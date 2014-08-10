الدوحة تقيم مهرجانا لنصرة غزة

أعلنت مؤسسات قطرية مساء أمس السبت أن حصيلة تبرعات مهرجان “نصرة غزة” بلغت 148 مليونا و642 ألفا و232 ريالا قطريا.

وأكد محمد المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الاحمر القطري خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحي الثقافي ” كتارا ” إن حملة التضامن مع غزة مستمرة ولن تتوقف، داعيا الجميع إلى التفاعل ليس بالدعم المالي فقط وإنما بالدعم الإعلامي والسياسي من خلال فضح الممارسات الاسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الاعلام حتى تصل الرسالة إلى ضمير العالم.

وأشار إلى” أن الهلال الأحمر القطري يعمل بالتنسيق مع جمعيات الهلال في الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم الدعم المادي والعيني وإيصاله الى أهلنا في غزة “، موضحا أن الهلال الأحمر القطري يعمل على بذل المزيد من الجهود الدولية لتنفيذ اتفاقية جنيف والوصول إلى ممرات آمنة ليصل الدعم إلى قطاع غزة.

و قال خالد السليطي مدير مؤسسة الحي الثقافي “كتارا” إن المهرجان نجح في استقطاب الدعم المادي والمعنوي للفلسطينيين في ظل عدوان غاشم وحصار جائر.

وأضاف ان التفاعل والنجاح الكبير للمهرجان عبر عن الشخصية القطرية والعربية بشكل عام و”التي تعتبر جسدا واحدا فمصاب غزة هو مصاب كل العرب وصمودها ودعمها مقاومة لكل العرب”.

بدوره، قال منير غنام السفير الفلسطيني لدى دولة قطر إن المهرجان نجح وشهد اقبالا متميزا من قبل اهل قطر والمقيمين فيها لمساندة أهل فلسطين عامة وغزة خاصة في ظل ما تواجهه من عدوان وحشي، مشيدا بموقف دولة قطر في دعم الحق الفلسطيني.

وأضاف ” إن أصداء هذا المهرجان وصلت إلى فلسطين وقد تلقيت من أرضنا اشادات بهذا النموذج الرائع للمؤازرة والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة”.

الجدير بالذكر أن المهرجان التضامني لنصرة غزة نظمته المؤسسة العامة للحي الثقافي” كتارا” بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري وتلفزيون قطر وقناة الريان وشركة “كيو ميديا” مساء الجمعة وذلك على مدى ثلاث ساعات وسط حضور الآلاف من المواطنين والمقيمين .