منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، أصبح الإسلام يشغل الغرب بشكل متصاعد، خاصة مع تنامي أعداد المهاجرين خاصة من المسلمين، وظهرت مجموعة من الباحثين والدراسات تبحث الإسلام ومعتنقيه وتأثيراتهم على الهوية والأمن الغربيين، ومع تزايد أعداد الشبان الغربيين من أصول إسلامية في التنظيمات الراديكالية بات المسلمون يشكلون حالة قلق أمني وهوياتي.

وفي كتاب “الجهاد في الغرب: صعود السلفية المقاتلة” لـ “فرايزر إيغرتون”، وترجمة “فادي ملحم” والصادر ضمن سلسلة “ترجمات” عن المركز العربي لأبحاث ودراسات السياسة، في طبعته الأولى عام 2017، في (288) صفحة، محاولة لفهم تصاعد السلفية المقاتلة في الدول الغربية، ومناقشة الكتابات الغربية التي تعرضت للسلفية المقاتلة باقترابات منهجية متعددة، منها: طبيعة الدين، وتأثير المظالم السياسية، ومستوى اندماج المسلمين في مجتمعهم الغربي .

كتاب “الجهاد في الغرب” يضع المخيال السياسي، كاقتراب أساسي لتفسير ظاهرة نمو السلفية المقاتلة في الغرب، لمركزيتها في تحول بعض الشبان الغربيين نحو التشدد والميل إلى العنف في فترة قصيرة بعد اقتناعهم بأطروحة السلفية المقاتلة، بعدما خلق هذا المخيال-حسب الكتاب- عالما خيالا حول فكرة الأمة الإسلامية التي تواجه الغرب في صراع طويل وتاريخي.

الهوية هي المفتاح

تسيطر على خطابات وتصريحات هؤلاء السلفيين، فكرة الدفاع عن المسلمين حول العالم الذين يعانون من مظالم تسبب فيها الغرب، وهو اتجاه أكده كثير من الخبراء والكتاب الغربيين الذين درسوا السلفية المقاتلة، غير أن الكتاب لا يتفق مع هذه المقاربة، نظرا لأن السلفية المقاتلة ليست ردة فعل للسياسات الخارجية الغربية، بل هناك “أساطير” تحكم عملية ظهور وتنامي السلفية المقاتلة، وتهدف في غايتها إلى بناء هوية تؤطر فيها العالم، وأحداثه، وسياساته، كساحة معركة كبرى بين قوتين متضادتين، هما: الإسلام والغرب.

يؤكد الكتاب أن السلفية المقاتلة تتخذ من بعض التدخلات العسكرية الغربية في عدد من بلدان المسلمين مبررا لعنفها، لكن هذا المبرر غير كاف لتفسير نشوئها، كما أنها تضع المسلمين في موقع الضحية، لذا شبه الكتاب تلك السلفية بـ”الماركسية الخام” التي استبدلت الطبقة بالدين في تفسير كيفية إدارة العالم، غير أن هذا لا يقلل من دور تلك الصراعات في تدعيم رؤى مقاتلي السلفية، فحسب بعض الباحثين، فإن السلفي المقاتل لا يهتم بالسياسة إلا عندما يستطيع إدخالها في الصراع المسلح بين الإسلام والغرب، والدليل على ذلك أن غالبية مقاتلي السلفية كانوا بعيدين عن مجال المساعدة الإنسانية، فهي تعتمد العنف دون أن تنخرط في أي جهد للتخفيف من معاناة المسلمين.

ويشير الكتاب أن محاولة اعتبار أن طبيعة الدين الإسلامي لها دور في ظهور ونمو السلفية المقاتلة في الغرب، قد تكون غير مجدية، لأن بالإمكان الإتيان بنصوص دينية ترفض العنف وتدعم التسامح، ولكن السلفية المقاتلة تأخذ من النصوص ما يؤكد سرديتها في الصراع بين الإسلام والغرب، أي أنها تنتقي نصوصا تدعم رؤيتها السياسية، في أن الهوية الإسلامية مهددة، وأن العنف هو الأسلوب الأنسب لمواجهة هذا التهديد.

