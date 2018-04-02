مسيرة العودة الكبرى ..دروس لا تنتهي

يفاجئنا الفلسطينيون بالتسلل من بنات –صفقة القرن- وقرار ترمب ،وتهافت حكام المسلمين لمد أوصال المودة والاتصال بالكيان الصهيوني والتسابق في خطب وده, وبين تجهيزات واضحة وضغوطات على المقاومة وحصار لمواردها، ومنافذها، ومحاولة إشغالها بغير المقاومة والتفكير فيها نظرًا وعملًا بافتعال قضايا خارجية وداخلية.

ووسط تأزم الشعوب المجاورة التي كانت دائمًا وأبدًا ظهيرًا شعبيًا بارزًا وإشغالها بمقاومة حكامها المستبدين والقاتلين، ووسط مأسسة مفهوم “الإرهاب” وربطه دائمًا بفكرة “المقاومة” وتشويه المقاومة واتهامها بالجاسوسية – لا ندري لصالح من؟!! فالعدو الذي تواجهه هو عدونا جميعًا- ووسط تجفيف أفكار المقاومة من مرجعيته الإسلامية بل والوطنية كذلك، واتهام تلك المرجعية في عقر دار الإسلام بدعم “الإرهاب وتجذيره” في العالم !!

في وسط كل ذلك يفاجئنا الفلسطينيون بيوم الأرض, وهو اليوم الذي يؤرخ لأحدى معالم مسيرة المقاومة ليس في فلسطين وحدها وإنما يؤرخ لمسيرة المقاومة في الأمة، ويرجع إلى الإضرابات الكبرى تبعها انتفاضات ومظاهرات قام بها الفلسطينيون عندما صادر الكيان الصهيوني آلاف من الدونمات من الأراضي الفلسطينية يوم 30 مارس 1976م.

أملاك الغائبين يستولى عليها المحتلين

ومن الأحداث الرئيسة التي ارتبطت بتدشين يوم الأرض ما أصدر الاحتلال من قانون “أملاك الغائبين” لمصادرة أملاك الفلسطينيين الذي هجرهم الاحتلال بعد حرب 1948. وكما تذكر الموسوعة الفلسطينية[1] بأنه مما يلفت النظر في هذا القانون تعريفه كلمة “غائب” الواردة في الفقرة ب من مادته الأولى. وتنص هذه الفقرة على أن “الغائب” يعني:

1- الشخص الذي كان – في أي وقت يقع بين يوم 29 تشرين الثاني 1947 واليوم الذي يعلن فيه أن حالة الطوارئ التي أعلنها مجلس الدولة المؤقت في 19 أيار 1948 قد ألغيت – كان المالك الشرعي لأية ملكية تقع في منطقة إسرائيل، أو كان منتفعاً بها، أو واضعاً يده عليها إما بنفسه أو بواسطة غيره، وكان في أي وقت خلال تلك الفترة.

2- من رعايا لبنان أو مصر أو سورية أو العربية السعودية أو شرقي الأردن أو العراق أو اليمن .

3- في إحدى هذه الدول أو في جزء من فلسطين خارج منطقة إسرائيل، أو كان مواطناً فلسطينياً غادر مكان إقامته المعتاد في فلسطين إلى مكان خارج فلسطين من قبل الأول من أيلول 1948، أو إلى مكان في فلسطين كانت تسيطر عليه في ذلك الوقت قوات سعت إلى منع إقامة دولة إسرائيل أو حاربتها بعد إقامتها.

4- مجموعة من الأشخاص كانت، في أي وقت من الفترة المحددة في الفقرة 1، المالكة الشرعية لأية ملكية تقع ضمن منطقة إسرائيل، أو منتفعة بها، أو واضعة يدها عليها إما بنفسها أو بواسطة غيرها، وكان جميع أعضائها والشركاء فيها أو مالكي أسهمها أو مديريها من الغائبين حسب المعنى المحدد في الفقرة 1، أو التي تقع إدارة عملها بشكل آخر تحت يد غائبين من هذا القبيل بشكل واضح، أو التي يكون كل رأسمالها في يد غائبين من هذا القبيل”.

هذا التعريف الشامل يجعل كل مالك فلسطيني غائباً إذا كان قد غادر قريته أو مدينته إلى إحدى البلاد المجاورة لتدبير بعض شؤونه في أي وقت منذ تاريخ إصدار قرار تقسيم فلسطين. وهذا أمر تعود كثير من سكان القرى والمدن العربية أن يفعلوه. كما يعتبر الفلسطيني غائباً إذا ترك قريته وانتقل إلى إحدى المدن والقرى المجاورة. كما فعل ويفعل سكان القرى العرب حين تحتل القوات الإسرائيلية مناطقهم. بل يجعل القانون المالك الفلسطيني غائباً إذا انتقل من حي إلى آخر ضمن إحدى المدن الكبيرة، أو إذا نقلته قوات الاحتلال الصهيوني بالقوة من مكان إلى آخر.

يتألف قانون أملاك الغائبين من تسع وثلاثين مادة، وقد أقرته الكنيست الإسرائيلية في 14/3/1950 ونشر في “كتاب القوانين” في 30/3/1950، واعتبر قانوناً معدلاً لأنظمة الطوارئ ( أملاك الغائبين) الصادرة في 12/12/1948 وبديلاً لها ابتداء من 31/3/1950.

