الدولة والشريعة في الفكر الإسلامي المعاصر

العلاقة بين الدين والدولة من القضايا التي شغلت الفكر الإسلامي المعاصر منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى لحظتنا الراهنة، إذ انشغلت بهذه القضية كافة التيارات الدينية وغالبية المفكرين المسلمين، وكذلك جمهور الحركات الإسلامية، وعلى وقع تلك الأفكار تحركت الأحداث، ووقعت الانقسامات والصدامات، وسالت الدماء وسُلبت الحريات، فالقضايا المتعلقة بالسياسة والسلطة والحكم كانت من أوائل الأسئلة التي طرحها الفكر العربي والإسلامي، وذلك عقب احتكاكه العسكري بالغرب مع الحملة الفرنسية 1797م، وكذلك مع احتكاكه الثقافي في البعثات العلمية التي أرسلها محمد على باشا والي مصر إلى فرنسا.

ويلاحظ أن كثيرا من مفكري تلك المرحلة أرجعوا السر في التفوق الغربي إلى تنظيم الدولة في الغرب؛ أي أنهم أرجعوا سبب التخلف إلى طبيعة الحكم والنظام السياسي في البلاد العربية والإسلامية، وتأسيسا على ذلك اختلف المفكرون في روشتهم الإصلاحية، فالبعض رأي أن العلاج لا يكون إلا بالفصل بين الدين والدولة، وذلك بتبني النموذج العلماني على غرار الحالة الأوروبية، والآخرون اقترحوا الرجوع إلى التجربة الإسلامية الأولى وتبني نموذج الشورى، وفي هذه الأثناء دوى سقوط الخلافة العثمانية عام 1924 على تلك الأصوات، وصدر كتاب الشيخ “علي عبد الرازق” “الإسلام وأصول الحكم” بعد أقل من عام من سقوط الخلافة ليصدم الناس بأفكاره في قضية العلاقة بين الدين والدولة، خاصة مقولته:” أن الإسلام دين لا دولة، ورسالة لا حُكم” وأن محمد صلى الله عليه وسلم “ما كان ملكا ولا مؤسس دولة”.

كانت الصدمة كبيرة وسرعان ما برزت الحركات الإسلامية خاصة حركة الإخوان المسلمين عام 1928 متبنية النموذج الإصلاحي وصولا إلى إعادة بناء الدولة الإسلامية من جديد بحيث تكون بديلا عن سقوط الخلاقة، ومعلنة أن “الإسلام دين ودولة”

وفي هذا الإطار يأتي كتاب “الدولة والشريعة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر” تأليف “براق زكريا” والصادر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، في بيروت عام 2013، في (433) صفحة، باعتباره بحث في دفاتر التيارات الإسلامية وأوراقها للوقوف على حقيقة الإنتاج الفكري لها في مسألة العلاقة بين الشريعة والدولة، وموقع الشريعة في الدولة لدى مفكري الإسلام المعاصرين، إذ كانت الإشكالية الكبرى في تلك العلاقة تدور حول المرجعية، وهل الشريعة أم الدستور هي مرجعية الدولة؟ وهل الإسلام دين ودولة وعقيدة وشريعة أم هو دين وعقيدة فقط؟ وما هي المرجعية الحاكمة في أمور القضاء والسياسة والاقتصاد والإدارة هل هي الإسلام أم القانون الوضعي؟

تيارات الفكر الإسلامي

انقسم إنتاج الفكر الإسلامي المعاصر إلى عدة مدارس فيما يتعلق بالعلاقة بين الدولة والشريعة، منها:

-مدرسة الفصل بين الدين كمرجعية وشريعة وقانون عن الدولة، حيث اعتبر مفكرو هذه المدرسة أن الفصل هو الترياق لحالة التخلف والتراجع الحضاري في العالم الإسلامي، واستندت هذه المدرسة إلى فرضية أن رجال الدين هم سبب أزمة التخلف والاستبداد، لذا فتنحيتهم عن المشهد وكف أيديهم عن السلطة هو بداية الطريق للتقدم والنهوض.

والحقيقة أن هذه المدرسة وقعت أسيرة لاستنساخ التجربة الأوروبية التي كانت تحتل فيها الكنيسة مكان الهيمنة على القرار السياسي، متجاوزة صلاحياتها الروحية إلى فرض وصايتها على السلطة، غير أن التجربة في العالم الإسلامي تؤكد أن المؤسسة الدينية كانت إحدى أدوات السلطة في فرض استبدادها على المجتمع، ولم تكن لها وصاية على مؤسسة الحكم، أي أن سبب التخلف الرئيس في العالم الإسلامي راجع إلى تخلف السلطة واستبدادها واحتكارها للمجال الدنيوي وكذلك المجال الديني.

-المدرسة الإصلاحية: هذه المدرسة عُني مفكروها بمسألة العودة إلى الإسلام في نقائه الأول، ومن أبرز مفكريها “رفاعة الطهطاوي، وخير الدين التونسي، وجمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وعبد الرحمن الكواكبي ، وخالد محمد خالد وعلال الفاسي، وعبد الحميد بن باديس.

