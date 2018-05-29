الليرة التركية تغوص في بحر التضخم

* ستيف هانكي

مر شهر مايو على الليرة التركية بفترة قاسية حيث بلغت نسبة الانخفاض 15٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

في الواقع هذا حدث مهم، الليرة هي رهان الرئيس رجب طيب أردوغا الرابح.

منذ أن أصبح أردوغان رئيسًا في أغسطس 2014، خسرت الليرة 56٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي. ومنذ 14 مايو عندما أعلن أردوغان أنه يعتزم الاستحواذ على رافعات السياسة النقدية في تركيا، انخفضت قيمة الليرة بنسبة 10٪ تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي.

مع انهيار الليرة، ارتفع التضخم في تركيا. إن أهم سعر في أي اقتصاد هو سعر الصرف بين العملة المحلية والعملة الاحتياطية العالمية – الدولار الأمريكي. يمكن تحويل التغيرات في سعر الصرف بشكل موثوق إلى تقديرات دقيقة لمعدلات التضخم في جميع أنحاء البلاد. يسمح المبدأ الاقتصادي لتكافؤ القوة الشرائية بهذا التحول.

بقياس معدل التضخم السنوي الضمني على أساس يومي باستخدام تكافؤ القوة الشرائية لترجمة التغيرات في سعر صرف الدولار/الليرة إلى معدل تضخم سنوي، و يظهر الرسم البياني أدناه مسار هذا المعدل السنوي.

في الوقت الحاضر، يبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 39.2 ٪. لذا ، فإن معدل التضخم المُقاس 3.6 مرات أعلى من المعدل الرسمي البالغ 10.85٪.

ما وراء ضعف قيمة الليرة؟

كل شيء يتعلق بالعرض والطلب. من ناحية العرض ، كان البنك المركزي لجمهورية تركيا فضفاضًا جدًا ، لفترة طويلة جدًا. وكان ذلك قبل أن يشرح أردوغان أنه يريد أن يضع يديه على المحراث ليتمكن من إمداد النقود. من خلال توظيف نظرية كمية النقود (QTM) المجربة والحقيقية، نعرف أن هذا الاستنتاج قائم على أسس صلبة.

توضح معادلة نظرية كمية النقود المعروضة وسرعتها يساوي الناتج المحلي مضروبا فى مستوى الأسعار. عندما يتم تفعيلها وتوضيحها من حيث النسبة المئوية للتغيرات في عرض النقود و سرعتها و مستوى الأسعار و الناتج المحلي ، يمكننا تحديد “معدل النمو الذهبي” للنقود. إنه معدل نمو عرض النقود المطلوب للوصول إلى هدف التضخم المحدد. وبعبارة أخرى فإن معدل نمو النقود العريضة يساوي معدل التضخم زائدا النسبة المئوية للتغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ناقص النسبة المئوية للتغير في سرعة المال.

مع معادلة نظرية كمية النقود ، نقدر معدل النمو الذهبي في تركيا لعرض النقود. المعدل الذي يتماشى مع هدف التضخم المستهدف من البنك المركزي التركي البالغ 5٪. إذا استخدمنا بيانات تركيا خلال السنوات العشر الماضية وقمنا بتوصيلها بمعادلة نظرية كمية النقود، نجد أن معدل النمو الذهبي في تركيا في عرض النقود هو 13٪.

منذ عام 2014 ، ازداد عرض النقود بمعناها الواسع بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 16٪. هذا أعلى بكثير من معدل النمو الذهبي بنسبة 13 ٪. الصورة الأخيرة أسوأ من ذلك. منذ عام 2016 ، ينمو عرض النقود (M3) بمعدل سنوي يقارب 18٪. لذا ، كان نمو المعروض النقدي شديد السخونة.

وقد ترافقت مشكلة كمية جانب العرض هذه مع مشكلة في الجودة أيضًا. وبالفعل ، فإن جودة المعروض من النقود (الأموال الاحتياطية عالية القوة) آخذة في التدهور منذ عام 2008. ومنذ صيف عام 2009 ، انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية من الميزانية العمومية للبنك المركزي من أكثر من 100 في المائة من الأموال الاحتياطية إلى منطقة سلبية. للحفاظ على نمو العرض النقدي ، حل البنك المركزي محل أصوله الأجنبية التي تختفي من خلال الأصول المقومة بالليرة.

من المعلوم أن قيمة أي عملة تتحدد بالطلب عليها والعرض منها، وقد واجهت الليرة التركية في السنوات الأخيرة طلبا كبيرا من جانب المستثمرين في العالم. فعندما بدأت البنوك المركزية الرئيسة في ضخ كميات هائلة من النقود بهدف تخفيض معدلات الفائدة إلى مستويات دنيا تساعد على تشجيع الطلب الكلي، أخذت عملات هذه الدول في التراجع مع تزايد التوقعات بارتفاع معدلات التضخم، وهو ما أدى إلى هروب المدخرات إلى الخارج بحثا عن عملات بديلة توفر معدلات عائد أعلى ودرجة أكبر من الأمان ضد مخاطر تراجع قيمة الاستثمارات، وقد كانت عملات الدول الناشئة هي أفضل البدائل المتاحة للاستثمار في الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، وقد كانت الليرة التركية واحدة من أكثر العملات التي استفادت من ضعف العملات الرئيسة في العالم.

كان لتحسن الأداء الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، بصفة خاصة في الاقتصاد الأمريكي والبريطاني، أكبر الأثر في رفع مستويات الثقة حول آفاق النمو في الاقتصاد العالمي، وبدأت البنوك المركزية تراجع سياساتها النقدية التوسعية، والقيام بخفض عمليات التيسير الكمي مما أدى إلى تصاعد الثقة بالعملات الرئيسة في العالم، وهو ما دعا المستثمرين إلى العودة مرة أخرى إلى عملاتهم الأساسية، والتوقف عن البحث عن فروقات معدلات الفائدة الأكثر مخاطرة في الخارج، وبدأت العملات الناشئة في التراجع، نظرا لتراجع جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين في العملات في العالم، وقد أدى اتجاه المستثمرين نحو بيع السندات التركية إلى تراجع أسعارها، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع معدلات العائد عليها من نحو 4.6 إلى نحو 6 في المائة. ونتيجة لذلك ، أصبحت التجارة المحمولة غير جذابة ، وقد جف الطلب على الليرة.

إن صورة الليرة التركية هي واحدة من الإمدادات ذات النوعية المتدنية للغاية والطلب الضعيف. ومع وجود الرئيس أردوغان في منصبه ، من غير المحتمل أن تتغير هذه الصورة. من غير المرجح أن يوقف البنك المركزي نمو عرض النقود. كما أنه من غير المحتمل أن يتغاضى أردوغان عن معدلات الفائدة الأعلى بكثير التي ستكون مطلوبة لجعل التجارة المحمولة جذابة مرة أخرى. لتكثيف التجارة المحمولة وتحفيز الطلب على الليرة ، يجب أن تكون معدلات الفائدة أعلى من معدل التضخم الذي يقارب 40٪. وهذا ليس وضعاً مريحاً.

* أستاذ الإقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكينز