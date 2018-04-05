تحقيق الحريات من أسباب التكامل

الحرية أحد أهم القواعد الأساسية لـ(التكامل بين السلطة والشعب)، هذا التكامل الذي حرص عليه الإسلام، كما ذكرنا في مقال سابق، بحيث تكون الدولة بنيانًا واحدًا، وجسدًا واحدًا. جميعها على قلب واحد فيما بينها، ويدًا واحدة على أعدائها.

وأنَّى يقوم (التكامل) أو يكون، في ظل حكم يُلغي قيمة الفرد، ويقتل حوافزه، ويجعل القيمة كلها للسلطة، ممثلة في الحزب الحاكم، أو لجنته العليا، أو الديكتاتور! أمَّا الأفراد فهم كالعبيد؛ يُساقون إلى غير ما يريدون، ويُكرَهون على غير ما يحبون، ويَجْرَعون من الأفكار والأنظمة ما لا يقبلون..

إن مثل هذه الحياة التي يحوطُ الخوف فيها الأفراد، وتُقتل فيها الإبداعات، وتتجمد فيها الأفكار، ولا يأمن الإنسان فيها على نفسه، فضلا عمن يعول. هي التربة الخصبة لنمو الطغيان والاستبداد والإرهاب، وهو ما حرص الإسلام أن يطهر مجتمعاته منه.

ومن هنا حرص الإسلام على رعاية بنيان الحرية في دولته، وجعلها مسؤولية السلطة والأفراد جميعًا، فهما أول من يجني جميل ثمارها، كما أنهما أول من يتجرع مرارة فقدها.

فربَّي النَّاس في دولته حكامًا ومحكومين، على الشُّعور بالكرامة، وعزة النفس، جاعلًا ذلك من خصائص الإيمان وآثاره، { وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [المنافقون:8]، بل من خصائص الإنسان { وَلَقَد كَرَّمنَا بَنِيٓ آدَمَ} [الإسراء: 70].

كما غرس فيهم الإيمان بقيم الإخاء والمساواة، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحرية. فلا طبقية في المجتمع المسلم الحقيقي، ولا امتياز لفئة على فئة، ولا لأسرة على أسرة، فالحاكمون من الشعب، والشعب ليس أقل من حُكّامه، والجميع عبيد لرب واحد، وأبناء لأب واحد، ولا معنى إذًا لأن يستعلي أو يتسلط بعضهم على بعض، ويتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله.

كما أوجب على السلطة أن تسمع للأفراد، وتُفسح لهم مجالات وقنوات مشروعة منضبطة، لتصل أصواتهم إليها من خلالها، نصحًا أو تقويمًا، أمرًا بمعروف أو نهيًا عن منكر. فالمسلمون جميعًا مأمورون بالتناصح، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الدين، و«التواصي بالحق» من أسباب النجاة من الخسران. ولا أحوج للنصيحة من ذوي السلطان؛ لما للسلطة من زهو وفتنة. وفي الحديث: “الدين النصيحة” قلنا: لمن يارسول الله؟ قال: “لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم”[1].

كما يربي الإسلام الناس في دولته حكامًا ومحكومين، على رفض الفساد والمنكر، فلا تتحرج السلطة أن تقول للمسئ: أسأت، كما تقول للمحسن: أحسنت. بل تتدخل إن اضطر الأمر لتغيير المنكر والفساد بيدها وسلطانها. ولا يهاب فردٌ من الأفراد وخصوصًا من أهل الرأي والحكمة أن ينكر الفساد بلسانه، ويردَّه على صاحبه. بل يسعى الجميع في الدولة لردِّ المنكر أو الظلم أو الفساد، ودفعه عن الأمة ما استطاع، مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، حتى لا يُؤدِّي الأمر إلى منكر أشد وأفظع. أما المستضعفون في الأرض أو الذين لا حيلة لهم في التغيير بفعل ولا قول، فينكرون الفساد بقلوبهم، غير راضين به، ولا مقرين له، وذلك أضعف الإيمان.

وهكذا لم يحجر الإسلام على فرد أو فئة أن تنكر المنكر، وتقوِّم العوج، وتعارض الفساد. وهذا كله لا يكون إلا في مجتمع حر كريم، تُراعَى فيه حُرمة الإنسان، وتُسمع كلمته، وتُقدَّر نصيحته.

