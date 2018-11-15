في مئوية الحرب العالمية الأولى .. 3 أسباب قد تفجر حربا جديدة

بدأت شرارة الحرب العالمية الاولى بإعلان الحرب بين النمسا والمجر ضد صربيا في يوليو 1914، عقب اغتيال الأرشيدوق – وريث العرش – النمساوي المجري فرانز فرديناند. أدى ذلك في النهاية إلى مقتل أكثر من 15 مليون شخص، وانهيار أربع إمبراطوريات، وصعود الشيوعية والفاشية في بعض الدول الأوروبية الرائدة، وظهور أمريكا وتراجعها لاحقًا كقوة عالمية، والتطورات الأخرى التي غيرت مسار القرن العشرين.

على الرغم من انتهاء هذا النزاع قبل قرن من الزمان، إلا أنه لا يزال يقدم ثلاثة دروس مهمة ذات صلة بعالمنا المضطرب بشكل متزايد اليوم.

أول الدروس أن السلام دائماً أكثر هشاشةً مما يبدو على الواقع. في عام 1914، لم تشهد أوروبا نزاعًا قاريًا شاملًا منذ نهاية الحروب النابليونية قبل قرن من الزمان. ويعتقد بعض المراقبين أن العودة إلى مثل هذا النزيف أصبح من المستحيل تقريبًا.

المؤلف البريطاني نورمان أنجيل خلد نفسه من خلال اقتراح قدمه قبل سنوات قليلة من الحرب العالمية الأولى، بأن ما نسميه الآن العولمة قد جعل صراع القوى العظمى أمرا عفى عليه الزمن، وقال إن الحرب أصبحت بلا جدوى لأن السلام والروابط الاقتصادية والمالية المتزايدة بين الدول الأوروبية الكبرى كانت تتيح كثيرا من الرخاء.

ويشاطر عدد من المفكرين نورمان فيما ذهب اليه واعتقدوا أن الاتصالات المتطورة كانت تربط البشرية مع بعضها أكثر من أي وقت مضى، وأن التحكيم الدولي كان يجعل الحرب غير ضرورية، وأن القومية قد تم قمعها بواسطة الأيديولوجيات الأحدث والأكثر تنويرًا بالإضافة إلى تطور أليات التعاون الدولي.

لقد أظهر اندلاع الحرب العالمية الأولى أن هذه الاتجاهات لم تكن ضمانة للسلام على الإطلاق، لأنه كان من السهل التغلب عليها من قبل القوى المظلمة للصراع والتنافس. إن زعزعة التحولات في ميزان القوى، والجيوب الجيوسياسية التي أوجدتها الخطط العسكرية، وبروز الأفكار الداروينية والعسكرية التي عززت دور الحرب في التنمية البشرية والوطنية، والتوترات المحيطة بسعي ألمانيا المتنامي للتفوق على أوروبا. وقد خلقت القوة العالمية كتلة هائلة من المواد القابلة للاشتعال أكثر قابلية للإشتعال من اغتيال الأرشيدوق.

إذا افترضنا اليوم أن الحرب بين القوى العظمى لا يمكن أن تقع – بسبب ذلك الترابط الاقتصادي الذي سيمتص التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل أوتوماتيكي، والتقدم في الحضارة البشرية على الأفكار القومية – وبالتالي نحن أيضا نخاطر باكتشاف أن حالة السلام في خطورة أكبر مما نعتقد.

ثانيا تُذكرنا الحرب العالمية الأولى أنه عندما ينهار السلام وينهار النظام الدولي، يمكن أن تكون العواقب أسوأ بكثير مما يتخيله أي شخص. حتى بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، أعتقد عدد من المراقبين أنها لن تطول وأن آثارها محدودة. وفي سبتمبر 1914، أكدت مجلة الإيكونوميست “أن هناك استحالة اقتصادية ومالية لتنفيذ أعمال عدائية تتجاوز مدتها أكثر من شهرعلى المستوى الحالي”.

لكن هذا التوقع كان على درجة عالية من الخطأ ، لأن مصادر التقدم نفسها التى خلقت نسبة مرتفعة من التفاؤل في السنوات التي سبقت الحرب حولت تأثيرها إلى درجة كارثية.

