائفة الموريش (September 15th through 20th …Moorish National Convention).

ولهم صحيفة ناطقة باسمهم هي “دليل الموريش” (Moorish Guide)، وكذلك لهم إذاعة، ولهم قناة على اليوتيوب اسمها: صوت مغاربة أمريكا (The Voice Of Moorish America).

وهم يسعون إلى الغنى عن طريق تعزيز الأمن الاقتصادي، بل يجتهدون ليكونوا قوة اقتصادية، ولعل هذا رد فعل على فقرهم وقهرهم الذي كانوا فيه إبان عهد الرق والعبودية.

ويقولون في صلاتهم: “الله، أبو الكون، أبو الحب والحقيقة والسلام والحرية والعدالة.

الله هو الذي يحميني، هو مرشدي، هو خلاصي، في الليل والنهار من خلال نبيه المقدس درو علي. آمين”([11]).

ولا يخفى على كل ذي لبّ أنه مهما ادعى مدعٍ انتسابه للإسلام، ثم جمع مع هذا الانتساب إيمانًا بنبي آخر، أو قرآنًا آخر، فإيمانه مردود عليه حتى يعود لطريق الحق فلا يشرك مع النبي محمد أحدًا من البشر في النبوة، ولا يحرّف كلام الله بالزيادة أو النقصان.

([1]) عادل سالم: (أمة الإسلام) في الولايات المتحدة الأمريكية، موقعه الشخصي.

([3]) تحديدًا سنة 1913م.

([4]) عادل سالم: (أمة الإسلام) في الولايات المتحدة الأمريكية، موقعه الشخصي.

([6]) عادل سالم: (أمة الإسلام) في الولايات المتحدة الأمريكية، موقعه الشخصي.

([8]) عادل سالم: (أمة الإسلام) في الولايات المتحدة الأمريكية، موقعه الشخصي.