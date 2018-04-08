الغرب لا يرى إلا نفسه!

تحتل مسألة الذاتية والغيرية مكانها في الفكر الإنساني نظرا لتحولها في التفكير الغربي إلى عقدة بات شفاؤها أقرب إلى الاستحالة، فالعقل الذي أنتج معارف الغرب ومفاهيمه كان يعمل بشكل مواز مع خط السلطة الكولونيالية([1]) ليعيدا معا إنتاج أيديولوجية كونية تنفي الآخر وتستعلي عليه، فقد نظرت الذات الغربية إلى حالة التنوع التي تملأ الأرض دينيا وثقافيا باعتبارها اختلافا جوهريا مع الذات الغربية الحضارية، وكانت تجربة الاستعمار تأكيد لهذه الروح والفلسفة التي تمجد الذات، وتُدني من قيمة الآخر، فالغرب في كثير من الأحيان هو توصيف لأيديولوجيا أكثر من كونه حقيقة موضوعية أو جغرافية.

وقد خصصت مجلة “الاستغراب” عددها العاشر والصادر في شتاء 2018 في أربعمائة صفحة، للبحث في الذاتية والغيرية باعتبارها أهم إشكاليات الاجتماع الإنساني المعاصر، من خلال ترجمة نصوص مختارة بعناية تقترب من تنظيرات الحداثة الغربية في تقديسها لذاتها، إضافة إلى نقد لهذه الروح، لإيجاد قدر من العمق المعرفي بالذاتية والغيرية في التجربة الغربية الحديثة.

أنا أفكر..أنا أستعمر

بدأت مشكلة الذاتية في الحداثة الغربية منذ فلسفة ديكارت “أنا أفكر إذا أنا موجود” التي أسست للحداثة بنيانها الفسلفي وهندستها المعرفية والتي ترتكز على أن كينونة الإنسان تظهر بتفكيره بمعزل عن الخالق، وهو منطق حرم الإنسان من معرفة نفسه وانسحب كذلك على عدم معرفته للآخر، وكانت نتيجة هذه الأنا المتمركز حول ذاتها إنتاج استبداد واستعلاء على كل مغاير، فصارت أنانية ضد الخالق، وأنانية ضد المخلوق، وكان الأثر المترتب على هذه الرؤية ظهور ليبرالية حادة ذات نظام سياسي واقتصادي واجتماعي غاية في الأنانية، كما أنتج مفكرو ما بعد الحداثة ثقافة الإقصاء والاستلاب والاستعلاء على الآخر، وكان المآل الذي انتهت إليه تلك الذاتية الحداثية هو فقدان العقل لدوره في تحكيم البديهيات الأخلاقية، ورفضه قبول أي شيء معياري خارج التحكيم الشخصي، لذا اعتبرت الحضارة الغربية نفسها الحضارة الأخيرة للإنسان.

ويلاحظ أن ناقدي الحضارة الغربيين عندما تحدثوا عن موت أو أفول الحضارة الغربية، لم يتحدثوا عن ظهور منافسها من الحضارات الأخرى؛ فالفكرة المستوطنة في عقولهم أنه لا وجود إلا لحضارة واحدة حية ونشطة هي حضارة الغرب، أما الحضارات الأخرى فهي ميتة خامدة أو بتعبير “بول سارتر”: “الآخر هو الجحيم” حيث صاغ ما هو مخبؤ ودفين في الذات الغربية، فالتفكير العنصري جزء لا يتجزأ من العلم وفلسفة التنوير الغربية، وكذلك الاستشراق ما هو إلا ترجمة صارخة لغيرية لم تشأ أن ترى الغير سوى موجودات مشوبة النقص، أو حقل اختبارات لها.

وتتجلى هذه الذات المتعالية عند الفيلسوف “هيجل” الذي أخرج الإسلام من سياق الأديان العالمية، وقام بتهميش دوره، ففي كتابه “محاضرات في فلسفة التاريخ” خصص للإسلام خمس صفحات من أصل (450) صفحة، وهو ما يعكس روح التعصب الأوروبي ضد الإسلام بوصفه معتقد الآخر، فالإسلام عند “هيجل” على هامش تاريخ الأديان، وأنه دين يتسم بالبساطة في الاعتقاد، كما اتهم الإسلام بغياب روح الحرية، والتعصب والرغبة في السيطرة على العالم بالجهاد الحربي، وأن الإسلام انحل سريعا كما صعد سريعا ، وبالتالي يقدم “هيجل” مجموعة من الأخطاء المركبة عن الإسلام، ويتجاهل أن الإسلام مختلف في البنية والتكوين عن أديان الشرق، ويتجاهل أن عبادة الإله الواحد لا تنطوي على سلب الذات الإنسانية، ولكنها تحررها وتضعها أمام نفسها ومسؤوليتها الكاملة، والغريب أن صورة الإسلام عند “هيجل” تكاد أن تكون هي صورة الغرب للإسلام.

