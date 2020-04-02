العولمة بين الكورونا والواقع الدولي

يميل قدر غير يسير من الكتاب والباحثين الى الاعتقاد بأن “الكورونا” قصم ظهر العولمة، وان الانكفاء مرة أخرى نحو ” الدولة القومية” والعودة بهذه الدولة لوظائفها التقليدية وتفكك النظم الإقليمية واستعادة مفهوم السيادة الذي صقله جان بودان في القرن السادس عشر، وأن “الكورونا” سينتهي بتفكك بنية النظام الدولي القائم حاليا.

أنا اقف على النقيض تماما من هذا الرأي ، بل أن “الكورونا” بانتقال آثاره العضوية والاقتصادية والسياسية والثقافية عزز الإحساس باتساع نسيج العولمة، رغم بعض ردات الفعل الآنية عليه من زاوية العولمة.

من الضروري بداية ، أن نفرق بين ظاهرة العولمة كعملية إجرائية ( Process ) وبين المنظور المعياري لها (Normative) ، أي ضرورة التمييز بين العولمة كتعبير عن تداخل وتشابك آليات وأطراف المجتمع الدولي لتشكيل نسيج عنكبوتي (cobweb) وبين المنظور المعياري القائم على تحديد من المستفيد ومن المتضرر والمحاكمة الأخلاقية والإنسانية لها ، فالجزء الثاني ( المنظور المعياري ليس هو ما أريد مناقشته هنا لأن الباحثين قتلوه بحثا)، ما أريد التركيز عليه هو سؤال محدد : هل سيسير المجتمع الدولي نحو تمزيق خيوط عنكبوت العولمة…أنا اقول لا مع الإقرار بأن عملية النسج ليست ذات طابع خطي (Linear).

من الضروري التنبه لثنائية الترابط والتفاعل الدولي كما شخصها اميل دوركهايم، فهناك الترابط الآلي ( اللغة والدين والقومية والعرقية والطائفية والمذهبية واللون …الخ) التي قد يرتد لها الفرد في اللحظة التي يشعر فيها بخيبة امله من الترابط العضوي القائم على الترابط الاقتصادي والتنظيمي والهم الإنساني مثل القلق من التلوث البيئي أو الأوبئةؤ( مثل الكورونا) أو من أسلحة الدمار الشامل أو غير ذلك.

إن الارتداد إلى الترابط الآلي ( العودة لمنظور الدولة القومية) مرهون بتراخي وتفكك مؤسسات الترابط العضوي، فهل يحتمل البناء العالمي حاليا تفكك مؤسسات الترابط العضوي، هنا لا بد من التوقف امام المؤشرات التالية التي تكشف عن عمق وكثافة نسيج العولمة:

أولا: الشركات متعددة الجنسية

طبقا لتقديرات الاتحاد الاوروبي تسيطر هذه الشركات على نصف التجارة العالمية، وحيث ان هناك 60 الف شركة متعددة الجنسية و لها حوالي نصف مليون فرع تغطي كل أرجاء المعمورة، فهل ستفك هذه الشركات العملاقة مصانعها وفروعها التي تغطي الإنتاج والتسويق والخدمات ما بعد البيع …الخ، ؟ قد تحدث تعرجات في نشاطات هذه الشركات كما حدث قبل حرب الكورونا عندما انخفض حجم التجارة العالمية 1.1% بين 2018 و عام 2019 الماضي وقبل الكورونا.

ثانيا : التجارة العالمية

اتسعت التجارة الدولية من 1950 الى 2019 من حوالي 62 مليار دولار الى حوالي 19 تريليون دولار ، أي بمعدل اكثر من 306 اضعاف. وبمعدل 4.4 اضعاف سنويا، فالتراجع في هذا الحجم سيحدث بالتأكيد لكني اعتقد انه سيعود للانتعاش بمجرد اللحظة الاولى بالاطمئنان على جبهة الكورونا.

ثالثا: الاستثمارات الخارجية

تبلغ قيمة الاستثمارات الخارجية دوليا حوالي 1.3 تريليون عام 2018 بتراجع للسنة الثالثة ( أي قبل الكورونا) عن ارقامها عام 2015، ولكن هذه المبالغ الهائلة كيف سيتم تفكيكها، بل قد تعرض الدول التي فيها هذه الاستثمارات مزيدا من الإغراءات على الجهات المستثمرة لتبقى وتحول دون انهيار الاقتصاديات لهذه الدول.

رابعا: العمالة الاجنبية

هناك حوالي 164 مليون عامل اجنبي طبقا لأرقام منظمة العمل الدولية يعملون خارج بلادهم ، ويقومون بتحويل مبالغ هائلة سنويا لاقتصاد دولهم ، فهل سيترك هؤلاء أعمالهم ؟ وثرواتهم؟ إنهم يتوزعون في مناطق الجذب ، (32% في أوروبا، 23% في أمريكا الشمالية، 13.9% في الدول العربية، 13.3% في دول آسيا الاخرى، و 7.9 في إفريقيا و7.1 في الباسيفيكي…الخ).

خامسا: الطلاب الأجانب والفروع الجامعية الخارجية (فروع الجامعات على غرار فروع الشركات متعددة الجنسية)

فمثلا ، هناك 5.3 مليون طالب أجنبي يدرس خارج بلاده بزيادة 3 ملايين خلال الفترة من 2000 إلى الآن ( منهم حاليا 330 ألف طالب امريكي خارج الولايات المتحدة) وهناك على المستوى العالمي 255 فرعا لجامعات اجنبية ، فهل سيترك هؤلاء الطلاب جامعاتهم الأجنبية ، وهل ستقفل الجامعات الأجنبية أبوابها، وهل تستطيع الدول تحمل استيعاب الطلاب العائدين والعمالة العائدة وكل ما يترتب على ذلك من خلل اقتصادي وإجتماعي.؟

سادسا: شبكة المنظمات الدولية غير الحكومية

خلال الفترة من 1990 الى 2020 ارتفع عدد المنظمات الدولية غير الحكومية من ستة آلاف منظمة إلى 40 ألف منظمة تغطي تقريبا كل قطاعات الحياة ، وأصبح لهذه المنظمات نفوذا سياسيا وقانونيا وإنسانيا عابرا للحدود القومية …الخ، فكيف سيتم تفكيكها؟

في ظل ما سبقت الإشارة له، فان “الكورونا” سيدفع قوى الترابط العضوي إلى تكييف نفسها في بداية الأمر ، وسيدفع الترابط الآلي بعض الشيء، لكن الترابط التقني ( المواصلات والاتصالات والانترنت) والترابط المناخي ( بالمناسبة فإن “الكورونا” نتيجة شله للمصانع والطيران والمواصلات البرية دفع لانخفاض حاد في نسبة العناصر الملوثة مثل ثاني أكسيد الكربون بل إن الصين خفضت من استخدامها للفحم بنسبة تقارب 40% طبقا لبعض التقارير) والمؤشرات التي أشرت لها سابقا ستكون استراتيجيتها القادمة هي لا وقف العولمة بل ” تنظيمها أكثر” والتنبه لأبعاد جديدة بغض النظر عن التقييم المعياري لها، فالعنكبوت باق، والنسج مستمر وبطرق جديدة وقديمة، وقد تُحدِث الصدمة بعض الارتداد لمدة عامين او أكثر ثم تعود حليمة لعادتها القديمة. فكما وجد العالم في عصبة الأمم مخرجا بعد الحرب العالمية الأولى والأمم المتحدة بعد الحرب الثانية، سيتكيف مع الزائر الجديد ويواصل مسيرته…ربما.