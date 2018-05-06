الدوحة تحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة

لم تتأخر قطر كعادتها عن احتفال الصحافة العالمية باليوم العالمي لحرية التعبير، فقد استقطب مؤتمر “حرية الإعلام والتعبير” الذي نظمته دار “العرب” الخميس الماضي نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والحقوقيين الذين ناقشوا قضايا الصحافة القطرية والعربية والعالمية والمستويات التي بلغتها العديد من الدول في مجال حرية التعبير.

المشاركون في المؤتمر حذّروا من التراجع الخطير لحرية الإعلام والتعبير في العالم العربي، مؤكدين أنها تسير من سيئ إلى أسوأ نتيجة الأزمات التي أفرزت أنظمة قمعية جعلت من دول عربية الأسوأ في انتهاك حقوق الإنسان وحرية الإعلام.

وفي كلمته بالمؤتمر، قال الشيخ حمد بن ثامر رئيس المؤسسة القطرية للإعلام إن العالم العربي ما زال يتصدر قائمة الدول المستبدة التي تنتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والتعبير.

وأشار حمد بن ثامر إلى أن المستبدين يستخدمون أدواتهم المادية والبشرية في قمع الصحفيين وتلفيق التهم لهم واعتقالهم، وقال إن الأمر قد يبلغ الاغتيال، حيث فقدت الصحافة العام الماضي (2017) وحده 81 صحفيا، كما يقبع المئات في السجون.

وبعد عرض فيديو لمعاناة الصحافيين في العالم العربي،قال جابر الحرمي العضو المنتدب لدار “العرب” :”للأسف فإن الأشهر الأربعة الماضية من هذا العام، شهدت نسبة اعتقالات للصحافيين والإعلاميين تزيد عن 2017 بأكمله، ففي 8 دول عربية فقط، ارتفع عدد المعتقلين إلى 188 معتقلاً، وهو مؤشر مقلق، ويقدم صورة سوداوية عن واقع الحريات في عدد من الدول العربية”.

وأضاف: “ومازال المستبدون في محطينا العربي يرفضون كشف الحقائق، فأمست حرية الصحافة هدفا لأجهزة تابعة لدول تسعى لفرض وجهة نظرها باستخدام سبل غير أخلاقية، ووصلت حملات التشويه حتى الدول المتقدمة.. دول تستخدم أساليب غير أخلاقية، وجماعات الضغط حاولت منع الجزيرة في الولايات المتحدة رغم منحها جوائز”.

وختم حمد بن ثامر بالقول “لا يخفي عليكم الثمن الباهظ الذي دفعته شبكة “الجزيرة”، حيث قدمت شهداء في سبيل حرية الرأي ونقل الحقيقة”، مؤكدا أن “الجزيرة” ،التي تمثل قاطرة حرية الإعلام في قطر، “عازمة على المضي في نهجها الثابت” لافتاً إلى أن “المخاطر ضد الصحافة والصحافيين تستدعي التكاثف لمجابهتها، فلا بد من حشد التأييد الدولي على كل المستويات”.

منصة سنوية للإعلام ومؤتمر لحماية المغردين

من جانبه، نوّه الأستاذ جابر الحرمي، المدير التنفيذي لدار “العرب” إلى أن المؤتمر يأتي متزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، في الثالث من مايو من كل عام، يجسد إيمان دولة قطر وقيادتها بدور الإعلام بكل قطاعاته، مقروءاً كان أو مرئياً أو مسموعاً، أو ما استجد من إعلام جديد، وشبكات تواصل، وما يشكله من أهمية في التوعية، ونقل المعلومة والخبر بكل مهنية وموضوعية ومصداقية، وحق الإنسان أياً كان جنسه أو موطنه في الحصول عليها دون تضييق أو تزييف”.

وأضاف: “هذا المؤتمر سيكون منصة سنوية نلتقي من خلالها، لنطرح قضايا الإعلام، نتحدث عن آلامنا وآمالنا، فالإعلاميون أيها الإخوة الكرام طوال العام يقفون مدافعين عن قضايا غيرهم في منصات مختلفة، قضايا الإنسان، عبر الكلمة والصورة والمشهد، يقدمون في سبيل ذلك الكثير من التضحيات، غير مبالين بذلك، لإيمانهم برسالتهم وبحق الشعوب في الحصول على تدفق المعلومة والمعرفة”.

فيما أشار حمد بن ثامر أنه بحكم الظروف السائدة في العالم العربي ومنطقة الخليج، فإننا “نحتاج لتنظيم مؤتمر لحماية حرية المغردين، بسبب التضييق الإعلامي ضد المغردين من المواطنين العاديين الذين تتم ملاحقتهم، وأصبحت تهدد الحرية الشخصية. وكم تمنينا اتجاه العالم العربي نحو زيادة مساحة الحرية في وسائل الإعلام والمغردين البسطاء”.

