توضيحات منهجية حول حكم تهنئة المسلم للنصراني باحتفاله بميلاد المسيح جمعتها في ضوء مناقشة مع مشايخ وطلاب علم واطلاع على مجموعة من الفتاوى:

أولاً: الأصل في تعامل المسلم مع غير المسلم هو “البر والقسط” إلا إذا كان معتدياً محارباً لقوله تعالى ((لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)).. والتهنئة تعود إلى هذا الأصل ما لم يكن هناك دليل خاص في الموضوع، فمن يقول بالتحريم عليه أن يأتي بالدليل. وعليه؛ فما دليل الإجماع لمن يدعي الإجماع على عدم جواز التهنئة؟ وكيف يمكن إثبات وقوعه في هذه المسألة تحديداً؟ فما أكثر ما ادعي الإجماع وهو ليس بإجماع بالمعنى الأصولي.

ثانياً: التهنئة أمر اجتماعي لا ديني، ما دام ليس فيه إقرار على كفرهم. وأما التهويل بأن تهنئتهم هي تهنئة لهم بشتم الرب ليس من الفقه في شيء. الشرع الحنيف أنكر دعواهم ونقضها وأبطلها واستعظم ما دعوا إليه وشنع عليهم، ثم أباح معاملتهم والزواج منهم. والسورة نفسها التي ذكرت كفرهم لأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأنه ابن الله هي التي أحلت لنا أكل طعامهم ونكاح نسائهم.. فأيهما أخطر على دين المرء أن يهنئ المسلم جاره المسيحي أو زميله في العمل النصراني أو زوجته الكتابية أو أقاربها بعيدهم تلطفاً معهم – من غير إقرار لما يعتقدونه – أم أن يجعل المسيحية أماً لأولاده وأن يجعل المسيحي خالاً لهم وهما يعتقدان أن الله له ولد؟! ثم إنه من المتفق عليه أنه ليس للمسلم أن يمنع زوجته الكتابية من التعبد بدينها القائل إن المسيح ابن الله. وهذا أعظم من التهنئة بالعيد بمرات. فالقول بالتحريم قد يفيد التناقض في الشريعة.

ثالثاً: المسيح عند المسلم نبي وإن كان عند النصراني ابن الرب، فالوصف مختلف. فالتهنئة من المسلمين على احتفال النصارى بميلاد نبي في وصف المسلمين. وأصل التفرقة بالوصف وإن اتفقت العين هو في الحديث المتفق عليه في لحم بريرة ((هو لها صدقة ولنا هدية)).

رابعاً: تهنئة النصارى باحتفالهم بميلاد المسيح لا تلزم قبول معتقدهم فيه، ولا إقرارهم عليه، وإلا كان قول نبينا في رسالته للمقوقس “إلى المقوقس عظيم القبط” إقرار منه بعظمته على كفره.

خامساً: قال بجواز التهنئة – من غير إقرار – علماء ثقات من أمثال قاضي قطر الشيخ ابن محمود الذي قيل فيه “إنه من أذكى علماء المسلمين”، والفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا، والمجلس الأوربي للإفتاء، وغيرهم .. وهذه فتاوى ترفع الحرج الشديد عن المسلمين الذين يتعاملون مع النصارى ولا سيما الذين يتلقون منهم المعايدة والتهاني في الأعياد والمناسبات الإسلامية وبالأخص في الغرب.. فمن أخذ برأي ثقة لا ينبغي أن ينكر عليه، إذ لا إنكار في مسائل الخلاف ما دام الخلاف معتبراً.

سادساً: ما ينبغي أن ينكر بالفعل هو تقليد الكفار تقليداً يؤثر على الهُوية ويخالف البراءة القلبية والشعورية من كفرهم. فهناك ثلاث درجات: (١) التهنئة، (٢) المشاركة في الاحتفال، (٣) الاحتفال بالكريسمس تقليداً. والتوضيحات أعلاه (من أولاً إلى خامساً) كلها في التهنئة.