وتعتمد السلفية المقاتلة على الحد من الهويات المتداخلة لصالح هوية واحدة مسيطرة، ويلاحظ أن فكرة الأمة التي يصنعها المخيال السياسي تلعب دورا وظيفيا، إذ تبني “تصورا أسطوريا” للأمة الإسلامية التي تواجه الغرب، فالسلفية المقاتلة لا تبحث عن عالم قديم، بل تسعى لإقامة عالم جديد تأمله، وهو ما يعني أنها تسعى لإيجاد وخلق مشروع سياسي منفصل عن التجربة المعاشة والقائمة، لكن ذلك يتطلب شرطان أساسيان، الأول: وجود حرية في الانتقال في المجتمعات، ويذكر مؤلف الكتاب أنه اكتشف أن من بين (250) سلفيا مقاتلا في الغرب بحث حالتهم، أن (23%) ممن شملتهم الدراسة من غير المهاجرين للغرب، والثاني: الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في بناء المخيال السياسي، حيث ظهر دور شبكة الإنترنت في بناء التشدد والعنف.

ليسوا مرضى نفسيين

يرفض الكتاب تفسير ظهور السلفية المقاتلة بأنها نتاج لأمراض نفسية، إذ أشارت دراسات متنوعة أجريت منذ العام 1970، على إرهابيين معتقلين من اتجاهات مختلفة، أن هؤلاء بعد فحصهم نفسيا، لم تبدو عليهم أي علامات لاضطرابات نفسية، كما أن القول بوجود استعدادات نفسية مسبقة عند بعض الأفراد للإرهاب، هو قول ضعيف قد يصدق على أفراد قليلين، وليس مفسرا للظاهرة، كما أنه يدعم فكرة شيطنة السلفية المقاتلة أكثر من محاولة فهمها.

ويرفض الكتاب الموافقة على أن “الاغتراب” الذي يعاني منه كثير من أبناء الأقليات المسلمة في أوروبا، هو الدافع لنمو السلفية المقاتلة، ويرى أن ذلك لا يتحقق إلا إذا ارتكز الاغتراب فكرة الهوية وسردية الصراع بين الإسلام والغرب.

ويرى الكتاب أن أعمال السلفية المقاتلة ليست نتاجا لما يقوم به الفاشلون في المجتمع، والساعون إلى الانتقام، نظرا لأن غاية العنف عند السلفية ليس الانتقام، ولكنه يرتبط بغايات أخرى مُتخيلة، فالعنف الانتقامي لا يعني إلا أن السلفية المقاتلة ما هي إلا خيار مؤقت وطارئ، غير أن الدلائل تشير أنها تمتلك خطابا قادرا على الإقناع، كما أن هذا الرأي لا يميز بين الكفاح السياسي، الذي تمثله السلفية المقاتلة، وبين العنف الذي يقوم به الأشخاص الغاضبون.

ومن هنا فالشعور التعاسة، واليأس، والسخط، لا يعطي تفسير منطقيا للتحول إلى السلفية المقاتلة، نظرا لأن هذا التفسير لا يغوص في محتواها الأيديولوجي، ولا في حججها في تبني القتال، ولكن ربما تُضاف وجاهة تفسيرية لهذا الرأي إذا كان هدف السلفي المقاتل البحث عن معني ديني يفسر حالة السخط التي يعاني منها.

كذلك ذهبت تفسيرات، أن الإقصاء العرقي الذي يتعرض له الشبان المسلمون في المجتمعات الغربية، يعطي شهادة ميلاد للاغتراب، الذي يمهد لإمكان انضمام هؤلاء الشبان للسلفية المقاتلة، إلا أن الدراسات الميدانية ترى أن الأجيال التي تقف بين ثقافتين يعانون من أزمات تتعلق بالهوية، كذلك يجد فيها خطاب السلفية المقاتلة مكانه وفعاليته، فهو يقدم هوية بديلة لأولئك الأشخاص الذين يبحثون عن هوية، بعدما تعرضت هويتهم للتحقير، فتأتي هويتهم الجديدة لتذكرهم بالتفوق، وتخلق فيهم الإحساس بالمظلومية، وتعطيهم السبيل للمقاومة.

ويذكر الكتاب أن الدراسات التي أُجريت على السلفيين الذين ماتوا في تفجيرات تؤكد أن غالبيتهم كانوا أسوياء نفسيا، ولا يعانون من أزمات مع مجتمعهم، ويتمتعون بوضع اقتصادي جيد، وكذلك مستوى تعليمي مرتفع، بل إن بعضهم كان ناشطا اجتماعيا، وهذا ما يجعل الحديث عن الشعور بالاغتراب كأحد بواعث التجنيد في السلفية المقاتلة غير كاف، وليس عاملا أساسيا، فاقتراب الاغتراب لتفسير نمو السلفية المقاتلة يجعل منها صوت احتجاج، وهي بذلك تشكل ملاذا أيديولوجيا للإنسان الغاضب، وليست تبنيا لاختيارات بعينها، ومن ثم يظل الاغتراب عاملا مساعدا لنمو التطرف، وليس عاملا منشئا له في حالة السلفية المقاتلة في الغرب.