سماء ملبدة بالاستبداد

واستطرد الأستاذ جابر الحرمي مخاطبا الحضور الكثيف في المؤتمر: “نحتفل بكثير من الأمل، وإن كانت السماء الإعلامية في معظم عالمنا العربي ملبّدة بغيوم قمع الكلمة، ومصادرة الحريات، واستبداد الرأي، وعدم تقبّل الرأي الآخر، وكأن من بيده القرار يقول “ما أُريكم إلا ما أرى”، والبعض يذهب بعيداً في معاقبة أصحاب القلم والكلمة والصورة والفكر “أحكمكم أو أسجنكم”.. في وقت يتحدث فيه العالم عن فضاء مفتوح، وعن إعلام المواطن، الذي بات يشكّلمؤسسة إعلامية متكاملة.”

وأضاف: “أتوقف اليوم -لا أقول نحتفل- لكي نتذكّر زملاء لنا قدموا أرواحهم من أجل حرية الكلمة، وآخرين يمكثون بين جدران سجون أنظمة قمعية؛ دفاعاً عن الحريات الإعلامية، وشرف المهنة، ونقل الحقيقة. أقف معكم هنا عبر تقرير مصور لواقع الحريات الإعلامية في بعض دولنا العربية، من واقع تقارير رسمية لمنظمات دولية”.

وأشار الحرمي إلى أن “الإعلام الحر، والإعلامي الصادق، والقلم النزيه، تُمثّل ركائز تأبى الأنظمة القمعية إلا الإطاحة بها، عبر كل الطرق والوسائل، وإن تطلب الأمر محاصرةدولة، من أجل إغلاق قناة إعلامية، والاشتراط لرفع الحصار عنها أن يتم إغلاق هذه القناة!”.

“وخلص قائلاً: “أصبح هناك في عالمنا العربي أنظمة لا تخجل من إعلان عدائها المفضوح للإعلام الحر، والإعلاميين الأحرار، وتجاهر بمساعيها لقمع أي صوت ناطق، أو قلم ناقل، أو مشهد معبر عن الحقيقة. لكن المؤكد، أن الإعلام الحر، لن توقفه آلة القمع، مهما كان جبروتها، فهي قد تؤخّر وصول الحقيقة، لكن الحقيقة ستصل مهما كانت الضريبة، والتاريخ ينتصر للذين يحملون مشاعل الحرية، عاجلاً أو آجلاً”.

أخلاقيات المهنة

المؤتمر شهد جلستين نقاشيتين تناولتا محور “أخلاقيات مهنة الإعلام”، شارك فيها 25 إعلاميًا وصحافيًا، من العاملين في وسائل الإعلام القطرية والعلاقات العامة في الوزارات والمؤسسات في قطر، وتحدث خلالها كل من الإعلامي القدير سعد الرميحي، وتوران كيسلاكي مدير “بيت الإعلاميين العرب” في تركيا، وأدارها الإعلامي القطري الأستاذ علي عيسى رشيد. إلى جانب جلسة حول محور “مستقبل حرية الإعلام والتعبير في الشرق الأوسط”، وتحدث خلالها كل من:الدكتور خالد الشمري أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون في جامعة قطر، والأستاذ ياسر أبوهلالة المدير العام لقناة الجزيرة، والأستاذة حنان اليافعي مدير إدارة الرصد بمركز الدوحة لحرية الإعلام، والإعلامي القطري الأستاذ عبد العزيز آل إسحاق، وأدارتها الإعلامية شيخة المناعي.

ويرى رئيس بيت الإعلاميين العرب بتركيا توران كيساكي أنه لا يمكن أن تكون هناك حرية إعلام في بلد غير حر وغير ديمقراطي، وقال إن دولة قطر بإطلاقها شبكة الجزيرة أعطت الإعلام العربي دفعة قوية كانت بمثابة صدمة أحيت الإبداع الإعلامي الحر، سواء في المنطقة العربية أو في العالم أجمع.كما انتقد كيساكي حرية الإعلام في الغرب التي تنتهي عند حدوده، وضرب على ذلك مثال صمت الصحافة الغربية عن مذبحة رابعة بمصر في مقابل تصفيقها للانقلاب الفاشل فيتركيا، وهذا ما يجعل حريتها قاصرة.

وخلافا لرأي كيساكي، أكد مدير قناة الجزيرة الإخبارية ياسر أبو هلالة أن الشعوب الغربية وقوانينها ما زالت تقف بجدية مع حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، وقال إن شبكة الجزيرة وجدت تعاطفا شاملا وحاسما من الهيئات والمنظمات الغربية عند مطالبة دول الحصار بإغلاقها.

بدوره قال الإعلامي القطري عبد العزيز آل إسحاق إن مشكلة العالم العربي تكمن في أن دولا وأنظمة فيه ترى أنها لا تستطيع التعايش مع حرية الإعلام والتعبير، وهذا ما جعلها تقف بالمرصاد لكل تجربة إعلامية ناجحة.وأضاف أن قطر أثبتت تفوقها في مجال حرية الإعلام وتمسكت بهذه القيمة، سواء على مستوى الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد، رغم ما تتعرض له من ظرف استثنائي.