كما جعل الإسلام من أهم واجبات السلطة أن تسعى في قضاء حوائج من ولاها الله عليهم، وإلا لحقها الإثم والعقوبة، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من ولاه الله عز وجل شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم، وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره”[2]. وفي رواية: “فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة”[3]. ودعا صلى الله عليه وسلم على من شقَّ على رعيته، وقصد إضرارهم بأن يشقَّ الله عليه[4]. فمن لم يرحم رعيته وأمته ليس برحيم، وفي الحديث: “والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا”. قالوا : يا رسول الله كلنا رحيم . قال: “إنه ليس برحمة أحدكم، ولكن رحمة العامة رحمة العامة”[5]. وفي رواية: ” ليس برحمة أحدكم صاحبه, ولكن يرحم الناس كافة”[6].

الحريّة من أعظم السّبل لرفعة المجتمعات وتقدّمها

وأينما وجّه الإنسان وجهه في هذا العالم، أو قلَّب في صفحات التاريخ، يرى الدّول التي تتمتّع بالحريّة هي الأكثر تقدّمًا ورقيًّا وحضارة، ذلك بأنّ الحريّة تخرج كلّ ما لدى الأفراد من مهارات وقدرات، يسخّرونها في خدمة وطنهم وتقدّمه. بينما المجتمعات أو الشعوب التي حُرمت الحرية تجدها في الغالب مجتمعات متخلفة عن ركب الحضارة والتقدم، فمثل هذه الدول غالبًا ما تكون مشغولة بالعداوات فيما بينها وبين شعوبها، تأكلها الصراعات، وتشغلها الفتن والعداوات، عن التنمية والابداع، وتطوير البلاد. كما أن مثل هذه الدول – والواقع خير شاهد على ذلك- تتحكم فيها الطبقية بامتياز، فتستخدم القلة فيها الكثرة، وتتعالى الطبقة الحاكمة على طبقات الشعب الأخرى، مما يملأ قلوب تلك الطبقات بالحنق على السلطة، وربما أغراهم هذا الوضع للقتال والصراع مع السلطة، في سبيل الحصول على الحق، مما يُعرض الدولة لخسارات كبرى، ويفتح أبواب الفتن والشرور عليها، وبدلا من أن ينشغل الشعب بالتنمية والإبداع وتطوير نفسه، وتجديد شبابه، وتجنيد قواه كلِّها للمساهمة في نهضته وتنميته ورقيه، حتى لا يتخلَّف عن عالمه وعصره، عصر الثورات العلمية الهائلة، ينشغل بعضه ببعض، وبدلًا من أن يقف جميع أبناء الوطن الواحد جبهة متراصَّة في وجه العدو الحقيقي للأمة، تجد الأخ يقاتل أخيه في نفس الوطن، ويشعر أنه في وطن لا ينتمي إليه، فتزداد الأمة تمزُّقـًا وتناحرًا، ويذوق بعضهم بأس بعض.

وأخيرًا: إن وجود الحرية الحقيقية في الدولة الإسلامية، عامل مهم من عوامل التكامل الحقيقي بين السلطة والشعب، بل لو فطن المستبدون والمتسلطون في الأرض لعرفوا أنه المصل الواقي من الثورات والاضطرابات في البلاد، فالمجتمعات الحرة هي عُدة الإبداع والإنتاج، وبالتالي التقدم والنمو، فأبناؤها جميعًا يد واحدة، لا تمزقهم الطبقية، أو العُنصرية، ولا امتياز فيها لفئة أو لأسرة أو لشخص على غيره، فالجميع يشعر بأهميته ومكانته، وبالتالي انتمائه لهذا الوطن. فيقف الجميع جبهة واحدة، متراصة أمام أعداء الوطن الحقيقيين، الذين يفكرون في احتلال أرضه أو انتهاك حرمته، بغزو فكري أو ثقافي أو سياسي، أو حتى عسكري. كما يكوِّنون جميعًا وحدة مجتمعية في معركة البناء والتنمية، حتى تتبوَّأ الأمة مكانتها، ومكانها الحقيقي بين الأمم.

ولا شك أن هناك فرق وبون شاسع بين الحرية والفوضى، وهو واضح لكل ذي عينين، ولا حجة لديكتاتور أو مستبد يقود شعبه بالحديد والنار، بحجة أن الحرية تجلب الفوضى، بل تجلب الاستقرار والقوة والإنتاج والتقدم.

[1]– رواه مسلم في الإيمان (55) عن تميم الداري.

[2]– رواه أبو داود في الخراج والإمارة (2948)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6595)، عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه.

[3]– رواه أحمد (22076)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. عن معاذ.

[4]– إشارة إلى حديث: “اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به”. رواه مسلم في الإمارة (1828)، عن عائشة رضي الله عنها.

[5]– رواه الحاكم في البر والصلة (7310)، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

[6]– أخرجه الألباني في الصحيحة (167) عن أنس رضي الله عنه.