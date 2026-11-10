Savoir affronter la tempête parfaite avec calme et foi est l’une des plus grandes leçons de patience et de persévérance que nous enseigne l’Islam.

Comment se fait-il que certaines personnes soient capables d’affronter les défis les plus rudes, les climats les plus difficiles et les situations les plus dures tout en gardant une allure de calme ?

D’autres ne sont pas aussi éloquents dans leur manière de faire, et le contrôle de leur colère, de leur frustration, de leur haine devient un climat rude en soi. Lorsque cela se produit, ils se retrouvent à combattre une tempête avec leurs propres pluies torrentielles, leurs éclairs et leur tonnerre.

En tant que musulmans, il est impératif que nous suivions les traces du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), tout comme nous suivrons les empreintes des prophètes précédents qui ont affronté des adversités comme nul autre. La clé sous-jacente de leur persévérance était d’avoir pour unique objectif de plaire à Dieu et, si Dieu était satisfait d’eux, ils n’avaient plus à s’inquiéter de quoi que ce soit.

Le Prophète Muhammad a décrit son épreuve à Ta’if comme le jour le plus amer de sa vie. Il s’était rendu à Ta’if avec Zayd ibn Hârithah, pour être ensuite lapidé à coups de pierres et de rochers par les enfants du village.

Les notables de Ta’if continuaient d’ordonner à leur peuple de se moquer d’eux et de les huer, tandis qu’ils étaient bombardés de pierres jusqu’à ce que leurs pieds saignent abondamment.

Cependant, après avoir atteint un endroit sûr, le Prophète n’a jamais exprimé de colère ni de désir de vengeance envers ceux qui l’avaient maltraité ; au lieu de cela, il chercha refuge auprès du Seigneur, L’implorant non pas pour qu’Il manifeste Sa colère.

Combien de musulmans sont capables de garder ce type de calme pendant les temps de difficulté ?

{Et votre Seigneur a dit : « Invoquez-Moi, Je vous répondrai. » Ceux qui, par orgueil, se refusent à M’adorer entreront bientôt dans l’Enfer, humiliés.} (40 : 60)

Faire face aux épreuves inévitables

Chaque personne connaît la « tempête parfaite », celle qui fait trébucher même la personne la plus capable et la précipite dans les abîmes du désespoir. Tout le monde est mis à l’épreuve à un moment ou à un autre de sa vie, et peu importe à quel point ces épreuves deviennent difficiles, la résolution ultime reste de se tourner vers Dieu.

Pourtant, malgré cette directive coranique, certaines personnes ont du mal à gérer la situation et développent des angoisses à chaque tournant, craignant l’inconnu et aspirant à une lumière au milieu de la destruction.

Le stress, tel que les humains le connaissent, est inévitable tout au long de la vie – et certaines formes de stress, chroniques, peuvent conduire à la mort. Bien qu’il y ait une forte directive visant à éviter l’effusion de sang, la violence ne peut parfois pas être évitée, et l’histoire prophétique montre que les morts étaient inévitables, même durant les batailles les plus « calmes » de l’Islam. Mais, même face à la mort, les musulmans les plus pieux comprenaient ce que signifiait mourir pour la cause d’Allah.

Chaque « tempête parfaite » a été prédestinée. Le Coran le mentionne. Cela peut être aussi simple que d’être harcelé par un membre de la famille, de perdre un emploi, de se séparer d’un être cher ou d’être opprimé par un dirigeant tyrannique.

D’une manière ou d’une autre, toutes ces tempêtes ont été façonnées sur mesure pour correspondre aux besoins, aux personnalités et aux forces uniques de chaque individu. Ainsi, pour chaque message qui arrive sur le chemin d’une personne, il y a une raison de bien, et les promesses de récompenses sont nombreuses.

Le soulagement après la difficulté

Même si une nation ou un individu semble souffrir, Dieu promet qu’un apaisement se manifestera durant ou après la destruction causée par la tempête.

Les peuples du Moyen-Orient traversent une tempête décisive qui change le paysage de leurs nations. Ce qui n’était au départ que des manifestations pacifiques s’est transformé en un lot de violences et d’effusions de sang, et pourtant, même ceux qui sont pris entre deux feux sont capables de rester calmes et de combattre la tyrannie par des du‘â sincères, des prières et une solidarité avec leurs compatriotes, quelles que soient leurs religions.

Même dans les pires calamités, Dieu accorde un soulagement ; ainsi, les musulmans doivent se rappeler qu’à chaque difficulté succède la paix, qu’à chaque tempête parfaite succède une période de calme qui apaise l’angoisse et récompense les pieux – même si l’on doit attendre l’Au-delà pour en recueillir le plein fruit – et ceci est une promesse dans le Coran qui ne sera jamais rompue.

Le pouvoir des Invocations (Du’a)

Afin de trouver le réconfort au milieu du sang, de la violence et de la mort, le Prophète Muhammad rapporte que le du‘â, ou les invocations, sont le moyen parfait de contrer la tension et le chagrin, car cela conduira à l’intercession dans l’Au-delà par le Prophète Muhammad lui-même. Sans du‘â et sans résilience, les musulmans ont tout à perdre.

