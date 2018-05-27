إيكونوميست: محمد صلاح راسم بهجة المصريين

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا حول مهاجم ليفربول الانجليزي المصري محمد صلاح قائلة أنه منح المصريين أملا يحتفى به ووحد أمة تعيش لحظات محبطة.

وذكرت “إيكونوميست” “مع اقتراب شهر رمضان يعمل صناع الفوانيس في مصر على الانتهاء من تعليقها في البيوت وفي الشوارع وتزيينها بأنماط هندسية مختلفة أو على شكل الهلال إلا أن طلب بعض المصريين كان مختلفا هذا العام ، أرادوا صاحب الوجه المبتسم والشعر المجعد بقميص نادي ليفربول الانجليزي”.

وأضافت المجلة إنه تم ذكر ما يكفي عن محمد صلاح وأثره فى بريطانيا، ففي الوقت الذي تزايدت فيه ظاهرة العداء تجاه لأجانب، تحول لاعب مسلم من أصل أجنبي إلى دائرة الاهتمام الوطني البريطاني إلى درجة جعل أنصار ليفربول يهتفون : “لو أحرز هدفا ثانيا فسنصبح مسلمين”.

وأشارت مجلة “إيكونوميست” إلى اهتمام أنصار نادي ليفربول بمحمد صلاح بلغ إلى قلقهم من تأثير الصيام على آدائه للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الأوكرانية كييف، وكيف هذا الاهتمام بمحمد صلاح تجاوز الجزيرة البريطانية ليصل إلى عمق بلده الأصلى مصر، حيث تجد صوره في كل مكان ليس فقط على الفوانيس وإنما على القمصان والسيارات والجدران ، عندما يلعب محمد صلاح يتجمع المصريون في المقاهي حول شاشات التلفاز وتتراجع حركة السيارات في شوارع القاهرة.

ولفتت المجلة إلى قلة الأخبار المفرحة للمصريين بعد عام 2011، إلا أنهم وجدوا سلواهم في الحديث عن ابن دلتا النيل الذى فتنهم بمهاراته و حسن أخلاقه وتواضعه وتفانيه في العمل ونجاحه يذكرهم بأنه مثل كثير من المصريين اضطر لمغادرة البلاد لتحقيق أحلامه حيث قضى موسمين فقط مع نادى مسقط رأسه قبل رحيله إلى أوروبا.