وكانت المنظمات الصهيونية حتى قبل إعلان قيام (الدولة) قد اتخذت عدداً من الإجراءات للعمل على الاستيلاء على أية أملاك عربية تقع تحت يد القوات الصهيونية. ففي آذار سنة 1948 أقامت الهاجاناة[2] لهذا الغرض “لجنة الأملاك العربية في القرى”. وعين قيم عام على أملاك العرب في الشمال في نيسان سنة 1948 بعد احتلال حيفا. وتلا ذلك تعيين قيم آخر في يافا بعد احتلالها في 14/5/1948. ثم أنشئت دائرة سميت “دائرة أملاك العرب” مهمتها مراقبة الأملاك العربية التي تسيطر القوات الإسرائيلية عليها. وفي تموز سنة 1948 عين قيم عام على أملاك الغائبين، وفي كانون الأول سنة 1948 أصدرت الحكومة الإسرائيلية أول مجموعة أنظمة بشأن أملاك الغائبين.

وبحسب أحكام المادة الرابعة من قانون أملاك الغائبين لعام 1950 تصبح جميع أملاك الغائبين حسب تعريف القانون لهم منوطة بالقيم على أملاكهم. وهذا القيم يعينه وزير المالية الإسرائيلي (المادة الثانية، وتنتقل إليه تلقائياً كافة الحقوق التي يتمتع الغائب بها في أية ملكية. كما يحق له وضع اليد على أية ملكية حين يجد ذلك مناسباً (المادة الرابعة).

وللقيم أيضاً أن يقوم بإدارة أي عمل تجاري يعتبر من أملاك الغائبين، وتصفية العمل إذا كان يعود إلى شخص واحد، أو حل الشركة إذا كان العمل يعود إلى مجموعة من الشركاء (المادة الثامنة).

وإذا كانت أية ملكية من أملاك الغائبين محتلة من قبل شخص لا يحق له احتلالها حسب تقدير القيم يكفي أن يصدر القيم وثيقة يعلن فيها ذلك لكي يصار إلى إبعاد ذلك الشخص عن الملكية. وتعتبر أية وثيقة يصدرها القيم من هذا القبيل حكماً قضائياً. وعلى الشخص المبعد، أو الذي صدرت وثيقة من هذا النوع بحقه، اللجوء إلى محكمة لإبطال فعل الوثيقة إذا كان له الحق في احتلال الأرض خلافاً لتقدير القيم على أملاك الغائبين (المادة العاشرة).

كما يحق للقيّم إيقاف أي عملية بناء تجري على ملكية من أملاك الغائبين دون إذن منه، وهدم أية أبنية تمت إقامتها، وتغريم الشخص المسؤول عن البناء أو الأشخاص المنفذين بدفع تكاليف الهدم. ويعتبر أي شخص يحاول عرقلة الهدم مرتكباً جنحة (المادة الحادية عشرة)، ويتعرض لعقوبة السجن أو الغرامة أو كلتيهما معاً (المادة الخامسة والثلاثون).

ويحصر القانون حق شراء أملاك الغائبين غير المنقولة بسلطة تنمية تشكل بموجب قانون يصدر عن الكنيست (المادة التاسعة عشرة). وقد شكلت سلطة للتعمير والإنشاء بقانون أقرته الكنيست بعد خمسة أشهر من صدور قانون أملاك الغائبين.

ويضم القانون عددا من المواد التعسفية الأخرى التي تعطي القيم حرية شبه مطلقة في وضع اليد على الأراضي وتجعل الاعتراض على إجراءاته أمراً بالغ الصعوبة. فالمادة السادسة عشرة تعفي القيّم، أو أي شخص يعمل بناء على توصياته، من أية مسؤولية مدنية إذا قام بإجراءات بحق ملكية ما على أساس أنها من أملاك الغائبين وهي في الواقع ليست كذلك، تعفيه إذا كان تصرفه بناء على اعتقاد نزيه ومعقول. ولا تحدد المادة أي مقياس لتقرير نزاهة مثل هذا الاعتقاد الخاطئ أو معقوليته.

كما تقضي المادة السابعة عشرة بأن أية صفقة تعقد بحسن نية بين القيّم وشخص آخر بصدد ملكية اعتقد القيّم في حين عقد الصفقة أنها ملكية منوطة به (أي من أملاك الغائبين) لا تصبح باطلة المفعول وتبقى نافذة ولو ثبت أن الملكية لم تكن في ذلك الحين منوطة بالقيم. وتنص المادة الخامسة على أن “كون هوية الغائب غير معروفة لا يمنع أن تكون ملكيته من أملاك الغائبين”.

الغائبون يعودون

هذه قصة يوم العودة أو مسيرة العودة، عودة أصحاب الأرض . و يوم 30 مارس 2018 -وفي وسط كل هذه المتغيرات في الداخل الفلسطيني والمحيط الإقليمي له- يعود مئات الألوف لم يشهدوا بالطبع قانون أملاك الغائبين، ولكن وراثة الحق بالفطرة، ومقاومة المحتل ليست بحاجة إلى حضور الواقعة طالما آثارها ما زالت قائمة – فالحق لا يسقط بالقدم- يعود كل هذا العدد من الشباب والشابات الفلسطينيات ليعطي صفعة لصفقة القرن المزعومة في أوهام الاحتلال ومن يحالفه من القادة العرب والغرب، ويذكرهم بمفصلية أركانها ثلاثة: المقاومة والشباب والأرض.

[1] انظر الموسوعة الفلسطينية https://www.palestinapedia.net/.

[2] مؤسسة عسكرية يهودية تأسست تحت الانتداب البريطاني عام 1921 لطرد الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة العسكرية.