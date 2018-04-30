الدولة القومية واختراع الأمة

ذات مرة تساءل الفيلسوف الفرنسي “جيل تولوز” مستغربا، لماذا يتشبث الناس بالسلطة، ويتبنون أوامرها، ويستجدون كسرة خبز منها، رغم أنهم ليست لهم مصلحة في وجودها؟

الحقيقة أن سؤال السياسة يكاد أن يتمحور كله حول الدولة وأدوارها، غير أن الانغماس في مشكل الدولة لا يفسر كثيرا من الظواهر المرتبطة بالسياسة نفسها، إذ كيف نفهم تعاطف قطاعات من الجماهير العربية مع دولهم رغم أن القهر يملأ أركانها؟ وكيف يمكن فهم مساندة جماهير عربية، طوعا، لاستبداد دولتهم وعنفها؟ وكيف نفهم مقولة المفكر الفرنسي “ميشيل فوكو” بأن “السلطة تنبثق من أسفل، لأن السلطة مرض خبيث لا يصيب الرأس إلا بعد أن يتمكن من القدم”.

تحدث كثير من المفكرين عن مفهوم الدولة على مدار القرون الأربعة الأخيرة، فرأى بعضهم أنها “انتصار للروح الواحدة على الاختلاف”،”وأنها تدخل في كل شيء، ولا يدخل فيها شيء”، “وأنها قوة أيديولوجية فوق البشر”، “وأنها مصلحة مشتركة متوهمة” لكن كثير من هذه المقولات فصلت مفهوم الدولة عن المجتمع، فجزءا من فهم الدولة وآليات عملها يجب أن يبدأ من البعد الاجتماعي، الذي أتاح فرصة وجودها.

ويقدم كتاب “اختراع الأمم: الدولة القومية الحديثة في شرطها الاجتماعي” تحرير مصطفى عبد الظاهر، والصادر عن دار نماء للبحوث الدراسات، ببيروت في طبعته الأولى عام 2017، في (410) صفحة، مجموعة من الدراسات العربية والمترجمة، التي تناقش ظاهر الدولة القومية الحديثة في شرطها الاجتماعي، وتقدم اقترابا تفسيريا اجتماعيا لتغول الدولة وتضخمها.

قوميات ما بعد الاستعمار

تعد القومية هي المدخل الاجتماعي لنشأة الدولة، إذ أن القومية تشكل إطارا جوهريا في العلاقات بين الدول، ومصدرا مهما للشرعية السياسية، فهي صانعة المخيال السياسي الذي يمثل مشاعر المواطنين اليومية وتطلعاتهم وتوقعاتهم في علاقاتهم بالسلطة وبالآخرين، كذلك فإن القومية ظاهرة مرتبطة بالحداثة ونشأة الدولة المركزية.

ولكن، كيف كونت الدولة القومية رأسمالها الرمزي الذي يفرض إعادة إنتاجه على بقية المجتمع بكافة تنويعاته الإثنية والثقافية؟ يرى المفكر الماركسي “توم نيرن” أن القومية هي الكلفة الاجتماعية للغرس السريع للرأسمالية عبر مناطق العالم” حيث انتقلت تجربة الكفاح ضد الاستعمار إلى الداخل الوطني، عبر نسيج قومي، يمثل مجمل المصالح، والفئات الاجتماعية، التي تشكلت كنقيض للاستعمار، ثم استمرت في الهيمنة.

فالقومية ما بعد الفترة الاستعمارية، ليست عودة للهوية التي تشكلت في الماضي، ولكنها بنية سياسية واجتماعية اخترعتها النخب، التي أخضعت الدولة وسيطرت على السلطة، وهذه القومية لا يمكن فصم عراها عن نشأة الدولة المركزية الحديثة، فالدولة القومية التي نشأت بعد الاستعمار، رغم أنها قامت على طبقات ونخب وتحالفات مكنتها من الوصول للسلطة والاستمرار فيها، إلا أنها عملت على خلق وتصنيع طبقات تدين لها بالولاء؛ من خلال خلق شبكات مصالح جديدة تنمو خلالها تلك الطبقات، كالعسكريين الذي التحقوا بالجيش عقب الاستقلال، أو البيروقراطيين الذين امسكوا بجهاز الدولة، وهي طبقات لا تعرف إلا الدولة القومية الحديثة، ولا تدين بالولاء إلا لها، ويستند بقائها على المصالح التي تولدت لها من تلك الدولة.