Mais avec les invocations, Dieu y répond, et ces mêmes du‘â remplissent le « compte » de la personne pour l’intercession. Le Prophète Muhammad a dit :

« Chaque prophète a une invocation particulière (qui ne sera pas rejetée) avec laquelle il invoque (Allah), et je veux garder cette invocation pour intercéder en faveur de ma communauté dans l’Au-delà. » (Al-Bukhârî, 6304)

Malheureusement, il y a de nombreuses situations où les croyants oublient d’invoquer Dieu pour Sa miséricorde. Même dans la plus petite calamité, certains oublient d’être humbles et de trouver des moyens de se rapprocher de Dieu. Le mécontentement grandit à mesure que le stress fait des ravages et que les tempéraments s’échauffent.

Au lieu de chercher des voies constructives pour sortir d’une situation qui cause la discorde, ce type de personne trouve un certain confort en blâmant le Seigneur pour ses souffrances. Dans sa colère, ce genre de personne peut même nourrir une forme de mécréance envers son Seigneur, au lieu de chercher le calme qui l’aiderait à transformer sa rage en énergie positive, capable de servir la situation. Dieu dit :

{Et parmi les gens, il en est qui adore Allah sur une limite : s’il lui arrive un bien, il en est rassuré ; mais s’il lui arrive une épreuve, il tourne le dos, perdant ainsi la vie d’ici-bas et l’Au-delà.} (22 : 11)

Beaucoup de musulmans penchent vers le mécontentement face à un stress injuste, et il est dans la nature humaine de ressentir la panique devant l’incertitude. Cependant, proférer des paroles blasphématoires contre le Seigneur mène à l’autodestruction, car la vertu de patience est vite oubliée.

La patience (Sabr) comme refuge

La patience et le calme sont les ingrédients parfaits lorsque l’on invoque Dieu par des du‘â, car cela offre un passeport vers une foi plus solide et une attitude plus positive lorsqu’il s’agit de gérer les calamités dans la tempête. Dieu ordonne la patience même dans les pires scénarios et demande aux musulmans d’accepter leurs malheurs comme des tremplins vers des horizons plus verts.

{Et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients.} (8 : 46)

{Ceux qui, dans ce monde, étaient proches d’Allah seront élevés dans les degrés les plus hauts du Paradis : « Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré avec patience ! » Quelle excellente demeure finale !} (13 : 24)

L’acceptation et la gratitude sont également nécessaires pour surpasser les pires épreuves. Il peut sembler ironique de trouver de la joie dans les malheurs, mais le fait que la promesse de Dieu demeure – à savoir qu’Il récompensera ceux qui sont patients et attachés au Seigneur – surpasse toute forme de joie au moment même de la calamité.

{En vérité, avec la difficulté, il y a un soulagement.} (84 : 6)

L’exemple des Prophètes face à l’adversité

Les prophètes ont été exposés à la violence tout au long de leur mission prophétique, et pourtant ils ont vécu pour raconter leur histoire, invoquant la bénédiction et la guidance de Dieu quelles que soient les épreuves traversées. Leur niveau de patience est inégalable, mais il n’y a certainement aucun mal à imiter leur calme dans les pires situations.

Le Prophète Ibrâhîm (paix sur lui) fut jeté dans le feu par Nimrod pour le faire périr à jamais. Mais le Prophète fut sauvé grâce à sa soumission calme à Dieu :

{Nous dîmes : « Ô feu ! Sois pour Ibrâhîm une fraîcheur et une sécurité. »} (21 : 69)

Il est certes impossible pour un feu ardent d’être frais, sauf si Dieu l’ordonne.

Le Prophète Mûsâ (Moïse) (paix sur lui) invoqua :

{« Mon Seigneur est avec moi : Il me guidera. »} (26 : 62)

…alors qu’il était sur le point de se noyer – et bien que sa vie fût en jeu, il ne pouvait demander que la guidance, avant toute autre chose.

L’histoire bouleversante du Prophète Ayyûb (Job) (paix sur lui) vient également à l’esprit, car Ayyûb est connu comme l’un des prophètes les plus patients de la Sîrah islamique – gardant son calme malgré la perte de sa richesse, de sa santé, de sa famille et de tous ses compagnons, et approchant de la mort dans une profonde solitude :

{Et (rappelle) Ayyûb, lorsqu’il invoqua son Seigneur : « Le mal m’a touché. Et Tu es le plus Miséricordieux des miséricordieux. »} (21 : 83-84)

Tout ce à quoi il pensait était la Miséricorde de Dieu, malgré son épreuve.

Tous les prophètes, et donc tous les musulmans, affronteront leur « tempête parfaite » – celle qui correspond à la mesure de la persévérance de chacun. La clé pour trouver le calme au milieu du chaos et s’élever au-dessus des épreuves réside dans la patience, l’acceptation et la gratitude. Et la clé pour affronter cette tempête parfaite avec un air de calme est de trouver Dieu et de Lui demander la guidance. Le Prophète Muhammad a dit :

« Observe les droits d’Allah, tu Le trouveras devant toi. Fais connaissance avec Allah dans l’aisance, Il te connaîtra dans l’adversité. Et sache que la victoire accompagne la patience, que le soulagement accompagne l’affliction, et que la facilité accompagne la difficulté. » (At-Tirmidhî, 2516)

Par Maria Zain