أما الغيرية في الخطاب الاستشراقي فكانت حاضرة في “الاستغراب”، إذ تحتل الأنا والآخر الحضاري مكانة مركزية في العلاقة غير المستقرة بين الشرق والغرب، وهذه الغيرية استحكمت في العقل الغربي منذ الحروب الصليبية، حيث ينطلق الاستشراق من فكرة معادية للإسلام، وهو ما يؤكده المفكر “إدوارد سعيد” من أن الغرب رسم صورة الشرق عبر مؤسسة الاستشراق، فأنتج صورة مشوهة، لأن من الصعب تحصيل حقيقة علمية أو موضوعية عن ثقافة عبر ثقافة أخرى، لأن الصورة ستخضع للتشويه والاختزال والتخطيط، وهو ما أسماه “تأكيد شرقية الشرق”، فالاستشراق ضارب بجذوره في عالم السياسة، وهو عنوان عن مركزية الذات ونفي الآخر، منذ عقد مؤتمر المستشرقين الأول عام 1873م، وهو موقف يلخصه المفكر الفرنسي “روجيه حاروي” بالقول أن ” الغرب اعتقد أنه يحق له تحديد مكانة الآخرين، والحكم عليهم لمصلحة تاريخه وغاياته وقيمه”، ومن ثم نظر المستشرقون إلى الإسلام على أنه بنية سياسية وأيديولوجية معادية.

المركزية الغربية

الفردانية في الفكر الغربي تشكل محورا مركزيا للحياة والفكر والروح، وفي دراسة بعنوان “نقد الاستعلاء في المركزية الغربية” تأكيد أن فكرة المركزية الغربية ذات جذور قديمة تعود للحضارة الرومانية، وهذا ما جعل تلك المركزية معادية للكونية أو العالمية، فالمركزية الأوروبية غير مهتمة بالسعي إلى قوانين عامة محتملة للتطور الإنساني، ولكنها تقدم نفسها كمركزية كونية، لذا فالغرب عندما يدرس الآخر هو يعيد إنتاج نفسه مقابل تهميش الآخر.

والمركزية الغربية تعيد إنتاج فكرة التفوق اليوناني القديم، فاليونان كانوا يقسمون العالم القديم إلى “إغريق” و”برابرة”، وكذلك إلى أحرار بالطبيعة وإلى عبيد بالطبيعة وهو تقسيم يعود إلى أرسطو، وهو تفكير يكشف عن التعصب العرقي المبكر، فأرسطو يقرن الآخر بمفهوم العبودية، ويقرن الذات بمفهوم الحرية، وفي العصور الوسطى كان معيار الإيمان فيصلا بين الذات الغربية والآخر غير الغربي، وفي العصور الحديثة أصبح معيار الحضارة هو العنوان الرئيس للمركزية الغربية في التعامل مع الآخر، لذا فمهما تعددت الصيغ التي تفصح عنها المركزية الغربية في التعبير عن نفسها، فإن جوهر التفكير الفلسفي الغربي يقوم على فكرة المركز والمحيط، لذا نلاحظ أن كل تأريخ للفلسفة الغربية يبدأ مع اليونانيين، ويتجاهل أي تأثير شرقي في اليونانيين، ويهمل تأثيرات مثل الحضارة الفرعونية في تشكيل المقاربات والأفكار الفلسفية اليونانية

والحقيقية أن تحديد الهوية الغربية يرتكز على فكرة المركزية الغربية التي تنطلق من مكان جغرافي وهو الغرب، وفي تلك الجغرافيا يبحث الغرب في ماضيه، وينتقي من أحداثه بحثا عن هوية يتخيلها بسمات محددة من أجل تمايزه عن غيره، فالغرب أكثر المجتمعات التي أنتجت شعراء وفلاسفة ومفكرين ومؤمنين بالعنصرية، وألح الغربيون على الزعم بأن ما يفعلونه لم يكن إلا أمرا طبيعيا، والحقيقة أن غواية القوة جعلت الغرب يصطنع سرديات لهويته على أنها متفوقة عرقيا وثقافيا على الآخر، واقترن ذلك بنظريات تدعي العلمية لتبرير الهيمنة على الآخر، فمثلا ظهرت في العام 1883م مقولات بضرورة إعطاء السلالة الأفضل و الدم المميز فرصة أفضل للسيادة.

وقد لخص ذلك المفكر “ميشيل فوكو” من أن “السلطة تنتج المعرفة” ومعنى ذلك أن انتصار العقل هو نتاج لتحالف السلطة والمعرفة، فالإنسان العاقل الحديث هو حامل للمعرفة والسلطة، ويمكن فهم تأثير ذلك على تنامي الروح الاستعمارية خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين، ففي العام 1878م كانت أوروبا تسيطر على 67% من مساحة اليابسة في العالم، وفي العام 1914م كانت تسيطر على 84%، وبعد الحرب العالمية ارتفعت النسبة بسبب سياسة الانتداب التي أنشأتها بريطانيا وفرنسا في ممتلكات الدولة العثمانية في الشرق الأوسط، وهذا ما جعل الغرب عدوا حقيقيا لكثير من الشعوب .

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[1] ) تعرّف (الكولونياليّة) Colonialism بمعنى (الهيمنة والسّيطرة) لدولةٍ ما على أراضي دولٍ أخرى وشعوبها، وقد درجتْ التّرجمات العربيّة على توصيفها (بالاستعمار والاستعماريّة)