وقد انتقل الكفاح الوطني بعد رحيل الاستعمار إلى أن يكون صراعا داخل النسيج الاجتماعي في الدولة الوطنية، ويمكن تسمية هذه الحالة بـ”ثورة سلبية” هدفت إلى إعادة تنظيم المجتمع والسياسية والثقافة على أسس جديدة، غايتها اختراع رأسمال رمزي جديد للنسيج الاجتماعي القومي الجديد، وفرض عمليات نسيان جماعي، وإجباري مع الأنظمة، والتشكيلات، والماضي، الذي لا يتلاءم مع أهداف النخب الجديدة المسيطرة، لذا كان من الصعب تصور نجاح الهندسة الاجتماعية التي قامت بها الدولة القومية إلا عن طريق “اختراع التراث” أي: إعادة إنتاج تراث الماضي بطريقة انتقائية لتبدو القومية وكأنها موجودة وجوهرية ومحددة بشكل أزلي.

ومن هنا فالقومية لا يمكن فهمها بشكل جيد إلا إذا جرى تحليلها من القاعدة، ومن البنى الاجتماعية التي أنتجتها، أي آمال الناس العاديين، وتوقعاتهم، وحاجاتهم، ومصالحهم، واهتماماتهم، في تشكلهم الجديد في ظل الدولة القومية التي تحدد شروط الأحقية في المناصب البيروقراطية والعسكرية والدينية، أو بمعنى آخر تحدد برتوكولات الإقصاء والاستبعاد في المجال العام.

ويشير بعض الدارسين للدولة القومية في حقبة ما بعد الاستعمار أن جزءا من عمليات التوسع في التعليم، كان يعود إلى رغبة تلك الدولة لممارسة الضبط الاجتماعي المبكر للفئات الشبابية الصاعدة، حيث سعت الدولة للتغلغل العمودي في مفاصل المجتمع من خلال القضاء والجيوش المرتكزة على التجنيد الإلزامي والبيروقراطيات والتعليم الجماهيري، كذلك يتحدثون عن وجود صلة بين تشكل المجتمعات الصناعية، وتشكل الثقافات القومية، ففي غياب التحديث، فإن القومية تبدو استعارات بلاغية.

وقد عملت الدولة القومية على فرض المثل العليا للمواطنة على المجتمع، وكذلك فرض المصالح الواقعة ضمن المجتمع المدني على الدولة، فأضحت الأمة هي الجسد المكون من المواطنين، وأضحت الحقوق السياسية هي الأهم، وليس الهويات الثقافية.

ورغم أن المقدس والعلماني عالمان متناقضان ومتضادان، إلا أنهما يتقاطعان في الدولة القومية في أحد رمزياتها الكبرى عند قبر الجندي المجهول، فالدولة القومية تصنع في بعض الأحيان خيالات مقدسة، لكن يظل خلودها منقوصا مقارنة بالخلود الذي يصنعه المقدس في المجال الديني.

القومية في النموذج العربي

رافق تبني القومية في العالم العربي، عدم امتلاكها التأطير العلمي الذي يحيلها إلى مرجعية فكرية، فقد ظهرت القومية العربية في شكل شعارات سياسية، تفتقد لأي سمات أيديولوجية واضحة المعالم، تمنحها قابلية التنظير، طغى فيها الشكل السياسي على المحتوى الفكري، فكانت نخبوية ومنفصلة عن جذرها الاجتماعي، ومثلت التجربة الناصرية وتجربة حزب البعث الممارسة العملية للقومية.

ويلاحظ أن القومية العربية كانت واقعة تحت قيدين، أولهما الاستعمار، وثانيهما: مطلب الاستقلال الوطني، غير أن المفارقة الكبيرة، أن القومية العربية أخذت مضمونها السياسي من التجربة الغربية، لكي تكافح الاستعمار الغربي، فكانت منفصلة عن سياقها الداخلي العربي، وتعاني من تناقض فكري، لأنها حملت مفهوم الخلاص السياسي من الاستعمار الغربي، بأدوات المستعمر نفسه.

وقد احتكرت الدولة العربية مفهوم القومية بمعناه الشمولي الذي لا يتقيد بخصوصية ثقافية أو محلية، فانفصلت الدولة عن خصوصيات المجتمع الذي تحكمه، وربطت شرعيتها بفكرة النقاء العربي المحصور في سمات ثقافية ولغوية، وأسست شرعيتها على أدوات الإكراه وسياسة الإخضاع، فأخذت تبحث عن المشابهة لتجذبه إليها، أما المختلف فاتبعت معه سياسة الإقصاء، فكانت “قومية إقصائية”.

وقد نظرت النخب العربية للقومية على أنها وسيلة للتمكين السياسي، ولم تعمل تلك النخب على الإجابة على غاية القومية فكرا وممارسة، أما المجتمع العربي فتعامل مع القومية بمنطق المحب لوطنه، ومن ثم كانت هناك فجوة في الفهم والممارسة للقومية بين الدولة والمجتمع في الحالة العربية، وهذا ما يفسر تضخم الدولة على حساب المجتمع.