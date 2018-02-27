في الذكرى الرابعة والعشرون لمجزرة الحرم الإبراهيمي

الصمت يغلف المشهد والقاتل مسترسل في جريمته والمكان ثابت أما التاريخ فمتفرج مضى عليه أربعة وعشرون سنة، ففي 25 شباط/فبراير 1994، فجر يوم الجمعة الذي صادف 15 رمضان، نفذ النقيب في جيش الاحتلال الطبيب ” باروخ غولدشتاين” مجزرةً في حق المصلين في الحرم الإبراهيمي وهم في سجود التلاوة، أُطلق الرصاص بشكل كثيف على رؤوس وظهر المصليين دون توقف، فقتل 30 شهيدا وجرح أكثر من 300 أخر.

وقد أُرتكبت هذه المجزرة بتواطؤ ومشاركة جنود الاحتلال الذين اغلقوا أبواب المسجد لمنع هروب المصلين ومنع انقاذ الجرحى، وأطلق الجنود الاحتلال النار على المصلين الناجين بحياتهم والمصلين الذين كانوا يحملون الجرحى لإسعافهم.

لم يكتفوا بما فعلوه في المسجد بل وأثناء تشيع والدفن أمطرهم ومن كل الجهات بوابل من الرصاص، وكان من بين المشيعين محمد عطية السلايمة الذي سقط شهيدا وهو يدفن أحد الشهداء برصاص قناص صهيوني، ليدفن الشهيدين في قبر واحد.

وقد روى أحد الشهود “طلال أبو سنية” أن “باروخ غولدشتاين” لم يكون وحده بل كان معه العقيد “رونين رفيف” قائد الجنود المسؤولين عن حراسة الحرم و”بن بنيامين” مسؤول الحراسة عن المدخل الرئيسي للحرم و”كوبي بن يوسف” مسؤول الحراسة و”فيف دوري” حارس المدخل الشرقي للحرم والذين شاركوا “باروخ غولدشتاين” في اطلاق النار على المصلين، و الرائد “دوب ستلمان” قائد منطقة الحرم الإبراهيمي، و “الكولونيل مائيل كليغي” قائد جيش الاحتلال أنذاك.

باروخ غولدشتاين لم يكن وحده مسؤولاً بل المنظومة كاملة لهذا الاحتلال الغاشم، الذي رسخ مفاهيم الصهيونية العنصرية، التي تسمح بقتل غير اليهود دون رحمة أو تأثر.

إثر الضجة التي قامت، أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدة ستة أشهر كاملة بذريعة التحقيق في الجريمة وشكلت لجنة تحقيق يرأسها “مائير شماغار” والتي حملت أسمه، وحصرت هذه الأخيرة التهمة في “باروخ غولدشتاين” وحركة “كاخ”، وتغاضت عن مشاركة الحراس والجيش، وخرجت اللجنة بتوصيات تقضي بتقسيم الحرم الإبراهيمي إلى قسمين، وفرض هذا الواقع بالقوة مما زاد في صعوبة مواطني البلدة القديمة، فقد أعطى هذا للاحتلال الحق في السيادة على 60 بالمئة أي الجزء الأكبر بهدف تهويده والاستلاء عليه، ويضم هذا الجزء مقامات وقبور أنبياء، وشخصيات تاريخية، إضافة إلى صحن الحرم، وهي المنطقة المكشوفة فيه، حيث مُنع الأذان في الحرم الإبراهيمي مرات عديدة.

وفي هذه الذكرى الرابعة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية حرمة الحرم الإبراهيمي الشريف، وأنه إسلامي خالص للمسلمين، وطالبت بعودة الحرم الإبراهيمي لسيادة الأوقاف الإسلامية الكاملة عليه، وإخراج المستوطنين من القسم المغتصب فيه، وأشارت إلى أن الحرم الإبراهيمي سُجل على قائمة التراث العالي المهدد بالخطر في منظمة “اليونسكو”، لذا المنظمة والدول التي صدرت وصوتت للقرار يتحملون مسؤولياتهم تجاه الحرم، لوضع حد لعنجهية الاحتلال ومستوطنيه والعبث الخطير بحاضر ومستقبل الحرم، والحفاظ على قدسية ومكانة المسجد.

المجازر لها بدايات معلومة لكن ليس لها نهايات، فالذين عاشوا أو بقوا أحياء من بعدها لا يعيشون كما يعيش الأحياء، حياتهم دوما تتأثر، تتغير، تتطور لا كما يردون وإنما تجتذبهم دوما إلى الوراء نحو تلك التجربة المأساوية بوعي أو بلا وعي، الذكريات الموجعة.