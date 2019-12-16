رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : من المستبعد أن يعم السلام إذا افتقر الشباب للتعليم,

استضافت جامعة حمد بن خليفة في قطر أمس سعادة السيد تيجاني محمد باندي، رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ألقى محاضرة بعنوان “الأمم المتحدة في عامها الخامس والسبعين: قوة الشباب والتعليم والابتكار في التصدي للتحديات العالمية”.

وأتاحت المحاضرة فرصة فريدة للاستماع إلى وجهات نظر سعادة السيد باندي حول كيفية إلهام الشباب لإطلاق إمكاناتهم لمواجهة التحديات المتعددة التي تعترض العالم المعاصر. وأعقبت المحاضرة جلسة نقاش تناولت كيف يمكن للشباب أن يصبحوا عوامل مساعدة على التغيير، ولا سيما في ما يتعلق بمنع الصراعات، والقضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي.

واستعرض سعادة السيد تيجاني محمد باندي أسباب تأسيس الأمم المتحدة في ظل الوضع العالمي الهش بعد الحرب العالمية الثانية والاستناد إلى الحق وليس القوة مع تجنب الحروب وتأسيس نظام يجعل من الحروب أمرا مستحيلا، وكذلك استلهام الأفكار والمضي قدما بالبشرية.

وتابع “يمكننا التصدي للتحديات الراهنة من خلال طاقات الشباب، حيث إنهم يرتبطون بالابتكار والعزم على السعي لتحقيق أسمى الغايات. وإذا كان لدينا شباب يفتقرون للتعليم والأمل، من المستبعد أن يعم السلام، ذلك أن كل طفل سيشعر بالقلق إزاء مستقبله”.

وأضاف “نحن في مرحلة من تاريخ البشرية لا عذر فيها لأي شخص للتخلف عن ركب التعليم. وينبغي علينا أن نعمل جاهدين لضمان توفير التعليم في الأماكن المحرومة، ذلك أن الشباب الذين يفتقرون للتعليم المناسب والأمل سيعوقون الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستدامة”.

وتطرق باندي إلى أهمية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتغير المناخي ومنع اندلاع الحروب وتوفير الأمن والدعم والتعليم والمساواة للشعوب، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة في بعض الأحيان شكلت عاملا مساعدا للمجتمعات بصرف النظر عن ألوانهم وجنسياتهم وسعت للتصدي للمعضلات العالمية.

من جهة أخرى أعلن الدكتور أحمد مجاهد حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة عن إطلاق مبادرة توعوية تمكن اللاجئين من الوصول إلى التعليم عالي الجودة على شبكة الإنترنت من خلال 50 ألف قسيمة من القسائم التعليمية عبر موقع إيديكس.

وستتيح هذه المبادرة العالمية للاجئين إمكانية التغلب على التحديات التي يواجهونها في إطار سعيهم لبلوغ غاياتهم من خلال دورات معتمدة في مجموعة متنوعة من التخصصات. وتوفر دورات HBKUx، التي أُطلقت في عام 2018، مجموعة واسعة من البرامج للطلاب في جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على قضايا الاستدامة الحيوية، من بين الموضوعات الأخرى.