والجيل الأول من رواد تلك المدرسة اهتم بالحديث عن الدولة الحديثة القائمة على العدل الذي هو من مقتضيات النظام السياسي الإسلامي، لذا لم يجد كثير من هؤلاء المفكرين حرجا في الاقتباس من الغرب في إصلاح الدولة والسلطة، ويلاحظ أن من هؤلاء النهضويين من اهتم بنقد الاستبداد، حيث أنتج الأفغاني أول مقالة نقدية حديثة في الاستبداد، رأي فيها أنه لا حياة للشرق إلا بالعدل، ثم جاء الكواكبي ليؤكد أن الاستبداد أصل داء الانحطاط ولا دواء له إلا بالشورى الدستورية.

والخلاصة أن هؤلاء المفكرين صرفوا جزءا كبيرا من جهدهم الفكري للدفاع عن فكرة العدل ومقاومة الاستبداد باعتبارهما حجرا الزاوية في الدولة الحديثة، لذا وجهوا انتقادات لاذعة لدولة الخلافة العثمانية، ومع الانتقادات بدأت البذور الأولى لفكرة الدولة الوطنية في خطابات بعض هؤلاء النهضويين ، غير أن سقوط الخلافة عام 1924 أثر على الخطاب النهضوي فيما يتعلق في العلاقة بين الدين والدولة وتجلي ذلك في الشيخ محمد رشيد رضا الذي تبنى خطابا مدافعا عن الهوية.

-المدرسة الإحيائية الإسلامية: وهي مدرسة متعددة التيارات والمشارب والنزعات، لكنها تشترك جميعا في وقوفها ضد أطروحة الفصل بين الدين والدولة، ومن أبرز روادها رشيد رضا وحسن البنا، وأبو الأعلى المودوي وسيد قطب ومحمد الغزالي ويوسف القرضاوي.

وتميزت هذه المدرسة بظهور حركات إحيائية دينية في عدة بلدان إسلامية، ومع ازدياد الموجات التغريبية في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين خاصة الأفكار الشيوعية والقومية والاشتراكية، صرفت تلك الحركات الإحيائية جزءا كبيرا من إنتاجها الفكري إلى الدفاع عن الهوية الإسلامية للدولة، ثم توزعت إلى أحزاب وجماعات تنادي بإقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة ، ووقعت غالبية هذه الحركات الإحيائية في صدام مع الدولة، وكان أبرز مفكريها هو سيد قطب يرفض “الفصام النكد بين الدين والدولة”.

الدولة في الفكر الجهادي

يؤكد الكتاب أن التيار الجهادي رغم أن كثيرا من المتخصصين في الحركات الإسلامية يرون أنه تأثر بأفكار أبو الأعلى المودودي وسيد قطب، إلا أن ذلك الفكر كان “يجمع من كل جبل عصا”، فهذا الفكر نشأ بعد نكسة 1967 في مناخ مثقل بالتناقضات والإحباط والقلق، والفشل السياسي والاقتصادي، وإخفاق الدولة الوطنية، وفي هذا المناخ نشأ ذلك التيار حالما بالدولة الإسلامية التي تقيم العدل وتحقق الرخاء وتطبق الشريعة، وأمام عناد الواقع تبنى هذا التيار العنف سبيلا لتحقيق أفكاره، وظهرت تيارات تحمل أفكاره منها: “جماعة التكفير والهجرة” و”تنظيم الجهاد” و”الجماعة الإسلامية” و”جماعة الفنية العسكرية” أو “شباب محمد”، وظهرت قيادات لا تقدم إنتاج فكري حقيقي في العلاقة بين الدين والدولة، وإنما تتبنى نموذجا للرفض، مثل شكري مصطفى وصالح سرية ومحمد عبد السلام فرج وسالم الرحال وكرم زهدي وعبود الزمر وعمر عبد الرحمن، كذلك ظهرت مفاهيم جديدة في حقل العلاقة بين الدين والدولة من قبيل: الحاكمية والولاء والبراء والطاغوت والتكفير ونواقض الإسلام، والخروج على الحاكم، والفئة الباغية، ودار الإسلام ودار الكفر.

ويخلص الكتاب أن أزمة الفكر الإسلامي المعاصر تكمن في عدم تحرير المفاهيم الكبرى التي أصابها الالتباس ومشكلات التأويل ومنها: العلمانية والدولة والدين والشريعة، كذلك هناك التباس في الفكر العلماني تجاه الدين الإسلامي إذ يضاهيه هؤلاء بالتجربة المسيحية في الحالة الغربية رغم الاختلاف الكبير بينهما، حيث انتهت تلك الحالة في الغرب بإبعاد الدين عن المجال العام وقصره على الشأن الفردي أما الإسلام فالمجال العام هو ميدانه الرئيس الذي تتجلى فيه قيمه وغاياته الكبرى، كما يلاحظ أن الخطاب الإسلامي وقع في مأزق الإصرار على حصر الدين في الشريعة وقصر الشريعة على القانون خاص الحدود، كذلك وقع في مأزق آخر وهو تضخيم دور الدين في الجانب السياسي بحيث غطى على بقية الجوانب الأخرى، بل تم تحويل العملية السياسية إلى قضية دينية مطلقة، وهو ما اختزل المشروع الإسلامي الإصلاحي والنهضوي في جانب الوصول إلى السلطة أو الإصلاح من خلال التحكم في السلطة والدولة.