لقد أتاح تطور دول أكثر حداثة وقادرة في العقود التي سبقت الحرب العالمية الأولى للحكام الأوروبيين القدرة على فرض ضرائب على سكانهم وتجنيدهم بشكل أكثر كفاءة، وإبقاء الصراع المروّع أطول بكثير مما كان متوقعًا. سمح الانجاز الصناعي والتكنولوجي في هذا العصر الآن بالقتل على نطاق صناعي. وكما قال رئيس إحدى الكنائس البريطانية: “لقد تم استدعاء كل مصادر العلم إلى أسلحة تدمير مثالية للجنس البشري”.

مع استمرار النزاع ، تآكلت المحاذير الأخلاقية وأدخلت ابتكارات مروعة مثل القصف الجوي والغاز السام والحرب غير المقيدة. عجلت الحرب الإبادة الجماعية للشعوب وجرائم أخرى لا حصر لها ضد غير المدنين. كانت العواقب على المدى الطويل مؤلمة بنفس القدر، مثل إعادة رسم الخريطة السياسية للقارات، وأُطلقت ثورات من قلب أوروبا إلى الشرق الأقصى، وتم احتضان أكثر الإيديولوجيات السياسية المسمومة في تاريخ البشرية.

لم تكن الحرب العالمية الأولى مختلفة ، في هذا الصدد ، عن العديد من حروب القوة العظمى التي دمرت النظام الدولي. وحالما ينهار النظام الحالي، لا يوجد أي إخطار بمدى الدمار ، وتجاوزات الأخلاق المقبولة ، والاضطرابات الجيوسياسية. بينما ينظر الأمريكيون إلى مدى قوة – أو حتى – في الدفاع عن النظام الدولي الذي أنشأته بلادهم ضد الضغوط المتزايدة التي تمارسها القوى الرجعية الاستبدادية مثل الصين وروسيا ، فإن هذا الدرس يستحق أن نأخذه في الاعتبار.

وكذلك هو الدرس الثالث: أنه عندما تنسحب الولايات المتحدة من العالم ، قد ينتهي الأمر بإعادة توظيفها في وقت لاحق بتكلفة أعلى بكثير. لعبت أمريكا دوراً أساسياً في إعادة التأهيل الاقتصادي لأوروبا ما بعد الحرب خلال عشرينيات القرن العشرين. ومع ذلك ، رفضت ذلك النوع من الالتزامات الاستراتيجية والعسكرية طويلة المدى التي ستقوم بها في نهاية المطاف بعد الحرب العالمية الثانية.

قام الأمريكيون بذلك لأسباب تبدو مفهومة تماماً في ذلك الوقت. كان هناك تردد واسع النطاق في إلغاء تقاليد عدم التشابك في أوروبا ، وكذلك الخوف من أن تقوض العضوية في عصبة الأمم سيادة الولايات المتحدة وتغتصب صلاحيات الكونغرس الدستورية فيما يتعلق بإعلان الحرب. الأهم من ذلك كله كان هناك استياء استراتيجي تم إحرازه لأن هزيمة ألمانيا وحلفائها بدت على ما يبدو أنها قد أخفت الأخطار الجيوسياسية الهامة في المستقبل.

ولكن سرعان ما برهن تاريخ الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي على أن الأخطار الجديدة والأكبر يمكن أن تنشأ في غياب التوقيت والجهود الحازمة من قبل الديمقراطيات لوقفها. على الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفائها نجحوا في نهاية المطاف في هزيمة قوى المحور خلال الحرب العالمية الثانية ، إلا أنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك إلا بتكلفة في الأرواح ، والأموال ، والدمار الشامل الذي فاق الخسائر الناجمة عن الحرب العالمية الأولى.

لهذا السبب اختارت الولايات المتحدة أن تبقى منخرطة بعمق في شؤون أوروبا ، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ، ومناطق رئيسية أخرى بعد عام 1945: لأن المسؤولين الأميركيين تعلموا أنه في الجيوسياسة كما في الطب ، غالباً ما تكون الوقاية أرخص من العلاج. في وقت يشكك فيه مرة أخرى في المستقبل التزام أمريكا بالقيادة الدولية ، ربما يكون هذا هو أهم استنتاج يمكن أن توفره الحرب العالمية الأولى. وهناك طرق أسوأ بكثير لتذكير المرء بذلك الإستنتاج من خلال السير في مدينة فينا ، وهي مدينة مليئة بالنصب التذكارية لإمبراطورية – ونظام دولي – قضت عليه الحرب العالمية الأولى.